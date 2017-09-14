Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:20

budivelnik написав: detroytred написав: Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.

Продати з прибутком складно.. Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.Продати з прибутком складно.. Масло маслянисте...

Так на цьому капіталізм побудований

Той хто працює ефективніше-той захоплює ніші тих хто працює гірше.

Саме тому і йде прогрес.

І що ти пропонуєш?

Як підняти маржинальність?

роздати гроші-так це інфляція

написати закон який повинен зобовязати збільшити прибуток-так це маразм...



Тому йди читай кейнсів Масло маслянисте...Так на цьому капіталізм побудованийТой хто працює ефективніше-той захоплює ніші тих хто працює гірше.Саме тому і йде прогрес.І що ти пропонуєш?Як підняти маржинальність?роздати гроші-так це інфляціянаписати закон який повинен зобовязати збільшити прибуток-так це маразм...Тому йди читай кейнсів

Я не фахівець практик реформатор ринків країн, щоб пропонувати.Це ти пропонуєш свою якусь відсеб'ятину.Кейнсів-бальцеровичів-куанів і т.д. треба читати тобі.А не заперечувати їх лісапеди (моделі подальшого розвитку ринку країни) своїм. А-ля "якщо кожен підійде до дзеркала..".Я ж лише вказав тобі на спільне в усіх моделях лісапедів від фахівців, основу --- створення сприятливих умов в ринку для подальшого розвитку.Умови в ринку створюють можновладці-управлінці-регулятори.Саме отак і відбуваються реформи, подальший прогрес-розвиток.Вказав на абетку.В заперечення твоєї шнобелівщини, елементарної помилки у основі твоїх думок._________________________________І ти так і не докумекав, що при одному стільці і хоча б двох конкурентах, ти можеш бути нехай)) ефективнішим лише на 0,000000000001% за конкурента і виграти. Зайняти місце.Але це не підстава дути щоки, дєскать, ти найвеличніший. Незамінний, найдостойніший і т.д.Тим паче, що факторів, які вплинули на саме твій виграш, багато. В тому числі і суто випадкових.А населенню, суспільству, країні майже все рівно ота різниця між вами в 0,0000000001%.Тобто щоки-то здуй, мільйонер.З якої стелі ти узяв про "закон який повинен зобовязати збільшити прибуток"? Знов маячню намагаєшся приписати.Я тебе і макнув в на чому капіталізм побудований - на нормі прибутку. А не твоїх співах про благодія власника капіталу, як ти заспівав вище.