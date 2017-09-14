RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14252142531425414255
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:а нічого що країна закрила всередині
Давай так
Країна існує 30 років
А закрита стала 3+ роки тому
В тебе що розмір фаберже змінився?
чи чого ти не чухнув якщо знав що тут погано коли все було навстіж?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26497
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:27

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Проблема в ринку не стільки у виробити, а в продати.
Для ринку який виготовляє БІЛЬШЕ ніж споживає - проблема ПРОДАТИ
але в Україні- інший ринок
Ми споживаємо БІЛЬШЕ ніж виготовляємо - тому для нас проблема СТВОРИТИ
а створити ми не в стані бо забагато голодранців з совка вивчели конституцію в якій все знають про права і забули про обовязки.
От і виходить

От і виходить, що ти азів ринку не розумієш.
Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.
Продати з прибутком складно..
Бо ринок. Конкуренція виробників.
Тому й боротьба за зменшення собівартості...

Твої цигарки (твої послуги) не в тебе, так в іншого за рогом би купили((
Або не твої квартири, а квартири іншого забудовника.
Не в твоє таксі сіли, а в таксі іншого.
Конкуренти ... тільки б вітали, щоб тебе не було взагалі. З радістю зайняли твоє місце створювача(( незамінного((.
detroytred
 
Повідомлень: 24704
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:56

*Венгрия заблокировала решение о начале переговорной процедуры по вступлению в ЕС Украины, а Словакия заблокировала решение о новом пакете санкций против РФ...* (С)
detroytred
 
Повідомлень: 24704
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:03

  detroytred написав:*Венгрия заблокировала решение о начале переговорной процедуры по вступлению в ЕС Украины, а Словакия заблокировала решение о новом пакете санкций против РФ...* (С)

та не може бути, в нас перша фаза першого етапу 1го кластеру: свобода, демократія, права людей, порядні судді і все таке:
  Ірина_ написав:Олексій Гончаренко - народний депутат

«Єврокомісія підтримує відкриття першого кластеру переговорів про вступ України до ЄС», — заявила Урсула фон дер Ляєн.
Щоб вступити в ЄС – необхідно виконати умови. Фактично – це і є кластери. Їх 6 штук. Вони включають в себе різні аспекти.

Але 1 кластер – це найважливіший. Його називають Fundamentals, тобто основний, фундаментальний.
Зображення

На малюнку він темно-фіолетовий зверху.

Самі бачите, що туди входить: «Судова система і основні права», «Юстиція, свобода та безпека», «Державні закупівлі», «Статистика», «Фінансовий контроль» + «Економічні критерії», «Функціонування демократичних інституцій», «Реформи державного управління».

Переговори щодо фундаментальних питань розпочинаються першими та закриваються останніми, а прогрес у рамках кластера фундаментальних питань визначатиме загальний темп переговорів.

Тобто відкриття 1 кластера – це великий крок. Але попереду ще дуже багато роботи, і найголовніше – впевнено йти в цьому напрямку.
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 чер, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2839 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.
Продати з прибутком складно..
Масло маслянисте...
Так на цьому капіталізм побудований
Той хто працює ефективніше-той захоплює ніші тих хто працює гірше.
Саме тому і йде прогрес.
І що ти пропонуєш?
Як підняти маржинальність?
роздати гроші-так це інфляція
написати закон який повинен зобовязати збільшити прибуток-так це маразм...

Тому йди читай кейнсів
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26497
З нами з: 15.01.09
Подякував: 290 раз.
Подякували: 2986 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:15

  unicdima написав:Модер, то іноземців не пускають через кордон? :D

уяви що 95% тих хто отримав громадянство ЄС, США, Канади з 1990-го до зараз не виходили з українського громадянства через складність процедури, бюрократію і відсутність необхідності це робити.
Навіть великий канадський патріот Ukrainian якщо зараз приїде в Україну то назад його не випустять
Letusrock
 
Повідомлень: 2469
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:20

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.
Продати з прибутком складно..
Масло маслянисте...
Так на цьому капіталізм побудований
Той хто працює ефективніше-той захоплює ніші тих хто працює гірше.
Саме тому і йде прогрес.
І що ти пропонуєш?
Як підняти маржинальність?
роздати гроші-так це інфляція
написати закон який повинен зобовязати збільшити прибуток-так це маразм...

Тому йди читай кейнсів

Я не фахівець практик реформатор ринків країн, щоб пропонувати.
Це ти пропонуєш свою якусь відсеб'ятину.

Кейнсів-бальцеровичів-куанів і т.д. треба читати тобі.
А не заперечувати їх лісапеди (моделі подальшого розвитку ринку країни) своїм. А-ля "якщо кожен підійде до дзеркала..".

Я ж лише вказав тобі на спільне в усіх моделях лісапедів від фахівців, основу --- створення сприятливих умов в ринку для подальшого розвитку.
Умови в ринку створюють можновладці-управлінці-регулятори.
Саме отак і відбуваються реформи, подальший прогрес-розвиток.
Вказав на абетку.
В заперечення твоєї шнобелівщини, елементарної помилки у основі твоїх думок.
_________________________________
І ти так і не докумекав, що при одному стільці і хоча б двох конкурентах, ти можеш бути нехай)) ефективнішим лише на 0,000000000001% за конкурента і виграти. Зайняти місце.
Але це не підстава дути щоки, дєскать, ти найвеличніший. Незамінний, найдостойніший і т.д.
Тим паче, що факторів, які вплинули на саме твій виграш, багато. В тому числі і суто випадкових.

А населенню, суспільству, країні майже все рівно ота різниця між вами в 0,0000000001%.
Тобто щоки-то здуй, мільйонер.

З якої стелі ти узяв про "закон який повинен зобовязати збільшити прибуток"? Знов маячню намагаєшся приписати.
Я тебе і макнув в на чому капіталізм побудований - на нормі прибутку. А не твоїх співах про благодія власника капіталу, як ти заспівав вище.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 чер, 2025 11:35, всього редагувалось 3 разів.
detroytred
 
Повідомлень: 24704
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:24

Letusrock

відсутність необхідності це робити.


А може це і є основна причина?

Бо жили по принципу «запас в *опу не іпе».
Як не як, а при приїзді в Україну громадянство давало чимало бонусів. А хто з них був впевнений, що ніколи не приїде? Ніхто. Тому на чорний день залишили, каші не просило.
А тут отака халепа 😅
Hotab
 
Повідомлень: 15529
З нами з: 15.02.09
Подякував: 397 раз.
Подякували: 2419 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:04

голодні ігри

  Hotab написав:Letusrock

відсутність необхідності це робити.


А може це і є основна причина?

Бо жили по принципу «запас в *опу не іпе».
Як не як, а при приїзді в Україну громадянство давало чимало бонусів. А хто з них був впевнений, що ніколи не приїде? Ніхто. Тому на чорний день залишили, каші не просило.
А тут отака халепа 😅

так уже мало хто і приїде, хвортеця ж
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39897
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2839 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:15

  Hotab написав:Letusrock
відсутність необхідності це робити.

А може це і є основна причина?
Бо жили по принципу «запас в *опу не іпе».
Як не як, а при приїзді в Україну громадянство давало чимало бонусів. А хто з них був впевнений, що ніколи не приїде? Ніхто. Тому на чорний день залишили, каші не просило.
А тут отака халепа 😅

Як введуть в обіход "демографічні бусики" то ви з будівельником напишете Флер :
а треба було матку вирізати на всякий случай, нічого було на чорний день залишати
Letusrock
 
Повідомлень: 2469
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14252142531425414255
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Letusrock і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103186
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281863
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940580
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6538)
27.06.2025 12:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.