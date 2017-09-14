Давай так
Країна існує 30 років
А закрита стала 3+ роки тому
В тебе що розмір фаберже змінився?
чи чого ти не чухнув якщо знав що тут погано коли все було навстіж?
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:27
От і виходить, що ти азів ринку не розумієш.
Проблема в нас продати своє створене, і не просто продати, а продати з прибутком.
Продати з прибутком складно..
Бо ринок. Конкуренція виробників.
Тому й боротьба за зменшення собівартості...
Твої цигарки (твої послуги) не в тебе, так в іншого за рогом би купили((
Або не твої квартири, а квартири іншого забудовника.
Не в твоє таксі сіли, а в таксі іншого.
Конкуренти ... тільки б вітали, щоб тебе не було взагалі. З радістю зайняли твоє місце створювача(( незамінного((.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 10:56
*Венгрия заблокировала решение о начале переговорной процедуры по вступлению в ЕС Украины, а Словакия заблокировала решение о новом пакете санкций против РФ...* (С)
Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:03
та не може бути, в нас перша фаза першого етапу 1го кластеру: свобода, демократія, права людей, порядні судді і все таке:
Востаннє редагувалось flyman в П'ят 27 чер, 2025 11:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Масло маслянисте...
Так на цьому капіталізм побудований
Той хто працює ефективніше-той захоплює ніші тих хто працює гірше.
Саме тому і йде прогрес.
І що ти пропонуєш?
Як підняти маржинальність?
роздати гроші-так це інфляція
написати закон який повинен зобовязати збільшити прибуток-так це маразм...
Тому йди читай кейнсів
Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:15
уяви що 95% тих хто отримав громадянство ЄС, США, Канади з 1990-го до зараз не виходили з українського громадянства через складність процедури, бюрократію і відсутність необхідності це робити.
Навіть великий канадський патріот Ukrainian якщо зараз приїде в Україну то назад його не випустять
Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:20
Я не фахівець практик реформатор ринків країн, щоб пропонувати.
Це ти пропонуєш свою якусь відсеб'ятину.
Кейнсів-бальцеровичів-куанів і т.д. треба читати тобі.
А не заперечувати їх лісапеди (моделі подальшого розвитку ринку країни) своїм. А-ля "якщо кожен підійде до дзеркала..".
Я ж лише вказав тобі на спільне в усіх моделях лісапедів від фахівців, основу --- створення сприятливих умов в ринку для подальшого розвитку.
Умови в ринку створюють можновладці-управлінці-регулятори.
Саме отак і відбуваються реформи, подальший прогрес-розвиток.
Вказав на абетку.
В заперечення твоєї шнобелівщини, елементарної помилки у основі твоїх думок.
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І ти так і не докумекав, що при одному стільці і хоча б двох конкурентах, ти можеш бути нехай)) ефективнішим лише на 0,000000000001% за конкурента і виграти. Зайняти місце.
Але це не підстава дути щоки, дєскать, ти найвеличніший. Незамінний, найдостойніший і т.д.
Тим паче, що факторів, які вплинули на саме твій виграш, багато. В тому числі і суто випадкових.
А населенню, суспільству, країні майже все рівно ота різниця між вами в 0,0000000001%.
Тобто щоки-то здуй, мільйонер.
З якої стелі ти узяв про "закон який повинен зобовязати збільшити прибуток"? Знов маячню намагаєшся приписати.
Я тебе і макнув в на чому капіталізм побудований - на нормі прибутку. А не твоїх співах про благодія власника капіталу, як ти заспівав вище.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 27 чер, 2025 11:35, всього редагувалось 3 разів.
Додано: П'ят 27 чер, 2025 11:24
Letusrock
А може це і є основна причина?
Бо жили по принципу «запас в *опу не іпе».
Як не як, а при приїзді в Україну громадянство давало чимало бонусів. А хто з них був впевнений, що ніколи не приїде? Ніхто. Тому на чорний день залишили, каші не просило.
А тут отака халепа 😅
Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:04
голодні ігри
так уже мало хто і приїде, хвортеця ж
Додано: П'ят 27 чер, 2025 12:15
Як введуть в обіход "демографічні бусики" то ви з будівельником напишете Флер :
а треба було матку вирізати на всякий случай, нічого було на чорний день залишати
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