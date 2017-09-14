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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14254142551425614257>
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 13:04

❗️У ВР зареєстровано законопроєкт щодо обмеження бронювання працівників силових органів.

Пропонують переглянути відстрочки від мобілізації для поліції, прокуратури та судів — заброньованих, за словами ініціаторів, надто багато.

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/56652
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:07

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:то саме його відповідальність в тому що він в ту країну толерантних фаберже не переїхав.

а нічого що країна закрила всередині навіть тих хто з ПМЖ чи навіть ЄС-паспортом невчасно приїхав в гості до рідних в лютому 2022.
Жив собі життям білого комірця в ЄС і раптом бац - невиїздний мобресурс в черзі на "добову поставку".
От тобі й "все залежить від тебе, можновладці непрічом, ко-ко-ко"

От так прям бац і невиїзні ? І нічого не трапилось при цьому ?

Чого ти так не можєшь нічого написати про Путіна ? )
Не лякайся, напиши

До речі, "все залежить від тебе", бо досвід цього форуму показує - хто хоче, той виїзжає
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:18

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.

Человечество уже пережило не одно резкое увеличение производительности труда. В результате менялась структура потребления, а все проблемы распределения благ оставались.
Оставались. Но проблема пенсий возникла недавно.
Раньше об этом даже мыслей не было. Поэтому и рожали много детей, чтобы в старости было кому кормить. Но и на детей столько не тратили, как сегодня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:29

  Faceless написав:
_hunter написав:.........
ну да - какой-то смешной процент от не менее смешной минималки (3я группа)
при этом что ЕС что местные фискалы постоянно на них бочку катят - дескать недоплачивают.
Смішна тільки мінімалка, а процент-22% - цілком нормальний
Мало при существующем соотношении пенсов и работающих.
Даже при соотношении 1:2 (которого у нас нет), если взять 22% от ср. зарплаты, ср. пенсия составит 44% от ср. зарплаты.
То, что это мало, подтверждается постоянным дефицитом ПФ и необходимостью дотаций из бюджета.
При соотношении 1:3 получалось бы более не менее нормально - ср. пенсия была бы 66% зарплаты. Но о таком соотношении мы даже мечтать не можем. Разве что привлечь миллионов 15 мигрантов. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:До речі, "все залежить від тебе", бо досвід цього форуму показує - хто хоче, той виїзжає

не вперше ти прямо закликаєш давати хабарі. Якийсь ти неправильний патріот. Чи то навпаки, кожен корупціонер = щирий патріот?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:42

  Hotab написав:Letusrock

відсутність необхідності це робити.


А може це і є основна причина?

Бо жили по принципу «запас в *опу не іпе».
Як не як, а при приїзді в Україну громадянство давало чимало бонусів. А хто з них був впевнений, що ніколи не приїде? Ніхто. Тому на чорний день залишили, каші не просило.
А тут отака халепа 😅

Не знаю, какие бонусы давало громадянство, но знаю людей, которые выехали ещё 30 лет назад, но от укр. гражд. не отказались - много возни, дорого, а никому и ничему не мешает. При этом они ни разу в Украину не приезжали и не собираются.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 14:57

Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro

Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.

https://www.lefigaro.fr/international/g ... o-20250626
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:02

  Xenon написав:
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro

Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.

https://www.lefigaro.fr/international/g ... o-20250626

до останньої верби !
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:11

Шах і мат!©

Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!

І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>

Підбираємось до останньої верби?
Зображення
На вигляд їй під 70р.!!!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 15:15

  ЛАД написав:
  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.

Человечество уже пережило не одно резкое увеличение производительности труда. В результате менялась структура потребления, а все проблемы распределения благ оставались.
Оставались. Но проблема пенсий возникла недавно.
Раньше об этом даже мыслей не было. Поэтому и рожали много детей, чтобы в старости было кому кормить. Но и на детей столько не тратили, как сегодня.

так и сами пенсии - возникли недавно ;)
_hunter
 
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