budivelnik написав:то саме його відповідальність в тому що він в ту країну толерантних фаберже не переїхав.
а нічого що країна закрила всередині навіть тих хто з ПМЖ чи навіть ЄС-паспортом невчасно приїхав в гості до рідних в лютому 2022. Жив собі життям білого комірця в ЄС і раптом бац - невиїздний мобресурс в черзі на "добову поставку". От тобі й "все залежить від тебе, можновладці непрічом, ко-ко-ко"
От так прям бац і невиїзні ? І нічого не трапилось при цьому ?
Чого ти так не можєшь нічого написати про Путіна ? ) Не лякайся, напиши
До речі, "все залежить від тебе", бо досвід цього форуму показує - хто хоче, той виїзжає
_hunter написав:......... ну да - какой-то смешной процент от не менее смешной минималки (3я группа) при этом что ЕС что местные фискалы постоянно на них бочку катят - дескать недоплачивают.
Смішна тільки мінімалка, а процент-22% - цілком нормальний
Мало при существующем соотношении пенсов и работающих. Даже при соотношении 1:2 (которого у нас нет), если взять 22% от ср. зарплаты, ср. пенсия составит 44% от ср. зарплаты. То, что это мало, подтверждается постоянным дефицитом ПФ и необходимостью дотаций из бюджета. При соотношении 1:3 получалось бы более не менее нормально - ср. пенсия была бы 66% зарплаты. Но о таком соотношении мы даже мечтать не можем. Разве что привлечь миллионов 15 мигрантов.
Бо жили по принципу «запас в *опу не іпе». Як не як, а при приїзді в Україну громадянство давало чимало бонусів. А хто з них був впевнений, що ніколи не приїде? Ніхто. Тому на чорний день залишили, каші не просило. А тут отака халепа 😅
Не знаю, какие бонусы давало громадянство, но знаю людей, которые выехали ещё 30 лет назад, но от укр. гражд. не отказались - много возни, дорого, а никому и ничему не мешает. При этом они ни разу в Украину не приезжали и не собираются.
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro
Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.
Россия заняла уже второе из четырех украинских месторождений лития с момента начала полномасштабного вторжения, — Le Figaro
Речь идет о месторождении в селе Шевченко на востоке Донецкой области. Он является одним из самых перспективных месторождений в Украине. Кроме лития, на этом месторождении также содержится множество других редких металлов.