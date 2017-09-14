Додано: П'ят 27 чер, 2025 17:18

Успіх написав: Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!



І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>



Підбираємось до останньої верби?

Вже не від одних чув, що в їхньому ОСББ/ЖЕКу нема сантехніків, електриків... навіть, з двірниками - напряг!І от сьогодні натикаюсь на таке, що захотілось зробити фото >>>Підбираємось до останньої верби?

під час практики студентів офіційно вважають військовозобов’язаними — на них поширюються всі статути ЗСУ.

Хз, ще є кого ловити. Зара багато студентів розвелось . Логічно булоб обмежити. Поставити обмеження до 25 р плюс перша вища осіта, плюс навчання на держзамовленні.Бо який смисл давати бронь тим майбутнім спеціалітам які не потрібні державі?Це як на мій хлопський розум. Якщо розглядати ситуацію з точки зору ефективності мобілізації а якщо нарубати бабла то схема робоча така як є.Но схоже добираються і до студентів. По крайній мірі роблять заділ на майбутнє.Українські студенти готуватимуться до бойових дій вже з 1 вересня — в університетах почнеться підготовка стрільб з автоматів, стройова і далі присягаЙдеться про загальновійськову підготовку (БЗВП) для студентів вишів, а саме:— хлопців, яким виповнилось 18 років;— придатних за станом здоров’я;— тих, хто навчається на денній або дуальній формі в будь-якому ЗВО — навіть приватному;— дівчат-студенток, які проходитимуть теорію разом з усіма, практика для них за бажанням;Підготовка складається з теорії в 90 годин, упродовж навчального року (лекції, семінари, залік) та практики — 210 годин у навчальних центрах ЗСУ (травень-жовтень), під час канікул.Важливо знати, що після проходження загальновійськової:— присяга складаєтся обов’язково;— людина отримує статус військовозобов’язаного;— призову не підлягає до 25 років, але може піти добровільно;— відмова або провал заліку — це підстава для відрахування з вишу.