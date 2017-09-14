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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14255142561425714258
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Як підняти маржинальність?
роздати гроші-так це інфляція
написати закон який повинен зобовязати збільшити прибуток-так це маразм...


Роздати чужі гроші
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:20

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Собственно, это есть одна из главных целей РФ в войне - захват ресурсов
А все эти лозугни, типа "защита русскоязычных", "наша церква", не более чем - дымовая завеса для доверчивых дурачков

а що їх ресурси вже закінчились? "захват ресурсов" це теж - дымовая завеса для доверчивых дурачков
причина війни - ідеальний шторм який виник через серію помилок лошар-глобалістів, приправлений ілюзіями учасників: одні думали про перемогу за 2-3 дні та показати кузькіну мать ненависним буржуям, а інші повірили в казочку що якщо вівця набє морду зграї вовків то фермери візьмуть її з загону в будинок як рівного партнера

Ти зараз з ким розмовляв ? ) З голосами в своїй голові ?

Вся історія розвитку московитського царства - це захват ресурсів.
Є свої ресурси, немає своїх - неважливо

Вже є багато своїх теріторій, немає - неважливо

Головне - захоплювати ще більше.

Нагадую тобі, що в 2014 році все почалось тому що ... раніше в Україні знайшли поклади сланцевого газу і все заверті ...
Тому що, московити не хотіли втрачати своє монопольне положення в постачанні газу в Європу (і зараз ти почнешь виправдовувати кацапів)

PS. До речі, українці - не вівці, а леви.
Які дають по пихатій, свинячій морді орд кацапів )
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 27 чер, 2025 18:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:20

  Faceless написав:........
Майте бога в серці, якщо спиратися на співвідношення пенсіонерів до працівників, треба тільки на пенсії в солідарний фонд віддавати половину заробленого.
Але хто сказав взагалі, що солідарний фонд має забезпечувати пенсію розміром з середню зарплату? І навіть половину? Існуючі пенсії - обʼєктивно вимушено низькі, і щось може змінитися тільки десь через покоління, за умови, що будуть створені притомні умови для інвестування коштів пенсійних фондів, додано додатково збір в накопичувальну систему, і тоді рік за роком можна буде перерозподіляти розмір внесків в солідарну систему і в накопичувальну, і так років за 25 вийдемо з пенсійної кризи. Хоча тут багато всяких але все одно.
Бог в серці тут ні до чого.
Правильно написал Сибарит:
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
viewtopic.php?p=5868417#p5868417.
Для хорошей работы любой накопичувальної системи важен эффективный труд работников сегодня. Так же, как и для солидарной. Прошлое осталось в прошлом.
Ну а пенсия, действительно, для более-менее нормальной жизни должна составлять хотя бы половину зарплаты.
И тут только 2 варианта - либо высокое соотношение работающих к пенсионерам, либо очень высокая производительность труда, которая позволит отдавать в ПФ "половину заробленого", а может, и больше. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:21

Пан Джамп вже викладав це відео?

Скільки вже тих постановочних відео будуть знімати?😁
Запхали хлопа ногами вперед в бусік разом з бутлями(а людина просто вийшла води набрати)
https://t.me/blacknews_ukr/33015
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:24

  Успіх написав:Скільки вже тих постановочних відео будуть знімати?😁
Запхали хлопа ногами вперед в бусік разом з бутлями(а людина просто вийшла води набрати)
https://t.me/blacknews_ukr/33015

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" - Когда иду я в балаган, то лалалалалан"
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:27

  Успіх написав:Скільки вже тих постановочних відео будуть знімати?😁
Запхали хлопа ногами вперед в бусік разом з бутлями(а людина просто вийшла води набрати)
https://t.me/blacknews_ukr/33015

якщо ухилянт вийшов за водою то він недоторканий?
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:27

  Banderlog написав:Важливо знати, що після проходження загальновійськової:
— присяга складаєтся обов’язково;
— людина отримує статус військовозобов’язаного;
— призову не підлягає до 25 років, але може піти добровільно;
— відмова або провал заліку — це підстава для відрахування з вишу.
під час практики студентів офіційно вважають військовозобов’язаними — на них поширюються всі статути ЗСУ.

От бачишь, як воно буває, коли ти не хочешь знати закони

Вже давно, кожен чоловік з 16 років - військовозобов’язаний
Це не нове, це таке старе, як гімно мамонта
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:30

  _hunter написав:
  ЛАД написав:.......
Не знаю.
Но в США ситуация совсем другая. Там идёт постоянный рост населения - за счёт более высокой рождаемости, чем у нас, + постоянная иммиграция.
Демографические пирамиды США и Украины сильно отличаются. Средний возраст населения США - 38,5, Украины - 42,2 года.

вот и я не знаю :) а пишите - "проблемы с пенсиями"...
И, опять же, это не "проблема с пенсиям " - это проблема с демографией.
Не занимайтесь крючкотворством, а то так можно и до мамонтов дойти.
Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией - так устроит?
Но проблема с демографией не только у нас, такая же проблема и в Европе, а в не такой далёкой исторической перспективе будет и во всём мире. И её вряд ли удастся решить. Да и не нужно пока, людей на Земле и так слишком много стало.
Но проблему с пенсиями надо решать уже сегодня-завтра.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 27 чер, 2025 18:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:30

Успіх
Долярчик, ти класичний випадок Данінга-Крюгера ...

Пишешь - я не в СЗЧ, я не в СЗЧ, а за кицею. "Спілкуюсь" з ТЦК

А сам постишь відосики, як пакують ухилянтів

Ти наляканий, що тебе можуть схопити.
Тому такі відосики постишь
І не розумієшь, як ти палишься )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:34

  pesikot написав:Успіх
Долярчик, ти класичний випадок Данінга-Крюгера ...

Пишешь - я не в СЗЧ, я не в СЗЧ, а за кицею. "Спілкуюсь" з ТЦК

А сам постишь відосики, як пакують ухилянтів

Ти наляканий, що тебе можуть схопити.
Тому такі відосики постишь
І не розумієшь, як ти палишься )

Я пропустив той час коли він змінився, мені теж здається він в сзч, а може і не був у армії.
unicdima
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