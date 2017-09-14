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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14257142581425914260>
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 18:46

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:.......
Не знаю.
Но в США ситуация совсем другая. Там идёт постоянный рост населения - за счёт более высокой рождаемости, чем у нас, + постоянная иммиграция.
Демографические пирамиды США и Украины сильно отличаются. Средний возраст населения США - 38,5, Украины - 42,2 года.

вот и я не знаю :) а пишите - "проблемы с пенсиями"...
И, опять же, это не "проблема с пенсиям " - это проблема с демографией.
Не занимайтесь крючкотворством, а то так можно и до мамонтов дойти.
Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией - так устроит?
Но проблема с демографией не только у нас, такая же проблема и в Европе, а в не такой далёкой исторической перспективе будет и во всём мире. И её вряд ли удастся решить. Да и не нужно пока, людей на Земле и так слишком много стало.
Но проблему с пенсиями надо решать уже сегодня-завтра.

А точно сегодня-завтра нужно решать следствие, а не причину? 🤔
Если таки
>>> Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией

Но так-то я и про проблему с демографией в Штатах не слышал...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:01

  _hunter написав:
......
А точно сегодня-завтра нужно решать следствие, а не причину? 🤔
Если таки
>>> Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией

Но так-то я и про проблему с демографией в Штатах не слышал...

Вам просто поговорить?
О Штатах я написал. Не было бы у них иммиграции (следствие того, что они очень богатая страна), проблема была бы и у них. В Европе эта проблема тоже есть. А если бы не всякие турки-африканцы с пенсиями проблема была бы уже давно. Вопрос о повышении пенс. возраста у них уже поднимается тоже.
Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:05

  ЛАД написав: Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?

Інших проблем нема
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
......
А точно сегодня-завтра нужно решать следствие, а не причину? 🤔
Если таки
>>> Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией

Но так-то я и про проблему с демографией в Штатах не слышал...

Вам просто поговорить?
О Штатах я написал. Не было бы у них иммиграции (следствие того, что они очень богатая страна), проблема была бы и у них. В Европе эта проблема тоже есть. А если бы не всякие турки-африканцы с пенсиями проблема была бы уже давно. Вопрос о повышении пенс. возраста у них уже поднимается тоже.
Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?

меня, просто, проблема пенсий особо не заботит ;)
А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:35

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
......
А точно сегодня-завтра нужно решать следствие, а не причину? 🤔
Если таки
>>> Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией

Но так-то я и про проблему с демографией в Штатах не слышал...

Вам просто поговорить?
О Штатах я написал. Не было бы у них иммиграции (следствие того, что они очень богатая страна), проблема была бы и у них. В Европе эта проблема тоже есть. А если бы не всякие турки-африканцы с пенсиями проблема была бы уже давно. Вопрос о повышении пенс. возраста у них уже поднимается тоже.
Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?

В США фонд социального страхования в большей части пополняется не за счет взносов работников. Доходы от вложений главная опция в модели пополнения средств. Основная часть вложений в казначейские бумаги США. А тут уже привязка не к демографии, а к учетной ставке ФРС и доходности бумаг.
tumos
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:43

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:
......
А точно сегодня-завтра нужно решать следствие, а не причину? 🤔
Если таки
>>> Проблема с пенсиям, вытекающая из проблемы с демографией

Но так-то я и про проблему с демографией в Штатах не слышал...

Вам просто поговорить?
О Штатах я написал. Не было бы у них иммиграции (следствие того, что они очень богатая страна), проблема была бы и у них. В Европе эта проблема тоже есть. А если бы не всякие турки-африканцы с пенсиями проблема была бы уже давно. Вопрос о повышении пенс. возраста у них уже поднимается тоже.
Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?

В США фонд социального страхования в большей части пополняется не за счет взносов работников. Доходы от вложений главная опция в модели пополнения средств. Основная часть вложений в казначейские бумаги США. А тут уже привязка не к демографии, а к учетной ставке ФРС и доходности бумаг.

в нас же народний капіталізм, олігархи, фондовий ринок і все таке, куда там ті штати, як казав Задорнов #анітупьіє
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:45

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Важливо знати, що після проходження загальновійськової:
— присяга складаєтся обов’язково;
— людина отримує статус військовозобов’язаного;
— призову не підлягає до 25 років, але може піти добровільно;
— відмова або провал заліку — це підстава для відрахування з вишу.
під час практики студентів офіційно вважають військовозобов’язаними — на них поширюються всі статути ЗСУ.

От бачишь, як воно буває, коли ти не хочешь знати закони

Вже давно, кожен чоловік з 16 років - військовозобов’язаний
Це не нове, це таке старе, як гімно мамонта
і статути зсу поширюються на 16х? :lol:
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:48

  unicdima написав:


Я пропустив той час коли він змінився, мені теж здається він в сзч, а може і не був у армії.

А мож це ти не був в армії? Щось надто в тебе мислі співпадають з песікотом... чи мож ти в тцк?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:52

  flyman написав:
  ЛАД написав: Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?

Інших проблем нема
Є.
І що?
Послухав вашого TRIGGER MMA. Добре, що він так говорить, що можна на 2х.
Бла-бла-бла.
Проблема є. Вирішувати треба. Терміново. Наші вихваляння давно набридли. В т.ч. і на цьому форумі. Протидронова боротьба досить складне завдання. Як і розробка шахедів. Росіяни зробили шахеди швидко завдяки тому, що починали, дякуючі Ірану, не з 0.
Перешкодити російським атакам на наші міста ми можемо, всупереч його бла-бла-бла, тільки антидроновой боротьбой. Розмова про "легкі літачки" не викликає нічого крім сміху. Скільки в нас тих літачків і скільки льотчиків, які хдатні їми керувати, а тим більше збивати шахеди.

Проте колись і якось війна скінчиться, а демографічна проблема тільки загостриться.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 19:54

  ЛАД написав:Проте колись і якось війна скінчиться, а демографічна проблема тільки загостриться.

ЛАДам і младовоєнпєнсами мірного врємєні звідкись потрібно буде насісяти
flyman
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  #<1 ... 14257142581425914260>
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