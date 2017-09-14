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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:01
tumos написав:
........
В США фонд социального страхования в большей части пополняется не за счет взносов работников. Доходы от вложений главная опция в модели пополнения средств. Основная часть вложений в казначейские бумаги США. А тут уже привязка не к демографии, а к учетной ставке ФРС и доходности бумаг.
Не важно, за счёт чего.
Процитирую ещё раз Сибарита
:
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Все эти фонды и казначейские бумаги чего-то стоят только до тех пор, пока эффективно работает экономика. Распределять можно только то, что произведено сегодня
, а не когда-то в прошлом. Не будет сегодняшних
работников, не будет и сегодняшней
экономики и все эти казначейские бумаги не будут стоить и бумаги, на которой они напечатаны.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:02
flyman написав:
в нас же народний капіталізм, олігархи, фондовий ринок і все таке, куда там ті штати, як казав Задорнов #анітупьіє
Да и в штатах не очень гуд. Балансируют на грани банкротства пенсионной системы. ИМХО.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:04
_hunter написав:
..........
меня, просто, проблема пенсий особо не заботит
Со временем озаботит. Если доживёте.
А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах.
Пластинку заело?
Ни хрена они не знают. Почему у них пока нет этой проблемы, я вам уже дважды писал.
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