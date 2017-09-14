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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14258142591426014261>
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:01

  tumos написав:........
В США фонд социального страхования в большей части пополняется не за счет взносов работников. Доходы от вложений главная опция в модели пополнения средств. Основная часть вложений в казначейские бумаги США. А тут уже привязка не к демографии, а к учетной ставке ФРС и доходности бумаг.
Не важно, за счёт чего.
Процитирую ещё раз Сибарита:
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Все эти фонды и казначейские бумаги чего-то стоят только до тех пор, пока эффективно работает экономика. Распределять можно только то, что произведено сегодня, а не когда-то в прошлом. Не будет сегодняшних работников, не будет и сегодняшней экономики и все эти казначейские бумаги не будут стоить и бумаги, на которой они напечатаны.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:02

  flyman написав:в нас же народний капіталізм, олігархи, фондовий ринок і все таке, куда там ті штати, як казав Задорнов #анітупьіє

Да и в штатах не очень гуд. Балансируют на грани банкротства пенсионной системы. ИМХО.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:04

  _hunter написав:..........
меня, просто, проблема пенсий особо не заботит ;)
Со временем озаботит. Если доживёте.
А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах.
Пластинку заело?
Ни хрена они не знают. Почему у них пока нет этой проблемы, я вам уже дважды писал.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:18

  Hotab написав:Letusrock

відсутність необхідності це робити.


А може це і є основна причина?

Бо жили по принципу «запас в *опу не іпе».
Як не як, а при приїзді в Україну громадянство давало чимало бонусів. А хто з них був впевнений, що ніколи не приїде? Ніхто. Тому на чорний день залишили, каші не просило.
А тут отака халепа 😅

опять же, вдруг спадщына, если не гражданин то изволь 30% отмаслать, причем от реальной стоимости )
короче хитродупые)))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:меня, просто, проблема пенсий особо не заботит
А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах.

ясен пень, но тебя волнует проблема демографии в Германии, чтобы было кому спонсировать тебя на халявное баварское ПА500ойро/мес
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 20:38

  ЛАД написав:
  tumos написав:........
В США фонд социального страхования в большей части пополняется не за счет взносов работников. Доходы от вложений главная опция в модели пополнения средств. Основная часть вложений в казначейские бумаги США. А тут уже привязка не к демографии, а к учетной ставке ФРС и доходности бумаг.
Не важно, за счёт чего.
Процитирую ещё раз Сибарита:
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Все эти фонды и казначейские бумаги чего-то стоят только до тех пор, пока эффективно работает экономика. Распределять можно только то, что произведено сегодня, а не когда-то в прошлом. Не будет сегодняшних работников, не будет и сегодняшней экономики и все эти казначейские бумаги не будут стоить и бумаги, на которой они напечатаны.

Похоже, что вы не понимаете, что речь идет о специфическом государстве. Главный товар, производимый этим государством - это доллар. А это уже не столько про экономику, сколько про финансы. Потеряет доллар статус мировой валюты, тогда будет речь об экономике.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:09

  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
меня, просто, проблема пенсий особо не заботит ;)
Со временем озаботит. Если доживёте.
А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах.
Пластинку заело?
Ни хрена они не знают. Почему у них пока нет этой проблемы, я вам уже дважды писал.

Естественно. Поэтому я и призываю игнорироватт второстепенные проблемы - и решать основную.

Где? Дважды про Европу - видел. И то - свою проблему на ближайшие лет 10 они, похоже, решили.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:16

  tumos написав:............
Похоже, что вы не понимаете, что речь идет о специфическом государстве. Главный товар, производимый этим государством - это доллар. А это уже не столько про экономику, сколько про финансы. Потеряет доллар статус мировой валюты, тогда будет речь об экономике.
Понимаю.
Но статус доллара тоже зависит от состояния экономики США.
И всё-таки доллар не единственный и не совсем главный товар.
Когда-то "главным товаром" был фунт стерлингов.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:28

  Faceless написав: і тоді рік за роком можна буде перерозподіляти розмір внесків в солідарну систему і в накопичувальну, і так років за 25 вийдемо з пенсійної кризи. Хоча тут багато всяких але все одно.


не про нашу країну. буде багато бажаючих нагріти руки на чужих грошах.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:28

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:..........
меня, просто, проблема пенсий особо не заботит ;)
Со временем озаботит. Если доживёте.
А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах.
Пластинку заело?
Ни хрена они не знают. Почему у них пока нет этой проблемы, я вам уже дважды писал.

Естественно. Поэтому я и призываю игнорироватт второстепенные проблемы - и решать основную.

Где? Дважды про Европу - видел. И то - свою проблему на ближайшие лет 10 они, похоже, решили.
Естественно что - заело пластинку?
О США я писал: 2 фактора - рождаемость выше, чем в Украине + иммиграция.
Если считаете, что Европа решила проблему благодаря нашим беженцам, то это касается далеко не всей Европы. Они сосредоточены в нескольких странах.
ЛАД
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