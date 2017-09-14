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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14259142601426114262>
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:40

  unicdima написав:
  Успіх написав:Скільки вже тих постановочних відео будуть знімати?😁
Запхали хлопа ногами вперед в бусік разом з бутлями(а людина просто вийшла води набрати)
https://t.me/blacknews_ukr/33015

якщо ухилянт вийшов за водою то він недоторканий?


питання чому тільки бідні доторкані?
чому ось таких в бусіки не пхають так майно не конфісковують щоб платити військовим?
"Суд повернув родичу російського генерала Капашина арештовані прикраси і золоті монети"
https://inforesist.org/ua/sud-povernuv-rodychu-rosijspkogo-generala-kapashyna-areshtovani-prykrasy-i-zoloti-monety/
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 21:46

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав: Со временем озаботит. Если доживёте.
А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах. Пластинку заело?
Ни хрена они не знают. Почему у них пока нет этой проблемы, я вам уже дважды писал.

Естественно. Поэтому я и призываю игнорироватт второстепенные проблемы - и решать основную.

Где? Дважды про Европу - видел. И то - свою проблему на ближайшие лет 10 они, похоже, решили.
Естественно что - заело пластинку?
О США я писал: 2 фактора - рождаемость выше, чем в Украине + иммиграция.
Если считаете, что Европа решила проблему благодаря нашим беженцам, то это касается далеко не всей Европы. Они сосредоточены в нескольких странах.

Вы забыли о чем писали? 😳
>>> Со временем озаботит. Если доживёте.
На что я написал - "естественно"

Опять же
>>> О США я писал: 2 фактора - рождаемость выше, чем в Украине + иммиграция.
И? - это полностью эквивалентно моему "Штаты проблему демографии решили". С чем вы спорите то? 🤔

>>> это касается далеко не всей Европы. Они сосредоточены в нескольких странах
ну да. Но проблемы PIGS волнуют только PIGS ;)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:09

  tumos написав:
  flyman написав:в нас же народний капіталізм, олігархи, фондовий ринок і все таке, куда там ті штати, як казав Задорнов #анітупьіє

Да и в штатах не очень гуд. Балансируют на грани банкротства пенсионной системы. ИМХО.


Нам би так "балансувати на грані банкротства"
- максимальна база сплати "їхнього ЄСВ" - це х3 від середньої з/п, а не х8 як в Україні.
- максимальна солідарна пенсія - "півтори максимального ЄСВ", а не українських трохи більше половини
- сам "ЄСВ" - ~12% (які досить легко мінімізуються до ~8%), а не українські 22%
- вартість адміністрування/утримання штату Social Security - близько 0.9% від доходів фонду — одна з найефективніших моделей в світі. Теж на порядок гірше ніж в приватних ПФ Vanguard/BlackRock, але в 3-5 раз адекватніша ніж в ПФУ.

Мабуть тому що круп там немає, впенси справжні, а штат ПФ не настільки роздутий як у ПФУ.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Вже давно, кожен чоловік з 16 років - військовозобов’язаний
Це не нове, це таке старе, як гімно мамонта

Ні дня, щоб не дати в штангу. Знову переплутав поняття призовник і військовозобовязаний

Призовник – це чоловік у віці від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці, тобто взятий на відповідний військовий облік та який підлягає призову на строкову військову службу.

Військовозобов’язаний – людина, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану. Військовозобовʼязаною людина стає у разі досягнення 25-річного віку або після закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання або після проходження строкової служби.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:15

  Banderlog написав:
  unicdima написав:Я пропустив той час коли він змінився, мені теж здається він в сзч, а може і не був у армії.

А мож це ти не був в армії? Щось надто в тебе мислі співпадають з песікотом... чи мож ти в тцк?

не в бровь а в глаз ))
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:16

  ЛАД написав:
  tumos написав:........
В США фонд социального страхования в большей части пополняется не за счет взносов работников. Доходы от вложений главная опция в модели пополнения средств. Основная часть вложений в казначейские бумаги США. А тут уже привязка не к демографии, а к учетной ставке ФРС и доходности бумаг.
Не важно, за счёт чего.
Процитирую ещё раз Сибарита:
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Все эти фонды и казначейские бумаги чего-то стоят только до тех пор, пока эффективно работает экономика. Распределять можно только то, что произведено сегодня, а не когда-то в прошлом. Не будет сегодняшних работников, не будет и сегодняшней экономики и все эти казначейские бумаги не будут стоить и бумаги, на которой они напечатаны.

Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:25

  Banderlog написав:
  unicdima написав:


Я пропустив той час коли він змінився, мені теж здається він в сзч, а може і не був у армії.

А мож це ти не був в армії? Щось надто в тебе мислі співпадають з песікотом... чи мож ти в тцк?

Глибоко-тилових пацюків видно неозброєним оком! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:27

  ЛАД написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав: Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?

Інших проблем нема
Є.
І що?
Послухав вашого TRIGGER MMA. Добре, що він так говорить, що можна на 2х.
Бла-бла-бла.
Проблема є. Вирішувати треба. Терміново. Наші вихваляння давно набридли. В т.ч. і на цьому форумі. Протидронова боротьба досить складне завдання. Як і розробка шахедів. Росіяни зробили шахеди швидко завдяки тому, що починали, дякуючі Ірану, не з 0.
Перешкодити російським атакам на наші міста ми можемо, всупереч його бла-бла-бла, тільки антидроновой боротьбой. Розмова про "легкі літачки" не викликає нічого крім сміху. Скільки в нас тих літачків і скільки льотчиків, які хдатні їми керувати, а тим більше збивати шахеди.

Проте колись і якось війна скінчиться, а демографічна проблема тільки загостриться.

У всіх цих порохатих пропагандонів напрямок пропаганди один - треба здаватися.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:29

  Banderlog написав:
  unicdima написав:Я пропустив той час коли він змінився, мені теж здається він в сзч, а може і не був у армії.

А мож це ти не був в армії? Щось надто в тебе мислі співпадають з песікотом... чи мож ти в тцк?

Від тебе ухилянтом за кілометр тхне, де ховаєшся кацаповірун?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:30

  Успіх написав:
  Banderlog написав:
  unicdima написав:Я пропустив той час коли він змінився, мені теж здається він в сзч, а може і не був у армії.

А мож це ти не був в армії? Щось надто в тебе мислі співпадають з песікотом... чи мож ти в тцк?

Глибоко-тилових пацюків видно неозброєним оком! :lol:

Розкажи нам, де ти, чим займаєшся, покаж УБД.
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