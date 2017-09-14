ЛАД написав: Со временем озаботит. Если доживёте. А как решить проблему демографии - знают, например в Штатах. Пластинку заело? Ни хрена они не знают. Почему у них пока нет этой проблемы, я вам уже дважды писал.
Естественно. Поэтому я и призываю игнорироватт второстепенные проблемы - и решать основную.
Где? Дважды про Европу - видел. И то - свою проблему на ближайшие лет 10 они, похоже, решили.
Естественно что - заело пластинку? О США я писал: 2 фактора - рождаемость выше, чем в Украине + иммиграция. Если считаете, что Европа решила проблему благодаря нашим беженцам, то это касается далеко не всей Европы. Они сосредоточены в нескольких странах.
Вы забыли о чем писали? 😳 >>> Со временем озаботит. Если доживёте. На что я написал - "естественно"
Опять же >>> О США я писал: 2 фактора - рождаемость выше, чем в Украине + иммиграция. И? - это полностью эквивалентно моему "Штаты проблему демографии решили". С чем вы спорите то? 🤔
>>> это касается далеко не всей Европы. Они сосредоточены в нескольких странах ну да. Но проблемы PIGS волнуют только PIGS
flyman написав:в нас же народний капіталізм, олігархи, фондовий ринок і все таке, куда там ті штати, як казав Задорнов #анітупьіє
Да и в штатах не очень гуд. Балансируют на грани банкротства пенсионной системы. ИМХО.
Нам би так "балансувати на грані банкротства" - максимальна база сплати "їхнього ЄСВ" - це х3 від середньої з/п, а не х8 як в Україні. - максимальна солідарна пенсія - "півтори максимального ЄСВ", а не українських трохи більше половини - сам "ЄСВ" - ~12% (які досить легко мінімізуються до ~8%), а не українські 22% - вартість адміністрування/утримання штату Social Security - близько 0.9% від доходів фонду — одна з найефективніших моделей в світі. Теж на порядок гірше ніж в приватних ПФ Vanguard/BlackRock, але в 3-5 раз адекватніша ніж в ПФУ.
Мабуть тому що круп там немає, впенси справжні, а штат ПФ не настільки роздутий як у ПФУ.
pesikot написав:Вже давно, кожен чоловік з 16 років - військовозобов’язаний Це не нове, це таке старе, як гімно мамонта
Ні дня, щоб не дати в штангу. Знову переплутав поняття призовник і військовозобовязаний
Призовник – це чоловік у віці від 16 до 25 років, який приписаний до призовної дільниці, тобто взятий на відповідний військовий облік та який підлягає призову на строкову військову службу.
Військовозобов’язаний – людина, яка перебуває у запасі для комплектування Збройних Сил України на особливий період, зокрема під час дії воєнного стану. Військовозобовʼязаною людина стає у разі досягнення 25-річного віку або після закінчення кафедри військової підготовки та отримання відповідного офіцерського звання або після проходження строкової служби.
tumos написав:........ В США фонд социального страхования в большей части пополняется не за счет взносов работников. Доходы от вложений главная опция в модели пополнения средств. Основная часть вложений в казначейские бумаги США. А тут уже привязка не к демографии, а к учетной ставке ФРС и доходности бумаг.
Не важно, за счёт чего. Процитирую ещё раз Сибарита:
Экономике все равно, что было в прошлом. Ей нужны те, кто созидает сейчас и те, кто тратит деньги сейчас. Вопросы справедливости экономику не интересуют.
Все эти фонды и казначейские бумаги чего-то стоят только до тех пор, пока эффективно работает экономика. Распределять можно только то, что произведено сегодня, а не когда-то в прошлом. Не будет сегодняшних работников, не будет и сегодняшней экономики и все эти казначейские бумаги не будут стоить и бумаги, на которой они напечатаны.
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
ЛАД написав: Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?
Інших проблем нема
Є. І що? Послухав вашого TRIGGER MMA. Добре, що він так говорить, що можна на 2х. Бла-бла-бла. Проблема є. Вирішувати треба. Терміново. Наші вихваляння давно набридли. В т.ч. і на цьому форумі. Протидронова боротьба досить складне завдання. Як і розробка шахедів. Росіяни зробили шахеди швидко завдяки тому, що починали, дякуючі Ірану, не з 0. Перешкодити російським атакам на наші міста ми можемо, всупереч його бла-бла-бла, тільки антидроновой боротьбой. Розмова про "легкі літачки" не викликає нічого крім сміху. Скільки в нас тих літачків і скільки льотчиків, які хдатні їми керувати, а тим більше збивати шахеди.
Проте колись і якось війна скінчиться, а демографічна проблема тільки загостриться.
У всіх цих порохатих пропагандонів напрямок пропаганди один - треба здаватися.