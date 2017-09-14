RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14259142601426114262
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:32

  flyman написав:
  ЛАД написав: Вы знаете, как решить "проблему с демографией"?

Інших проблем нема

Пригадую, коли Бахмут з його складом раритетних кулеметів ще був хвортеця, коли шахідів було ще не так багато, коли вони ще не піднімались на 3км і не несли БЧ 90кг... - пропонував рішення.
Один розумник заявляв - "кулемети і пікапи такі дорогі". Ну прям непідйомні фінанси для міських бюджетів, а як же тоді будувати дороги, а на чому ж поліцаям їздити.
Інший - "нам не достатньо людей". Ну так, 18-27 оніжедєті, жінки, 60+ - та ніколи.
Третій на повному серйозі заявляв - "не чекай поки держава щось зробить - роби сам". Напевно, щоб потім відповідати, як той мужик з мінами на Сумщині.
Четвертий пропонував злити свої кошти на якийсь чи то супутник Притули, чи то "прокачай ппо", чи то якомусь великому комбінатору гусакову...
Ще один потужник взагалі заявив - "ти переживаєш за свою тилову сраку".
Результат - нам тил розносять і "шо тепер робити з шахідами?".
Тепер - воду зливати.
Schmit
 
Повідомлень: 5067
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:37

Ми тебе заставимо любити Батьківщину!!!)))

  pesikot написав:А сам постишь відосики, як пакують ухилянтів
Так може я допомагаю пакувати отих ухилянтів? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8293
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:44

Все просто!©

  unicdima написав:Розкажи нам, де ти, чим займаєшся, покаж УБД.
Тут я за 3роки всіх вже втомив своїми житєйскими деталями😁

А убд разом з медалями і поруч була написана на листочку дата і "Успіх" - я двічі, чи тричі тут викладав!
Після мене, пам'ятаю, ще Денік свої медалі тут виклав!

Тож, залишається тобі викласти своє убд ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8293
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:52

  Успіх написав:
  unicdima написав:Розкажи нам, де ти, чим займаєшся, покаж УБД.
Тут я за 3роки всіх вже втомив своїми житєйскими деталями😁

А убд разом з медалями і поруч була написана на листочку дата і "Успіх" - я двічі, чи тричі тут викладав!
Після мене, пам'ятаю, ще Денік свої медалі тут виклав!

Тож, залишається тобі викласти своє убд ;)

Все що я чув про твою армію це фото воронки від міни з листочком успіх. То давай УБД і не парь мозок.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:09

  ЛАД написав: Понимаю.
Но статус доллара тоже зависит от состояния экономики США.
И всё-таки доллар не единственный и не совсем главный товар.
Когда-то "главным товаром" был фунт стерлингов.

Доля реального производственного сектора США в мировой экономике на начало приобретения долларом статуса мировой валюты была порядка 50%. В настоящее время менее 20%. Как вы думаете статус положительно влияет на развитие реального сектора ?
tumos
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14259142601426114262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103217
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281894
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940631
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (1033)
27.06.2025 23:04
Ринок ОВДП (8970)
27.06.2025 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.