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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:37
pesikot написав:
А сам постишь відосики, як пакують ухилянтів
Так може я допомагаю пакувати отих ухилянтів?
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:44
unicdima написав:
Розкажи нам, де ти, чим займаєшся, покаж УБД.
Тут я за 3роки всіх вже втомив своїми житєйскими деталями😁
А убд разом з медалями і поруч була написана на листочку дата і "Успіх" - я двічі, чи тричі тут викладав!
Після мене, пам'ятаю, ще Денік свої медалі тут виклав!
Тож, залишається тобі викласти своє убд
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:52
Успіх написав: unicdima написав:
Розкажи нам, де ти, чим займаєшся, покаж УБД.
Тут я за 3роки всіх вже втомив своїми житєйскими деталями😁
А убд разом з медалями і поруч була написана на листочку дата і "Успіх" - я двічі, чи тричі тут викладав!
Після мене, пам'ятаю, ще Денік свої медалі тут виклав!
Тож, залишається тобі викласти своє убд
Все що я чув про твою армію це фото воронки від міни з листочком успіх. То давай УБД і не парь мозок.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:09
ЛАД написав:
Понимаю.
Но статус доллара тоже зависит от состояния экономики США.
И всё-таки доллар не единственный и не совсем главный товар.
Когда-то "главным товаром" был фунт стерлингов.
Доля реального производственного сектора США в мировой экономике на начало приобретения долларом статуса мировой валюты была порядка 50%. В настоящее время менее 20%. Как вы думаете статус положительно влияет на развитие реального сектора ?
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:16
candle645 написав:
.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?
Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
Згадайте Велику Депресію. Тоді і з зарплатами було важко. Сподіваюсь, ви розумієте, що про пенсії і говорити нічого.
Можно простіше.
Якщо робітників мало і вони не забезпечують виробництво достатньої кількості товарів, то це приводить до інфляції. Персіонери отримають багато грошей, а куплять за них дірку від бублика. Просто тому, що товарів немає.
Несколько странно объяснять такие вещи на финфоруме.
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:28
ЛАД написав: candle645 написав:
.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?
Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
Згадайте Велику Депресію. Тоді і з зарплатами було важко. Сподіваюсь, ви розумієте, що про пенсії і говорити нічого.
Можно простіше.
Якщо робітників мало і вони не забезпечують виробництво достатньої кількості товарів, то це приводить до інфляції. Персіонери отримають багато грошей, а куплять за них дірку від бублика. Просто тому, що товарів немає.
Несколько странно объяснять такие вещи на финфоруме.
ЛАД, ви про "ріст продуктивності праці" чули, з чим він пов"язаний, і які наслідки?
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flyman
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:32
Schmit
Регулярно наблюдаю пулемётные очереди в Харькове. Выглядит красиво.
Но так же регулярно слышу взрывы от прилётов и вижу пожары.
Так что немного остыньте.
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ЛАД
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Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:38
flyman написав:
.........
ЛАД, ви про "ріст продуктивності праці" чули, з чим він пов"язаний, і які наслідки?
А вы читаете всё?
Или "здесь, читаем, здесь рыбу заворачиваем"?
Я в самом начале разговора писал:
viewtopic.php?p=5868477#p5868477
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 00:00
ЛАД написав: flyman написав:
.........
ЛАД, ви про "ріст продуктивності праці" чули, з чим він пов"язаний, і які наслідки?
А вы читаете всё?
Или "здесь, читаем, здесь рыбу заворачиваем"?
Я в самом начале разговора писал:
viewtopic.php?p=5868477#p5868477
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
тобто в Україні кирка і мотика, а глобально ШІ та роботи?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 00:17
Ірино, ти теж кацаповіруниха?
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