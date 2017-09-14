RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14260142611426214263>
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:37

Ми тебе заставимо любити Батьківщину!!!)))

  pesikot написав:А сам постишь відосики, як пакують ухилянтів
Так може я допомагаю пакувати отих ухилянтів? :lol:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8293
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:44

Все просто!©

  unicdima написав:Розкажи нам, де ти, чим займаєшся, покаж УБД.
Тут я за 3роки всіх вже втомив своїми житєйскими деталями😁

А убд разом з медалями і поруч була написана на листочку дата і "Успіх" - я двічі, чи тричі тут викладав!
Після мене, пам'ятаю, ще Денік свої медалі тут виклав!

Тож, залишається тобі викласти своє убд ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8293
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 22:52

  Успіх написав:
  unicdima написав:Розкажи нам, де ти, чим займаєшся, покаж УБД.
Тут я за 3роки всіх вже втомив своїми житєйскими деталями😁

А убд разом з медалями і поруч була написана на листочку дата і "Успіх" - я двічі, чи тричі тут викладав!
Після мене, пам'ятаю, ще Денік свої медалі тут виклав!

Тож, залишається тобі викласти своє убд ;)

Все що я чув про твою армію це фото воронки від міни з листочком успіх. То давай УБД і не парь мозок.
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:09

  ЛАД написав: Понимаю.
Но статус доллара тоже зависит от состояния экономики США.
И всё-таки доллар не единственный и не совсем главный товар.
Когда-то "главным товаром" был фунт стерлингов.

Доля реального производственного сектора США в мировой экономике на начало приобретения долларом статуса мировой валюты была порядка 50%. В настоящее время менее 20%. Как вы думаете статус положительно влияет на развитие реального сектора ?
tumos
 
Повідомлень: 2028
З нами з: 12.03.09
Подякував: 17 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:16

  candle645 написав:.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?
Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
Згадайте Велику Депресію. Тоді і з зарплатами було важко. Сподіваюсь, ви розумієте, що про пенсії і говорити нічого.
Можно простіше.
Якщо робітників мало і вони не забезпечують виробництво достатньої кількості товарів, то це приводить до інфляції. Персіонери отримають багато грошей, а куплять за них дірку від бублика. Просто тому, що товарів немає.

Несколько странно объяснять такие вещи на финфоруме.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34948
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:28

  ЛАД написав:
  candle645 написав:.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?
Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
Згадайте Велику Депресію. Тоді і з зарплатами було важко. Сподіваюсь, ви розумієте, що про пенсії і говорити нічого.
Можно простіше.
Якщо робітників мало і вони не забезпечують виробництво достатньої кількості товарів, то це приводить до інфляції. Персіонери отримають багато грошей, а куплять за них дірку від бублика. Просто тому, що товарів немає.

Несколько странно объяснять такие вещи на финфоруме.

ЛАД, ви про "ріст продуктивності праці" чули, з чим він пов"язаний, і які наслідки?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39908
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2841 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:32

Schmit
Регулярно наблюдаю пулемётные очереди в Харькове. Выглядит красиво.
Но так же регулярно слышу взрывы от прилётов и вижу пожары.
Так что немного остыньте.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34948
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 27 чер, 2025 23:38

  flyman написав:.........
ЛАД, ви про "ріст продуктивності праці" чули, з чим він пов"язаний, і які наслідки?
А вы читаете всё?
Или "здесь, читаем, здесь рыбу заворачиваем"?
Я в самом начале разговора писал:
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
viewtopic.php?p=5868477#p5868477
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34948
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 00:00

  ЛАД написав:
  flyman написав:.........
ЛАД, ви про "ріст продуктивності праці" чули, з чим він пов"язаний, і які наслідки?
А вы читаете всё?
Или "здесь, читаем, здесь рыбу заворачиваем"?
Я в самом начале разговора писал:
Для Украины вижу единственный вариант - массовая иммиграция.
Для человечества в целом на перспективу - ИИ и роботы. Ну или любой другой способ резкого увеличения производительности труда.
viewtopic.php?p=5868477#p5868477

тобто в Україні кирка і мотика, а глобально ШІ та роботи?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39908
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2841 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 00:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ірино, ти теж кацаповіруниха?
unicdima
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2940
З нами з: 10.06.19
Подякував: 107 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 14260142611426214263>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candle645, Сибарит і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103220
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 281896
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940649
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4211)
28.06.2025 00:07
Ринок ОВДП (8970)
27.06.2025 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.