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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 чер, 2025 06:24
З Днем Конституції!
Бажаю всім, щоб вона знімалась з паузи і реально діяла.
Щодо пенсій:
Тобто середні відрахування з працюючого понад 100$, а не 60$, як недавно стверджувалось. Але пенсії тепер мало від цього залежать, а більше від донорів. З якого дива ці донори мають давати окремим українцям пенсії в розмірі 10 000$ цього ніхто не пояснить. Розрив у 200 разів за рахунок солідарної системи це повний абсурд який ніяк не коригується. Для порівняння:
У Польщі, яка є найближчим сусідом і однією з найбільших економік регіону, середня пенсія від 2025 року становить близько 2 тис. злотих, що приблизно дорівнює 465 євро. Мінімальна пенсія тут значно вища — близько 430 євро. https://news.finance.ua/ua/yaki-pensii- ... nfohrafika
ЄСВ і до війни тільки частково покривав видатки ПФУ, на якомусь етапі доповнювали його за рахунок приватизації - проїдали зароблене минулими поколіннями, пізніше за рахунок вливань з бюджету, тобто це ще можна розкинути як додатковий податок на працюючих, плюс запозиченння - привіт від теперішніх пенсів майбутнім поколінням.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 08:23
]candle645
Ні - це не розподіл - крупи, впенси
Мені не подобаються твої ідеї.
Я хочу щоб ти продовжував мені платити пенсію.
Детройт, ви чому мовчите??
Отак з вашого мовчання нас можуть залишити голодними 😅
Потім не ходіть до мене просити миску рису. Самому треба було у Кендела випрошувати.
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Hotab
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Додано: Суб 28 чер, 2025 08:34
ЛАД написав:Schmit
Регулярно наблюдаю пулемётные очереди в Харькове. Выглядит красиво.
Но так же регулярно слышу взрывы от прилётов и вижу пожары.
Так что немного остыньте.
Після останніх модернізацій шхідів кулемети вже малоефективні.
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Schmit
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Додано: Суб 28 чер, 2025 08:50
Banderlog написав: flyman написав:
марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала
А що тут поясняти?
У вас з Ладом різні точки сидіння. Вас цікавить пенсійна система для нас а його яким способом прокормити теперішніх пенсіонерів.
От скажіть як прекрасна американська система підніме пенсії через 2, 3 роки? Ви я так розумію хочете відкладати індивідуально?
Це буде теперішня нагрузка в солідарну систему + індивідуальні внески в нпф?
Ну і де тут підняття пенсії "Ладу" бюджетникам і "силовикам"?
так я про это сразу написал: смысл выдумывать, как в процессе Видбудовы ещё и пенсии поднять - если есть страны, где этот вопрос уже решили?..
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Додано: Суб 28 чер, 2025 09:58
Медленно, очень медленно, но росияне пытаются осознать и трезво взглянуть на свое поведение по отношению к другим жителям Земли.
Цитата с афтершока.
Естественно ее автора, пытающегося мыслить конструктивно, сразу же облили целыми корытами грязи.
Основы российской культуры и цивилизации — ее религия и письменность, государственность и право — пришли из бывшей Римской империи и, строго говоря, являются наследием Запада (хотя, конечно, в средневековье эта геополитическая категория в том смысле, который мы в нее вкладываем сейчас, отсутствовала). Россия всегда стремилась подражать — сначала Византии, потом Европе и Америке. Тогда как ни Византия, ни страны Запада, ни страны Востока (которым она как раз подражать не стремилась) никогда не рассматривали Россию как часть себя. Это прекрасно сформулировал тот же Чаадаев:
"Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось".
Исток русской одержимости Западом - в вечном желании "догнать и перегнать" Запад, показать Западу, что мы ничуть не хуже, или завоевать его. Это состояние вечно обиженного Судьбой ребёнка. и оно однозначно болезненно. Наглядной иллюстрацией его был короткий период начала-середины 90х, единиц нуворишей, которые "поражали" сдержанную протестантскую Европу своей наворованной у народа "щедростью", чем вечно "советский" плебс с радостью восхищался.
А когда "догнать и перегнать" не получалось, периоды идеализации сменялись разочарованием и ненавистью (как СЕЙЧАС). Россия прошла через несколько таких этапов. Cейчас страна переживает очередной взлет разочарований, вызванный очередной несостоявшейся попыткой "стать как Запад" в годы демократических реформ. Кризис прозападнической идеологии в конце 1990-х гг. и привел к утверждению нынешнего желания тирании "а-ля Сталин".
Вы просто не видите, что русский народ тяжело болен - самостью, самомнением, своим придуманным "предназначением", нежеланием и неспособностью быть равноценной частью семьи народов мира. Это, фактически, коллективное психическое расстройство(что опять же великолепно описывается известной "тройкой" психиатра Ганнушкина - Секс-Насилие-Религиозность). Мне страшно даже представить ту терапию, которая будет выводить его из этого состояния..
Прочел несколько раз... А ведь автор цитаты прав, сформулировав спрятанные кремлевской пропагандой мысли, которые наверняка возникали здесь у каждого, даже у предателей украинского народа. А ведь гордость чеченского народа Джохар Дудаев что-то похожее говорил в своем откровенном интервью про росию и воспитанный ею народ.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 10:03
Schmit написав: ЛАД написав:Schmit
Регулярно наблюдаю пулемётные очереди в Харькове. Выглядит красиво.
Но так же регулярно слышу взрывы от прилётов и вижу пожары.
Так что немного остыньте.
Після останніх модернізацій шхідів кулемети вже малоефективні.
А в чем заключается их модернизация в контексте противостояния пулеметам? Неужели бронирование начали применять?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 10:36
Hotab написав:
]candle645
Ні - це не розподіл - крупи, впенси
Мені не подобаються твої ідеї.
Я хочу щоб ти продовжував мені платити пенсію.
Детройт, ви чому мовчите??
Отак з вашого мовчання нас можуть залишити голодними 😅
Потім не ходіть до мене просити миску рису. Самому треба було у Кендела випрошувати.
Я різко реагую лише на образливе подання думка-бачення. На недоречні дурні образи.
А просто на хотєлки вже реагую тільки інколи.
Ну хочеться людині, то нехай хоче.
Ви йому у відповідь свою. То підтримую. Нехай арбайтен)))
Корінець тут - нефіг змінювати правила гри по ходу. Сьогоднішні підписувалися грати по оцих правилах, що є. То так і треба.
А змінити по ходу гри і на свою користь за рахунок іншого, то це мухлеж, шахрайство.
По закону, в принципі, так і повинно бути. Без зворотніх змін в бік погіршення.
А те, що молоді да зубасті резві прокинуть старих, в мене давно немає сумнівів.
Потім кинуть і їх.
В нас. Навіть з їх 401 тут.
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