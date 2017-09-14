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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14261142621426314264
Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:31

Технології йдуть же надшвидкими темпами, чи не так?

  Schmit написав:Висота пльоту під 3 км. Можете почитати, на яких висотах ефективно працюють зенітні кулемети.
Так отож!
1. Летять високо!
2. З тої висоти раптово/швидко пікірують в ціль!
  d44 написав:Кулемети на пікапу проти шахедів це як пункт незламності проти блекауту
🤣

Я давно казав, поки не винайдуть таку "пушку"(а може вже винайшли, тільки це може дуже дороге задоволення?) з радаром, де як тільки на радар потрапляє будь-який дрон/шахед - миттєво вилітає з тої "пушки" самонавідна міні-ракета!(розміром з велику морквину) і летить вже на зафіксовану радаром ціль!
І, якщо на радар попадає одночасно 2-4цілі, то відповідно, і одна за другою вилітають 2-4 самонавідних міні-ракети!
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:48

  Успіх написав:
  Schmit написав:Висота пльоту під 3 км. Можете почитати, на яких висотах ефективно працюють зенітні кулемети.
Так отож!
1. Летять високо!
2. З тої висоти раптово/швидко пікірують в ціль!
  d44 написав:Кулемети на пікапу проти шахедів це як пункт незламності проти блекауту
🤣

Я давно казав, поки не винайдуть таку "пушку"(а може вже винайшли, тільки це може дуже дороге задоволення?) з радаром, де як тільки на радар потрапляє будь-який дрон/шахед - миттєво вилітає з тої "пушки" самонавідна міні-ракета!(розміром з велику морквину) і летить вже на зафіксовану радаром ціль!
І, якщо на радар попадає одночасно 2-4цілі, то відповідно, і одна за другою вилітають 2-4 самонавідних міні-ракети!

Таке вже у нас використовується, ЗРК Вампір. Правда розміром з морквину самонавідну ракету не зробиш але дешева з підсвіткою невелика вийшла.
unicdima
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:49

  unicdima написав:
  d44 написав:

Ще один іксперд-ухилянт. До того часу як кацапи змінили тактику використання шахедів кулемети були досить результативними.
У нас кацапи над шляхами де їздять кулеметники не літають. Літають над річками, лісами, полями.
d44
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 11:59

  Schmit написав:
  ЛАД написав:Schmit
Регулярно наблюдаю пулемётные очереди в Харькове. Выглядит красиво.
Но так же регулярно слышу взрывы от прилётов и вижу пожары.
Так что немного остыньте.

Після останніх модернізацій шхідів кулемети вже малоефективні.

Тогда к чему ваши воспоминания о своих дописах год назад?
Что вы предлагаете вместо пулемётов?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Я давно казав, поки не винайдуть таку "пушку"(а може вже винайшли, тільки це може дуже дороге задоволення?) з радаром, де як тільки на радар потрапляє будь-який дрон/шахед - миттєво вилітає з тої "пушки" самонавідна міні-ракета!(розміром з велику морквину) і летить вже на зафіксовану радаром ціль!
І, якщо на радар попадає одночасно 2-4цілі, то відповідно, і одна за другою вилітають 2-4 самонавідних міні-ракети!

Розміром з велику морквину хіба ділдо в сексшопі.
А нормальна ракета троха більша. Для розуміння - візьми ПГ-7. Тепер спробуй скотчем примотати до нього ноутбука. І потім подумай, який має бути пороховий заряд щоб отриману бандуру закинути в 10 разів далі, ніж стандартний двигун.
ну і додай ще процентів 10 на коригування траекторії.
Насправді, 35 мм ерлікони, кажуть, досі непогано справляються. І боєприпаси не сильно дорогі. Але їх малувати щоб покрити нашу країну.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:13

  candle645 написав:
  ЛАД написав:
  candle645 написав:.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?

Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.

По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями
- навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам
- і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд
- вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими
- після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків
- вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".

  ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.

І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".

Ніт, це так не працює при глибшому вникненні. ЛАД абсолютно правий.
Тому що гроші - це просто засіб перерозподілу ресурсів. А ресурси створюють ті хто працює.
Таким чином, в межах замкненої економіки, якщо кількість працюючих і пенсів вирівняється, які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція, яка все одно опустить пенсів нижче працюючих.
Звісно, якщо економіка не замкнена, то є нюанси. Особливо в країнах першого світу.
Але основний нюанс все ж в тому, що вони підвищують кількість працюючих за рахунок імігрантів...
Востаннє редагувалось sashaqbl в Суб 28 чер, 2025 12:15, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:15

  ЛАД написав:Тогда к чему ваши воспоминания о своих дописах год назад?
Что вы предлагаете вместо пулемётов?

Ничего оно не предлагает.
Просто высосало из ... Пальца зраду и пытается разносить.
Как это все работает, оно понятия не имеет.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:38

  sashaqbl написав:
  candle645 написав:
  ЛАД написав: "інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?

Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.

По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями
- навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам
- і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд
- вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими
- після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків
- вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".

  ЛАД написав:Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.

І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".

Ніт, це так не працює при глибшому вникненні. ЛАД абсолютно правий.
Тому що гроші - це просто засіб перерозподілу ресурсів. А ресурси створюють ті хто працює.
Таким чином, в межах замкненої економіки, якщо кількість працюючих і пенсів вирівняється, які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція, яка все одно опустить пенсів нижче працюючих.
Звісно, якщо економіка не замкнена, то є нюанси. Особливо в країнах першого світу.
Але основний нюанс все ж в тому, що вони підвищують кількість працюючих за рахунок імігрантів...

>>> Але основний нюанс все ж в тому ...
Пока есть страны 3го мира - да и пофиг, наверное? ;)

>>> які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція
За счет чего повысится - в замкнутой-то системе. И почему в той же Японии в ихних "потерянных декадах она не росла?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:44

  unicdima написав:.........
Таке вже у нас використовується, ЗРК Вампір. Правда розміром з морквину самонавідну ракету не зробиш але дешева з підсвіткою невелика вийшла.

К сожалению, не нашёл ТТХ Вампира.
Но здесь - https://www.youtube.com/watch?v=MqJv_k3mq0I - говорится, что цена ракеты 22 тыс. долл. Цену шахеда росс. производства называют примерно такую же. По той же ссылке цена самой системы Вампир около 3 млн. долл.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 28 чер, 2025 12:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:>>> Але основний нюанс все ж в тому ...
Пока есть страны 3го мира - да и пофиг, наверное?

Наразі ми країна третього світу. Тому щоб в нас щось спрацювало, для початку вартує стати привабливою для мігрантів країною.

  _hunter написав:>>> які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція
За счет чего повысится - в замкнутой-то системе. И почему в той же Японии в ихних "потерянных декадах она не росла?

Японія не була замкненою системою.
Підвищиться за рахунок накопичень. Накопичення пенсів вливатимуться в товарообіг, а кількість товарів зменшуватиметься через зменшення кількості працюючих.
sashaqbl
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