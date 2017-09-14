candle645 написав:

ЛАД написав: candle645 написав: .........

Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни. .........Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни. "інвестує та примножує".

Задля того, щоб було що розподіляти.

Виплата пенсій - це не розподіл?

"інвестує та примножує".Задля того, щоб було що розподіляти.Виплата пенсій - це не розподіл?

ЛАД написав: Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть. Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.

Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями- навіть у випадку "дострокової" смерті вкладника він дістанеться його спадкоємцям а не крупам/впенсам/люмпенам- і саме тіло і накопичені відсотки можна зняти в будь-який момент, але доведеться "доплатити" податки які були з"економлені завдяки інвестиціям частини з/п саме в 401-й пенсійний фонд- вкладник сам вибирає куди саме інвестувати, єдине справді суттєве обмеження - вкладник не може інвестувати в цінні папери які держава (SEC) вважають занадто ризикованими- після досягнення пенсійного віку - рівномірне зняття звісно без додаткових податків- вартість "обслуговування рахунку" в 100 раз нижче ніж в ПФУ та в 10 раз нижче ніж в "державному ПФ США".І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди), а не "розподіляються".