Додано: Суб 28 чер, 2025 13:13

tumos написав: ЛАД написав: Понимаю.

Но статус доллара тоже зависит от состояния экономики США.

И всё-таки доллар не единственный и не совсем главный товар.

Когда-то "главным товаром" был фунт стерлингов. Понимаю.Но статус доллара тоже зависит от состояния экономики США.И всё-таки доллар не единственный и не совсем главный товар.Когда-то "главным товаром" был фунт стерлингов.

Доля реального производственного сектора США в мировой экономике на начало приобретения долларом статуса мировой валюты была порядка 50%. В настоящее время менее 20%. Как вы думаете статус положительно влияет на развитие реального сектора ? Доля реального производственного сектора США в мировой экономике на начало приобретения долларом статуса мировой валюты была порядка 50%. В настоящее время менее 20%. Как вы думаете статус положительно влияет на развитие реального сектора ?

Немного не понял.Вы хотите сказать, что статус доллара привёл к уменьшению доли реального производственного сектора США в мировой экономике?Или вы о чём-то другом.Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн -).И до сих пор сохраняет свой статус. Сегодняшние 20% мировой экономики тоже немало. Да и ЗВР США тоже велики.Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара", но при существующих тенденциях он в конечном итоге свою роль потеряет.Недаром лозунг Трампа: "Сделаем Америкувеликой!" Подчеркну -. И недаром он ставит задачу возвращения производств в Штаты. Можно обсуждать его методы, но цель вполне понятная и оправданная.