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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 чер, 2025 13:37
candle645 написав: ЛАД написав: candle645 написав:
.........
Справедлива та ринкова 401 нічого не розподілює. Вона навпаки інвестує та примножує персоналізовані внески майбутніх пенсіонерів. Власне десь 10% від того що називають гігантським боргом США - це інвестиції майбутніх пенсіонерів в економіку власної країни.
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?
Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.
По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями
............
"банківський депозит" не может накрыться медным тазом?
После 2008 удивительно читать такое.
ЛАД написав:
Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди
), а не "розподіляються".
Какая разница кому они "належать (та управляються)".
Вам нужны бумажки или товары?
Если бумажки, то проблем нет - вам их напечатают сколько угодно и выдадут.
Но вы едите не бумажки, одеваетесь тоже не в них, пользуетесь компом, а не бумажками и ездите тоже не на бумажках.
Давайте рассмотрим упрощённый пример.
Есть 1000 человек. Из них 500 работающих, 300 детей и 200 пенсов.
Эти 500 работающих производят достаточно товаров для всех (и для себя, и для детей с пенсами). Пусть 10000 единиц товара - по 10 единиц на душу.
Теперь демография изменилась - стало, например, 300 работающих, 200 детей и 500 пенсов. Если производительность труда не изменилась, то понятно, что 300 работающих произведут товаров меньше - всего 6000 единиц - по 6 единиц на человека.
Да вам выплатят вашу пенсию (бумажки), но вместо 10 единиц товара вам достанется только 6 - больше взять неоткуда.
Это в лучшем случае. А вообще, работающие могут сказать: " Мы работаем так же, как раньше, и получать хотим так же. А пенсы - не наши проблемы". В результате они заберут свои 10х300=3000 единиц товара, а детям и пенсам останется ещё 3000 на 700 человек - чуть больше 4 единиц товара на человека. И можете радоваться бумажкам, полученным от вашего фонда.
Ваши рассуждения более-менее верны, "якщо економіка зростає
. И то темпы роста экономики должны быть выше темпов роста населения.
А вот "тобто +/- завжди
, это ваши иллюзии. Это совсем не обязательно, это не закон природы. Не законы Ньютона, которые исполняются всегда, независимо от наших желаний.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 14:03
flyman написав:
..........
марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала
"сучасна система капіталізму в США" ничем принципиально
не отличается от старой.
Более того, ничем принципиально
не отличается от социализма в СССР или любой другой экономики. В том отношении, что иждивенцы живут только за счёт сегодняшнего
труда работающих сегодня
.
+, конечно, капиталы (средства производства), накопленные трудом предыдущих поколений.
Украина хорошо продемонстрировала, что за счёт ранее накопленного капитала долго жить не получится. Мы 30 лет "успешно" этим занимались. Некоторым даже удалось на этом разбогатеть.
Но всё это "марно пояснювати людині", которая живёт в подвале и мечтает о филиппинке и о том, чтобы быстрее выехать к своим капиталам в Польше.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 14:11
ЛАД написав: candle645 написав: ЛАД написав:
"інвестує та примножує".
Задля того, щоб було що розподіляти.
Виплата пенсій - це не розподіл?
Поцікався, хоча-б для розвитку власного кругозору, що таке справедлива накопичувальна пенсія типу 401. Ні - це не розподіл - крупи, впенси, люмпени, бюджетники, і взагалі всі хто паразитують на соціальній/солідарній пенсійній системі - ні цента із "інвестованого та примноженого" в 401 не отримують.
По-суті це майже банківський депозит з деякими обмеженнями
............
"банківський депозит" не может накрыться медным тазом?
После 2008 удивительно читать такое.
ЛАД написав:
Інвестувати вона може куди завгодно, а примножувати можливо тільки тоді, коли економіка зростає. Якщо працюючих мало чи з інших причин економіка падає, то всі ці пенсійні фонди нічого серйозного виплачувати не зможуть.
І можуть і виплачують, тому що кошти вкладника на такому пенсійному рахунку належать (та управляються) саме вкладнику а не державі чи ПФ, тому накопичуються та примножуються (якщо економіка зростає, тобто +/- завжди
), а не "розподіляються".
Какая разница кому они "належать (та управляються)".
Вам нужны бумажки или товары?
Если бумажки, то проблем нет - вам их напечатают сколько угодно и выдадут.
Но вы едите не бумажки, одеваетесь тоже не в них, пользуетесь компом, а не бумажками и ездите тоже не на бумажках.
Давайте рассмотрим упрощённый пример.
Есть 1000 человек. Из них 500 работающих, 300 детей и 200 пенсов.
Эти 500 работающих производят достаточно товаров для всех (и для себя, и для детей с пенсами). Пусть 10000 единиц товара - по 10 единиц на душу.
Теперь демография изменилась - стало, например, 300 работающих, 200 детей и 500 пенсов. Если производительность труда не изменилась, то понятно, что 300 работающих произведут товаров меньше - всего 6000 единиц - по 6 единиц на человека.
Да вам выплатят вашу пенсию (бумажки), но вместо 10 единиц товара вам достанется только 6 - больше взять неоткуда.
Это в лучшем случае. А вообще, работающие могут сказать: " Мы работаем так же, как раньше, и получать хотим так же. А пенсы - не наши проблемы". В результате они заберут свои 10х300=3000 единиц товара, а детям и пенсам останется ещё 3000 на 700 человек - чуть больше 4 единиц товара на человека. И можете радоваться бумажкам, полученным от вашего фонда.
Ваши рассуждения более-менее верны, "якщо економіка зростає
. И то темпы роста экономики должны быть выше темпов роста населения.
А вот "тобто +/- завжди
, это ваши иллюзии. Это совсем не обязательно, это не закон природы. Не законы Ньютона, которые исполняются всегда, независимо от наших желаний.
Давайте враховувати безробіття.
Проблема виробити необхідну кількість товарів?
Ні!!!!
В загальному випадку можна розширити виробництво за рахунок безробітних і виробляти суттєво більше.
Саме виробляти.
Тобто не буде зменшення до 300 чол.
Бо безробіття є і буде.
Проблема в ринковій економіці в - продати оті товари.
З прибутком продати.
Тому рішення лише одне - очевидне)))
Давно рлзтлумачене.
А все інше лише спроба закумуфлювати його. Наприклад, пірамідою боргів. Тобто прибуток віртуалізовувати.
Суть же залишається та ж -- виробляти і дійсно на халяву віддавати непрацюючим.
Щоб або:
- хоч трохи більше мати, ніж оті непрацюючі;
- або свідомо працювати - праця, як свято-хоббі-потреба)))))))))))) хоч через обман, хоч самосвідомо.
Ще Кейнс писав про 3 год. робочий день))
Да це помилкова тактика, реалізація, бо виробництво складне...
Але сам напрям, що більше і більше працювати не є необхідністю. Правильний.
Востаннє редагувалось detroytred
в Суб 28 чер, 2025 14:26, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 14:13
Banderlog написав: flyman написав:
марно пояснювати людині сучасну систему капіталізму в США, яка далі тез "Капіталу" економічну теорію не вивчала
А що тут поясняти? У вас з Ладом різні точки сидіння. Вас цікавить пенсійна система для нас а його яким способом прокормити теперішніх пенсіонерів.
От скажіть як прекрасна американська система підніме пенсії через 2, 3 роки? Ви я так розумію хочете відкладати індивідуально?
Це буде теперішня нагрузка в солідарну систему + індивідуальні внески в нпф?
Ну і де тут підняття пенсії "Ладу" бюджетникам і "силовикам"?
Дело даже не в этом.
Самая распрекрасная американська система не позволит увеличить пенсии без существенного роста ВВП. Разе что облегчит пропаганду для государства: "Кто вам виноват, что вы мало заработали на пенсию?"
Хотя для некоторых (5%) это сработает. Но они и сегодня могут сами себе обеспечить неплохую пенсию - откладывать на депозит, покупать гособлигации. Ну, если депозит вместе с банком накроется или государство объявит дефолт,... что ж, не повезло, бывает.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 14:19
ЛАД написав:
Ну, если депозит вместе с банком накроется или государство объявит дефолт,... что ж, не повезло, бывает.
А воно рано чи пізно накриється.
Без Матриці...віртуалізації.
Бо криза перевиробництва в самій природі ринкової економіки.
І вирішується тільки розширенням ринків.
Або віртуалом.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 14:20
ЛАД написав: Schmit написав: ЛАД написав:Schmit
Регулярно наблюдаю пулемётные очереди в Харькове. Выглядит красиво.
Но так же регулярно слышу взрывы от прилётов и вижу пожары.
Так что немного остыньте.
Після останніх модернізацій шхідів кулемети вже малоефективні.
Тогда к чему ваши воспоминания о своих дописах год назад?
Что вы предлагаете вместо пулемётов?
схоже проблема навіть ще не вийшла на пік. При наступному етапі озвіріння і ударів в сліпу по житловій забудові великих міст по аналогії з прифронтовими населеними пунктами почнуться справжні проблеми.
в принципі пропозиції очевидні- ущільнення пво. Но покрити всю Україну не вийде. Особливо густо населені близькі до фронту. Чим менший час підльоту тим менший час на реагування.
Приміром херсон, якщо москалі почнуть бити не по важливих обєктах а виносити житлову забудову, пошкодять сильно. Суми, запоріжжя, .. туди ж.
Думаю скоро над енергоообєктами і подібними критичними будуть сітки типу мангалів на танках. Но прикрити повністю великі прифронтові міста так не вийде.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 14:39
Banderlog написав:
схоже проблема навіть ще не вийшла на пік. При наступному етапі озвіріння і ударів в сліпу по житловій забудові великих міст
А також не в сліпу, а прицільно по очисних спорудах великих міст.
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