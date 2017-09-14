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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:26
detroytred написав:
...........
Давайте враховувати безробіття.
Безработица это считанные проценты.
Речь была не о том.
Речь о физической возможности
прокормить растущее число иждивенцев при уменьшении числа работающих. Без существенного роста производительности труда.
Когда-то в Союзе разоблачали мальтузианство как реакционную империалистическую теорию. Но по сути теория была верна. Если бы не революция в с/х, сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:29
ЛАД написав:сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
По факту маємо мільйони голодуючих в Африці, але вже десятки років їх рятують всім цивілізованим світом заради ідей гуманізму.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:36
Faceless написав:
ЛАД написав:сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
По факту маємо мільйони голодуючих в Африці, але вже десятки років їх рятують всім цивілізованим світом заради ідей гуманізму.
це рятування призводить до все більшого числа голодуючих і мільйонів біженців в західні країни де сідають на соціалку, на голови місцевим.
Захід повівся на пропаганду яка спрямована на знищення самого Заходу.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:37
Ще раз по самонавідних міні-ракетах))
1. Ви всі дивитесь на проблему прямо, що мовляв, не можливо створити самонавідну міні-ракету. Що вона по певних технологіях просто мусить бути трохи великою.
А я кажу/наголошую на тому, що технології йдуть шаленими темпами вперед!
Що, в нас не може бути Ілонів/Іванів Масків?!))
2. Міні-ракеті не треба бути більшою за велику морквину/баклажан)) - так як її буде "викидувати" порох, який знаходиться в гілзі, а гільза відпадає зразу ж!
Тобто, більша половина ракети ЗРАЗУ "відвалюється" і порох викидає своєю потужністю скажімо на 1-2км - а далі, ракета самотужки долає відстань теж до 1-2км до цілі!
Шахед же не таку й велику швидкість має, щоб за 3-5-10секунд самонавідна міні-ракета його не навздогла?
Що, невже це така неймовірна фантастика?
Невже це неможливо?
п.с.
І якщо підходити до задачі старими технологіями, то...
В нас в САУ гільзи з порохом викидали снаряд, який важить майже 22кг до 15км!
То в гільзі пороху думаю було менше 5кг !
То скільки треба пороху, щоб викинути з нормальною швидкістю і на меншу відстань самонавідну міні-ракету, яка скажімо буде вагою 1-2-3кг?
Так от - а якщо підійти до цієї задачі з НОВИМИ /новітніми технологіями?!
Востаннє редагувалось Успіх
в Суб 28 чер, 2025 15:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:38
_hunter написав: sashaqbl написав: _hunter написав:
>>> Але основний нюанс все ж в тому ...
Пока есть страны 3го мира - да и пофиг, наверное?
Наразі ми країна третього світу. Тому щоб в нас щось спрацювало, для початку вартує стати привабливою для мігрантів країною.
_hunter написав:
>>> які б не були пенсійні накопичення, відвищиться інфляція
За счет чего повысится - в замкнутой-то системе. И почему в той же Японии в ихних "потерянных декадах она не росла?
Японія не була замкненою системою.
Підвищиться за рахунок накопичень. Накопичення пенсів вливатимуться в товарообіг, а кількість товарів зменшуватиметься через зменшення кількості працюючих.
>>> Тому щоб в нас щось спрацювало, для початку ...
Так я про это вчера и писал: сначала нужно о первоочередной проблеме думать, а уже после ее решения - переходить к последствиям.
Вы уже подумали?
Как решить проблему демографии (вы, вроде, её отметили как первоочередную)?
>>> Японія не була замкненою системою.
Если по трудовому населению считать - почти что была.
В Японии было почти постоянное население и почти постоянное производство. И то, и то очень медленно росло.
>>> а кількість товарів зменшуватиметься через зменшення кількості працюючих
Но в замкнутой системе - число работающих - постоянно. Как и число пенсионеров.
Люди не рождаются и не умирают?
Когда рождается меньше, чем умирает, то уменьшается число работающих и увеличивается (по крайней мере, относительно) число пенсионеров. Что как раз и происходит, например, в сегодняшней Японии. И уже 15 лет медленно уменьшается общая численность населения.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:42
unicdima написав: Faceless написав:
ЛАД написав:сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
По факту маємо мільйони голодуючих в Африці, але вже десятки років їх рятують всім цивілізованим світом заради ідей гуманізму.
це рятування призводить до все більшого числа голодуючих і мільйонів біженців в західні країни де сідають на соціалку, на голови місцевим.
Захід повівся на пропаганду яка спрямована на знищення самого Заходу.
Так і є. І рано чи пізно ця лавочка халяви прикриється, і хз, як то будуть розгрібати, бо розбігатися почнуть ще швидше
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:44
ЛАД написав:
Речь о физической возможности
прокормить растущее число иждивенцев при уменьшении числа работающих. Без существенного роста производительности труда.
Зараз є проблема збільшити виробництво товарів-послуг?
Ні.
Є проблема продати ці, якщо будуть додатково вироблені, товари-послуги.
Тобто є запас забезпечити більшу кількість іждівеців (непрацюючих).
Величина даного запасу - ?
Вважаю суттєва.
Причина не збільшення виробництва лише в неможливості продати виготовлене. Продати з прибутком.
Тобто фізична можливість "прокормити" є.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:44
Успіх написав:Ще раз по самонавідних міні-ракетах))
1. Ви всі дивитесь на проблему прямо, що мовляв, не можливо створити самонавідну міні-ракету. Що вона по певних технологіях просто мусить бути трохи великою.
А я кажу/наголошую на тому, що технології йдуть шаленими темпами вперед!
Що, в нас не може бути Ілонів/Іванів Масків?!))
2. Міні-ракеті не треба бути більшою за велику морквину/баклажан)) - так як її буде "викидувати" порох, який знаходиться в гілзі, а гільза відпадає зразу ж!
Тобто, більша половина ракети ЗРАЗУ "відвалюється" і порох викидає своєю потужністю скажімо на 1-2км - а далі, ракета самотужки долає відстань теж до 1-2км до цілі!
Шахед же не таку й велику швидкість має, щоб за 3-5-10секунд самонавідна міні-ракета його не навздогла?
Що, невже це така неймовірна фантастика?
Невже це неможливо?
п.с.
І якщо підходити до задачі старими технологіями, то...
В нас в САУ гільзи з порохом викидали снаряд, який важить майже 22кг до 15км!
То в гільзі пороху думаю було менше 5кг !
То скільки треба пороху, щоб викинути з нормальною швидкістю і на меншу відстань самонавідну міні-ракету, яка скажімо буде вагою 1-2-3кг?
Так от - а якщо підійти до цієї задачі з НОВИМИ /новітніми технологіями?!
Це так мило, коли ті, хто прогуляв уроки фізики, починає розказувати про технологічні вундервафлі. Дякую, хоч не про бластери
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:45
Успіх
А що, українських Ілонів Масків…
Вони у 8 класі кинули школу.
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 28 чер, 2025 15:48, всього редагувалось 1 раз.
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