Успіх написав:

Ще раз по самонавідних міні-ракетах))1. Ви всі дивитесь на проблему прямо, що мовляв, не можливо створити самонавідну міні-ракету. Що вона по певних технологіях просто мусить бути трохи великою.А я кажу/наголошую на тому, що технології йдуть шаленими темпами вперед!Що, в нас не може бути Ілонів/Іванів Масків?!))2. Міні-ракеті не треба бути більшою за велику морквину/баклажан)) - так як її буде "викидувати" порох, який знаходиться в гілзі, а гільза відпадає зразу ж!Тобто, більша половина ракети ЗРАЗУ "відвалюється" і порох викидає своєю потужністю скажімо на 1-2км - а далі, ракета самотужки долає відстань теж до 1-2км до цілі!Шахед же не таку й велику швидкість має, щоб за 3-5-10секунд самонавідна міні-ракета його не навздогла?Що, невже це така неймовірна фантастика?Невже це неможливо?п.с.І якщо підходити до задачі старими технологіями, то...В нас в САУ гільзи з порохом викидали снаряд, який важить майже 22кг до 15км!То в гільзі пороху думаю було менше 5кг !То скільки треба пороху, щоб викинути з нормальною швидкістю і на меншу відстань самонавідну міні-ракету, яка скажімо буде вагою 1-2-3кг?Так от - а якщо підійти до цієї задачі з НОВИМИ /новітніми технологіями?!