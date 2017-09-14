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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:45
Успіх написав:
Ще раз по самонавідних міні-ракетах))
1. Ви всі дивитесь на проблему прямо, що мовляв, не можливо створити самонавідну міні-ракету. Що вона по певних технологіях просто мусить бути трохи великою.
А я кажу/наголошую на тому, що технології йдуть шаленими темпами вперед!
Що, в нас не може бути Ілонів/Іванів Масків?!))
2. Міні-ракеті не треба бути більшою за велику морквину/баклажан)) - так як її буде "викидувати" порох, який знаходиться в гілзі, а гільза відпадає зразу ж!
Тобто, більша половина ракети ЗРАЗУ "відвалюється" і порох викидає своєю потужністю скажімо на 1-2км - а далі, ракета самотужки долає відстань теж до 1-2км до цілі!
Шахед же не таку й велику швидкість має, щоб за 3-5-10секунд самонавідна міні-ракета його не навздогла?
Що, невже це така неймовірна фантастика?
Невже це неможливо?
п.с.
І якщо підходити до задачі старими технологіями, то...
В нас в САУ гільзи з порохом викидали снаряд, який важить майже 22кг до 15км!
То в гільзі пороху думаю було менше 5кг !
То скільки треба пороху, щоб викинути з нормальною швидкістю і на меншу відстань самонавідну міні-ракету, яка скажімо буде вагою 1-2-3кг?
Так от - а якщо підійти до цієї задачі з НОВИМИ /новітніми технологіями?!
Поцікався ціною на ПЗРК, основне там саме голова.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:46
tumos написав: ЛАД написав:
Немного не понял.
Вы хотите сказать, что статус доллара привёл к уменьшению доли реального производственного сектора США в мировой экономике?
Или вы о чём-то другом.
Да, об этом. Инвестиции в реальный сектор США невыгодны при наличии более доходных финансовых инструментов. Эмиссионные деньги уходили в финансовый сектор, на биржу.
Понятно. Отчасти согласен. Но это не единственная причина.
А что вы думаете об остальном в том посте?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:51
unicdima написав: Faceless написав:
ЛАД написав:сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
По факту маємо мільйони голодуючих в Африці, але вже десятки років їх рятують всім цивілізованим світом заради ідей гуманізму.
це рятування призводить до все більшого числа голодуючих і мільйонів біженців в західні країни де сідають на соціалку, на голови місцевим.
Захід повівся на пропаганду яка спрямована на знищення самого Заходу.
Виробляють працівники та власники оті товари-їжу для Африки. За що отримують гроші.
Вирішують проблему зайнятості...
Да. Це банальний перерозподіл внутрі самого Заходу.
В обгортці допомоги Африці.
Не буде Африки, будуть будувати зірку Смерті або Піраміду... або медпрограма Обами.
Аби зайняті...аби перерозподіл коштів. Від одних другим.
І головне в цій виставі -- перерозподіл між своїми, внутрі.
От як не крути, але честніше було прямо давати гроші.. Від одних другим.
Отой базовий дохід.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 15:58
ЛАД написав: _hunter написав: sashaqbl написав:
Наразі ми країна третього світу. Тому щоб в нас щось спрацювало, для початку вартує стати привабливою для мігрантів країною.
Японія не була замкненою системою.
Підвищиться за рахунок накопичень. Накопичення пенсів вливатимуться в товарообіг, а кількість товарів зменшуватиметься через зменшення кількості працюючих.
>>> Тому щоб в нас щось спрацювало, для початку ...
Так я про это вчера и писал: сначала нужно о первоочередной проблеме думать, а уже после ее решения - переходить к последствиям.
Вы уже подумали?
Как решить проблему демографии (вы, вроде, её отметили как первоочередную)?
>>> Японія не була замкненою системою.
Если по трудовому населению считать - почти что была.
В Японии было почти постоянное население и почти постоянное производство. И то, и то очень медленно росло.
>>> а кількість товарів зменшуватиметься через зменшення кількості працюючих
Но в замкнутой системе - число работающих - постоянно. Как и число пенсионеров.
Люди не рождаются и не умирают?
Когда рождается меньше, чем умирает, то уменьшается число работающих и увеличивается (по крайней мере, относительно) число пенсионеров. Что как раз и происходит, например, в сегодняшней Японии. И уже 15 лет медленно уменьшается общая численность населения.
>>> Как решить проблему демографии ...
Я ж вам уже два раза писал
- в моей стране эту проблему совсем недавно - решили.
>>> Японии было почти постоянное население и почти постоянное производство.
я ровно про это же и писал.
>>> Когда рождается меньше, чем умирает, то уменьшается число работающих и увеличивается (по крайней мере, относительно) число пенсионеров.
эмм... Спасибо, Кеп?.. - или что вы этим хотели сказать?
Очевидно, что если в стране рождается людей меньше, чем умирает - страна вымрет. Поэтому эту проблему и нужно решать в первую очередь.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 16:20
detroytred написав: unicdima написав: Faceless написав:
По факту маємо мільйони голодуючих в Африці, але вже десятки років їх рятують всім цивілізованим світом заради ідей гуманізму.
це рятування призводить до все більшого числа голодуючих і мільйонів біженців в західні країни де сідають на соціалку, на голови місцевим.
Захід повівся на пропаганду яка спрямована на знищення самого Заходу.
Виробляють працівники та власники оті товари-їжу для Африки. За що отримують гроші.
Вирішують проблему зайнятості...
Да. Це банальний перерозподіл внутрі самого Заходу.
В обгортці допомоги Африці.
Не буде Африки, будуть будувати зірку Смерті або Піраміду... або медпрограма Обами.
Аби зайняті...аби перерозподіл коштів. Від одних другим.
І головне в цій виставі -- перерозподіл між своїми, внутрі.
От як не крути, але честніше було прямо давати гроші.. Від одних другим.
Отой базовий дохід.
Проблема що отією типу допомогою по суті тільки погіршують ситуацію з перенаселенням і підтримують потік проблемної еміграції.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 16:20
Успіх написав:
1. Ви всі дивитесь на проблему прямо, що мовляв, не можливо створити самонавідну міні-ракету. Що вона по певних технологіях просто мусить бути трохи великою.
А я кажу/наголошую на тому, що технології йдуть шаленими темпами вперед!
Що, в нас не може бути Ілонів/Іванів Масків?!))
2. Міні-ракеті не треба бути більшою за велику морквину/баклажан)) - так як її буде "викидувати" порох, який знаходиться в гілзі, а гільза відпадає зразу ж!
Тобто, більша половина ракети ЗРАЗУ "відвалюється" і порох викидає своєю потужністю скажімо на 1-2км - а далі, ракета самотужки долає відстань теж до 1-2км до цілі!
Шахед же не таку й велику швидкість має, щоб за 3-5-10секунд самонавідна міні-ракета його не навздогла?
Вишибний заряд - це зовсім не нова технологія. Але є один нюанс.
Чим більший вишибний заряд - тим дорожчу електроніку треба, щоб вона його витримала.
Тому розумні люди кажуть, що малокаліберна автоматична гармата з автоматичним наведенням(в ідеалі подвійна: оптична у винимому та інфрачервоному спектрі, а також по радару) рішає.
Востаннє редагувалось sashaqbl
в Суб 28 чер, 2025 16:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 16:23
unicdima написав:
А чому Бандерлог та Успіх не хочуть відкрити свій статус?
А нахіба? Хочеш зі мною познакомиться? Тому що не може бути неохотномобілізований в 22р офіцер з церкви православної церкви і хотіти демобілізації кінця війни? Нонсенс? В зсу усі мотивовані добровольці рідновіри з татуйованими рунічєськими знаками і хотять воювати до кінця?
А хто непідтримує незламного черчіля і армовір як фундамент держави той агент фсб?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 16:25
Banderlog написав:
А нахіба? Хочеш зі мною познакомиться? Тому що не може бути неохотномобілізований в 22р офіцер з церкви православної церкви і хотіти демобілізації кінця війни? Нонсенс?
Пан капітан хіба не сам пішов на потужний контрнаступ?
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Додано: Суб 28 чер, 2025 16:31
ЛАД написав:
Оценку взял по той же ссылке, которую привёл.
А вообще видел оценки от 20 до 200 тыс. и выше. Но везде говорится о сильной зависимости от комплектации, степени локализации производства и пр. На какую цену стоит сегодня ориентироваться, не знаю.
Пишут, что старых ракет для Вампира очень много, так что пока можно ориентироваться на 22 тыс. Но если будет сильно дороже, то тем более. При не слишком дешёвом самом комплексе.
Я вам кинув ссилку на двинун, додайте CRPA антену - отрамаєте вже набагато більше ніж названі вами 22 тис. Решта електроніки теж недешева. + корпус і БЧ.
Це мінімум на 50-60 тис. потягне.
Без вартості роботи і відкатів.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 16:40
Успіх написав:
Що, в нас не може бути Ілонів/Іванів Масків?!))
Я не уверен, что нам сейчас нужно много хайпа на продуктах сомнительной целесообразности и столь же сомнительного качества.
В технике миниатюризация обходится очень дорого. Запускать более крупные болванки будет дешевле.
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