ЛАД написав:Речь о физической возможности прокормить растущее число иждивенцев при уменьшении числа работающих. Без существенного роста производительности труда.
Зараз є проблема збільшити виробництво товарів-послуг? Ні. Є проблема продати ці, якщо будуть додатково вироблені, товари-послуги. Тобто є запас забезпечити більшу кількість іждівеців (непрацюючих).
Величина даного запасу - ? Вважаю суттєва.
Причина не збільшення виробництва лише в неможливості продати виготовлене. Продати з прибутком.
Тобто фізична можливість "прокормити" є.
Вы слишком увлеклись спорами с будивельником. Не надо мне доказывать необходимость сбыта и расширения рынков. Простенький пример/ вопрос. В 1950 население мира было 2,5 млрд. В 2024 8+ млрд. Смогли бы прокормить (без всяких кавычек) такое население технологиями 1950 года? Без "зелёной революции"? Була "фізична можливість" технологиями 1950 года? А теперь второй вопрос. Будет "фізична можливість" "прокормить" пенсов при значительном снижении доли работающих при сегодняшних технологиях? А процесс постарения населения в развитых странах идёт достаточно быстро.
По данным ООН, в 1994—2014 годах количество людей старше 60 лет удвоилось, и уже в 2014 году количество пожилых людей в мире превысило число детей в возрасте до пяти лет
В 1950 г. половина населения мира была младше 23 лет, к 2020 г. медианный возраст возрос до 31 года, еще через два десятилетия он достигнет 36 лет. Во второй половине нынешнего века 50% людей в мире будут старше 40 лет, а к концу столетия в каждой пятой стране медианный возраст жителей превысит 50 лет. В Японии он уже сейчас почти достиг этого уровня: медианный возраст там составляет 48,4 года – это самый высокий показатель в мире. ......Во всем мире доля населения 65 и старше лет растет быстрее, чем все остальные возрастные группы. В 1950 г. только 5% населения мира были старше 65, в 2020 г. – 9%, в 2050 г. доля этой возрастной группы возрастет до 16%. В 2018 г. впервые в истории численность людей в возрасте 65 и старше превысила численность детей до 5 лет. Каждый 14-й человек в мире в 2050 г. будет старше 80 лет (для сравнения: в 2020 г. – примерно каждый 35-й). .......Когда в конце XIX века немецкий канцлер Отто фон Бисмарк ввел первые пенсионные программы для рабочих с выплатами по достижении 70 лет, средняя продолжительность жизни в Германии составляла 45 лет.
sashaqbl написав:Пан капітан хіба не сам пішов на потужний контрнаступ?
) хороше питання. Якби я хотів воювати я б воював ще в ато. Чи по крайній мірі пішов одразу на початку повномаштабки. Щодо контрнаступу то да. Я сподівався, що погано розумію війну, що є професіонали як оказалось случайна людина з вулиці справляється на рівні кадрового майора . Як так?(c) Тут можливих пояснень 2. лібо я природній воєнний геній, або вони довбодятли.
Faceless написав:Це так мило, коли ті, хто прогуляв уроки фізики, починає розказувати про технологічні вундервафлі
Це так мило, коли пропустили СПЕЦІАЛЬНО пункт про НОВІТНІ технології, а зацепились лише за "застарілі" технології. Ок. А якщо так: Наприклад беремо Київ. По периметру(за 3-5км від межі Києва) розташовуємо радари, кожен з яких охоплює певний радіус/квадрат... А пускові міні-ракет, розташовуємо за 3-5км від тих радарів, що би що? Правильно, щоб САМОНАВІДНА міні-ракета встигла долетіти отих 3-5км від початку сигналу, який вхопив певний радар.
Ящо погано пояснив, то ще так напишу: 1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551... 2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138... 3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї. Все😁
Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу: 1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551... 2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138... 3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
В мене є краща ідея. По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.
Скільки коштує високоточний APKWS і на скільки адекватний цінник у порівнянні з іншим озброєнням ... Зокрема було погоджено продаж до Великої Британії 768 ракет APKWS за 31,2 млн доларів. У вартість дозволу на закупівлю ціна вказана разом із додатковим обладнанням, запасними частинами, транспортними послугами тощо. Й таким чином ціна одного APKWS складає 40 625 доларів на експорт. При цьому контракт передбачає продаж виробу у цілому вигляді, а не лише одного блоку наведення, який станом на 2018 рік для армії США коштував 22 тисячі доларів. ... Й актуальну вартість APKWS у 40,6 тисячі доларів можливо доволі легко порівняти із вартістю деяких інших видів високоточного озброєння. Зокрема ціна протитанкової ракети TOW складає від 55 тисяч доларів, для Javelin - від 80 тисяч доларів. Ці засоби мають меншу дальність для ураження наземних цілей, хоча звісно й більшу бойову частину, але не працюють у режимі NLOS.
Тактико-технічні характеристики Довжина: 1,87 м Діаметр: 70 мм Розмах крила: 24,3 см Вага: 15 кг Швидкість: 1000 м/с (3600 км/год; 2,9 Маха) Дальність: 1100-5000 м при пуску з вертольота; 2–11 км під час пуску з літака Наведення: напівактивне лазерне. Кругове можливе відхилення: <0,5 метра Двигун: існуючі двигуни Hydra 70 Боєголовка: існуюча боєголовка Hydra 70[10]