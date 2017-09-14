Faceless написав:Це так мило, коли ті, хто прогуляв уроки фізики, починає розказувати про технологічні вундервафлі
Це так мило, коли пропустили СПЕЦІАЛЬНО пункт про НОВІТНІ технології, а зацепились лише за "застарілі" технології. Ок. А якщо так: Наприклад беремо Київ. По периметру(за 3-5км від межі Києва) розташовуємо радари, кожен з яких охоплює певний радіус/квадрат... А пускові міні-ракет, розташовуємо за 3-5км від тих радарів, що би що? Правильно, щоб САМОНАВІДНА міні-ракета встигла долетіти отих 3-5км від початку сигналу, який вхопив певний радар.
Ящо погано пояснив, то ще так напишу: 1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551... 2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138... 3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї. Все
ЛАД написав:Оценку взял по той же ссылке, которую привёл. А вообще видел оценки от 20 до 200 тыс. и выше. Но везде говорится о сильной зависимости от комплектации, степени локализации производства и пр. На какую цену стоит сегодня ориентироваться, не знаю. Пишут, что старых ракет для Вампира очень много, так что пока можно ориентироваться на 22 тыс. Но если будет сильно дороже, то тем более. При не слишком дешёвом самом комплексе.
Я вам кинув ссилку на двинун, додайте CRPA антену - отрамаєте вже набагато більше ніж названі вами 22 тис. Решта електроніки теж недешева. + корпус і БЧ. Це мінімум на 50-60 тис. потягне. Без вартості роботи і відкатів.
Спасибо, посмотрел. Но вполне допускаю, что стоимость может быть заметно снижена за счёт ухудшения качества. Надо знать, насколько реальный двигатель росс. шахедов отличается от оригинального образца. + западные товары зачастую заметно дороже копий.
Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу: 1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551... 2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138... 3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
В мене є краща ідея. По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть
Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу: 1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551... 2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138... 3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
В мене є краща ідея. По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.
А в мене є ще краща ідея про 100500 дешевих дронів з баклашками бензину які летять на московитьські стратегічні цілі... Ну чи в баклашках буде інша суміш, яка пропалює метал...
Успіх написав:Ящо погано пояснив, то ще так напишу: 1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551... 2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138... 3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
В мене є краща ідея. По фронту в 10 км ставим дивізіон "Гвоздик" з повним БК, вони ви***ть підарів в окопах. Потім екіпажі зачищають бліндажі. Після чого в прорив пускаєм танки і вони валять на Москву як пригожин свого часу.
А в мене є ще краща ідея про 100500 дешевих дронів з баклашками бензину які летять на московитьські стратегічні цілі... Ну чи в баклашках буде інша суміш, яка пропалює метал...
Краще чужого прикрутить до дрона і підірвати над ціллю. Там кров пропалює геть усе. Ефективність 100500% я вам кажу
Скільки коштує високоточний APKWS і на скільки адекватний цінник у порівнянні з іншим озброєнням ... Зокрема було погоджено продаж до Великої Британії 768 ракет APKWS за 31,2 млн доларів. ....... Й актуальну вартість APKWS у 40,6 тисячі доларів можливо доволі легко порівняти із вартістю деяких інших видів високоточного озброєння. Зокрема ціна протитанкової ракети TOW складає від 55 тисяч доларів, для Javelin - від 80 тисяч доларів. Ці засоби мають меншу дальність для ураження наземних цілей, хоча звісно й більшу бойову частину, але не працюють у режимі NLOS.
«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.
Бетон написав:«Готовьтесь к худшему уже сейчас - покупайте противогазы и респираторы. Есть детские. Рекомендуем держать их вместе с тревожным чемоданом и аптечкой», - в Черкасской ОВА предупреждают, что это необходимые средства.