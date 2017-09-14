|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:18
ЛАД написав:
Какая разница кому они "належать (та управляються)".
Вам нужны бумажки или товары?
Если бумажки, то проблем нет - вам их напечатают сколько угодно и выдадут.
Но вы едите не бумажки, одеваетесь тоже не в них, пользуетесь компом, а не бумажками и ездите тоже не на бумажках.
Давайте рассмотрим упрощённый пример.
Есть 1000 человек. Из них 500 работающих, 300 детей и 200 пенсов.
Эти 500 работающих производят достаточно товаров для всех (и для себя, и для детей с пенсами). Пусть 10000 единиц товара - по 10 единиц на душу.
Теперь демография изменилась - стало, например, 300 работающих, 200 детей и 500 пенсов. Если производительность труда не изменилась, то понятно, что 300 работающих произведут товаров меньше - всего 6000 единиц - по 6 единиц на человека.
Да вам выплатят вашу пенсию (бумажки), но вместо 10 единиц товара вам достанется только 6 - больше взять неоткуда.
Это в лучшем случае. А вообще, работающие могут сказать: " Мы работаем так же, как раньше, и получать хотим так же. А пенсы - не наши проблемы". В результате они заберут свои 10х300=3000 единиц товара, а детям и пенсам останется ещё 3000 на 700 человек - чуть больше 4 единиц товара на человека. И можете радоваться бумажкам, полученным от вашего фонда.
Ваши рассуждения более-менее верны, "якщо економіка зростає
. И то темпы роста экономики должны быть выше темпов роста населения.
А вот "тобто +/- завжди
, это ваши иллюзии. Это совсем не обязательно, это не закон природы. Не законы Ньютона, которые исполняются всегда, независимо от наших желаний.
Це з маніпуляції: "а що всі перестануть працювати" або "якщо відкриють кордон для М18609 то всі вони покинуть Україну" або "всі стануть успішними будівельниками та відкриють наливайки"
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2841 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:34
detroytred написав: ЛАД написав:
Ну, если депозит вместе с банком накроется или государство объявит дефолт,... что ж, не повезло, бывает.
А воно рано чи пізно накриється.
Без Матриці...віртуалізації.
Бо криза перевиробництва в самій природі ринкової економіки.
І вирішується тільки розширенням ринків.
Або віртуалом.
беремо приклад, напр. Японії, "40 втрачених років", мала би перестати існувати, якщо мислити як ЛАД, але ні, навіть, якщо ВВП не росте, просто залишається рівень споживання досить високий.
Припистимо, крах бах, ВВП падає в 10 раз, і, навіть тоді та ж Японія (чи США який по словам деяких форумчан "балансує на межі") матиме рівень життя пересіченого вищим, чим в неньці, але ж "ми всі помремо" пише ЛАД. В Україні, якщо ВВП впаде в 10 раз, то вернемось десь в часи Хрущова по рівню споживання на душу, багато вмирало з голода при Микиті?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2841 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:40
detroytred написав: Banderlog написав:
схоже проблема навіть ще не вийшла на пік. При наступному етапі озвіріння і ударів в сліпу по житловій забудові великих міст
А також не в сліпу, а прицільно по очисних спорудах великих міст.
В цю гру можна грати вдвох, але тоді РФ прийдеться всю європейську частину (населення і промисловість) вивезти за Урал.
По друге, "прогресивна спільнота" не тільки виразить озабочєність.
По третє, встане все і "осліпне" не тільки прикордонницця яка вишукує підозрілих носіїв МПХ.
По четверте DDOS кордону і не тільки мало хто захоче залишитися в умовах близьких до залізного віку.
І т.д. і т.п. картини "переселення народів".
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2841 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:43
ЛАД написав: detroytred написав:
...........
Давайте враховувати безробіття.
Безработица это считанные проценты.
Речь была не о том.
Речь о физической возможности
прокормить растущее число иждивенцев при уменьшении числа работающих. Без существенного роста производительности труда.
Когда-то в Союзе разоблачали мальтузианство как реакционную империалистическую теорию. Но по сути теория была верна. Если бы не революция в с/х, сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
Тобто $100 в місяць на особу не буде прогодувати, всі помруть, і "навіть ніжки Буша не врятують". Аффтар, жші істчьо.
В 90і якось і при бюджеті $30 на сім"ю було і щось не чутно було про голодний мор.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2841 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:46
Мертц: «У части нашего общества есть глубоко укоренившийся страх перед войной. Я его не разделяю, но могу понять... не можем терять времени. Деньги есть, но нам по-прежнему не хватает людей и техники... Вполне скоро нам придется заняться вопросом о всеобщей воинской повинности»... (С)
Матриця...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24713
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:46
Faceless написав:
ЛАД написав:сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
По факту маємо мільйони голодуючих в Африці, але вже десятки років їх рятують всім цивілізованим світом заради ідей гуманізму.
Вони там так голодують ті мільони, що населення Африки за час цього голодування в останніх 50 років подвоїлось якщо не потроїлось.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2841 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:50
Успіх написав:
Ще раз по самонавідних міні-ракетах))
1. Ви всі дивитесь на проблему прямо, що мовляв, не можливо створити самонавідну міні-ракету. Що вона по певних технологіях просто мусить бути трохи великою.
А я кажу/наголошую на тому, що технології йдуть шаленими темпами вперед!
Що, в нас не може бути Ілонів/Іванів Масків?!))
2. Міні-ракеті не треба бути більшою за велику морквину/баклажан)) - так як її буде "викидувати" порох, який знаходиться в гілзі, а гільза відпадає зразу ж!
Тобто, більша половина ракети ЗРАЗУ "відвалюється" і порох викидає своєю потужністю скажімо на 1-2км - а далі, ракета самотужки долає відстань теж до 1-2км до цілі!
Шахед же не таку й велику швидкість має, щоб за 3-5-10секунд самонавідна міні-ракета його не навздогла?
Що, невже це така неймовірна фантастика?
Невже це неможливо?
п.с.
І якщо підходити до задачі старими технологіями, то...
В нас в САУ гільзи з порохом викидали снаряд, який важить майже 22кг до 15км!
То в гільзі пороху думаю було менше 5кг !
То скільки треба пороху, щоб викинути з нормальною швидкістю і на меншу відстань самонавідну міні-ракету, яка скажімо буде вагою 1-2-3кг?
Так от - а якщо підійти до цієї задачі з НОВИМИ /новітніми технологіями?!
є один ньюанс, 15 км по горизонталі, а не вертикалі. Але хто заважає підняти платформу в повітря на тій же повітряній кулі, аеростаті чи якому БПЛА якщо нема поізносівшихся пілотів з нетойвоом мирного часу.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2841 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:50
flyman написав: detroytred написав: Banderlog написав:
схоже проблема навіть ще не вийшла на пік. При наступному етапі озвіріння і ударів в сліпу по житловій забудові великих міст
А також не в сліпу, а прицільно по очисних спорудах великих міст.
В цю гру можна грати вдвох, але тоді РФ прийдеться всю європейську частину (населення і промисловість) вивезти за Урал.
По друге, "прогресивна спільнота" не тільки виразить озабочєність.
По третє, встане все і "осліпне" не тільки прикордонницця яка вишукує підозрілих носіїв МПХ.
По четверте DDOS кордону і не тільки мало хто захоче залишитися в умовах близьких до залізного віку.
І т.д. і т.п. картини "переселення народів".
Дик, це і є війна по-справжньому.
Екзистенційна.
На смерть, без правил.
А хто правий (воїн світла), потім визначає переможець.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24713
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:50
flyman
В 90і якось і при бюджеті $30 на сім"ю було і щось не чутно було про голодний мор.
У мухи доларової інфляції нема
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15544
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Суб 28 чер, 2025 20:54
detroytred написав:
Виробляють працівники та власники оті товари-їжу для Африки. За що отримують гроші.
Вирішують проблему зайнятості...
Да. Це банальний перерозподіл внутрі самого Заходу.
В обгортці допомоги Африці.
Не буде Африки, будуть будувати зірку Смерті або Піраміду... або медпрограма Обами.
Аби зайняті...аби перерозподіл коштів. Від одних другим.
І головне в цій виставі -- перерозподіл між своїми, внутрі.
От як не крути, але честніше було прямо давати гроші.. Від одних другим.
Отой базовий дохід.
отож, тільки хто тоді голосуватиме за лохотронщиків якщо ЦА має базовий дохід?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39920
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2841 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|103295
|
|
|1493
|281997
|
|
|6076
|940852
|
|