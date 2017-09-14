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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 чер, 2025 20:59
Hotab написав:flyman
доларової інфляції нема
сапогам по уставу не положено знати, що ВВП рахується з поправкою на індекс цін
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:06
Faceless написав: Успіх написав: Faceless написав:
Це так мило, коли ті, хто прогуляв уроки фізики, починає розказувати про технологічні вундервафлі
Це так мило, коли пропустили СПЕЦІАЛЬНО пункт про НОВІТНІ технології, а зацепились лише за "застарілі" технології.
Ок.
А якщо так:
Наприклад беремо Київ. По периметру(за 3-5км від межі Києва) розташовуємо радари, кожен з яких охоплює певний радіус/квадрат...
А пускові міні-ракет, розташовуємо за 3-5км від тих радарів, що би що? Правильно, щоб САМОНАВІДНА міні-ракета встигла долетіти отих 3-5км від початку сигналу, який вхопив певний радар.
Ящо погано пояснив, то ще так напишу:
1. Радар М138 "побачив" ціль у своєму квадраті і миттєво передав "пусковий сигнал" на найближчу пускову міні-ракетну установку Ж551...
2. Установка Ж551 за 1сек. випускає міні-ракету і вона прямує в сектор/квадрат радара М138...
3. Міні-ракета долітаючи до цього сектору/квадрату "бачить" ціль і самонаводиться на неї.
Все
Терміново Долярчика в міністри!
гірше не стане, як писав недавно Бандерлог, що він або геній, або ті інші довбодятли
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:17
flyman написав: Hotab написав:flyman
доларової інфляції нема
сапогам по уставу не положено знати, що ВВП рахується з поправкою на індекс цін
Ушлепки підвальні кажуть «в 90-х жили на 30 дол», а тепер у них звідкись для чогось виповзає «ВВП на індекс цін».
Мабуть коли їси на 2 дол в день, то думки плутаються
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:29
Когда здесь обсуждают выплаты военных пенсий, мне кажется, упускают нюанс. Источником их финансирования является государственный бюджет, а не ПФУ.
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tumos
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:32
flyman написав: detroytred написав: Banderlog написав:
схоже проблема навіть ще не вийшла на пік. При наступному етапі озвіріння і ударів в сліпу по житловій забудові великих міст
А також не в сліпу, а прицільно по очисних спорудах великих міст.
В цю гру можна грати вдвох, але тоді РФ прийдеться всю європейську частину (населення і промисловість) вивезти за Урал.
Практика останніх років показує, що грати цю гру вдвох ми не дуже здатні.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:42
flyman написав: detroytred написав: Banderlog написав:
схоже проблема навіть ще не вийшла на пік. При наступному етапі озвіріння і ударів в сліпу по житловій забудові великих міст
А також не в сліпу, а прицільно по очисних спорудах великих міст.
В цю гру можна грати вдвох, але тоді РФ прийдеться всю європейську частину (населення і промисловість) вивезти за Урал.
По друге, "прогресивна спільнота" не тільки виразить озабочєність.
По третє, встане все і "осліпне" не тільки прикордонницця яка вишукує підозрілих носіїв МПХ.
По четверте DDOS кордону і не тільки мало хто захоче залишитися в умовах близьких до залізного віку.
І т.д. і т.п. картини "переселення народів".
Ниже мысли типичного росийского плебса, пресмыкающегося перед кремлем, но при этом надувающим щеки перед такими же как он с верой, что он мыслит не как фсе, а более трезво! Ведь он не бухал.
Как бы там ни кричали о неизбежной капитуляции Украины и как бы мне не хотелось бы этого, объективно существующими силами и средствами разгромить Украину на поле боя российская армия сейчас ПОКА ЧТО не может. Конечно, Украина со временем капитулирует, но скорее из-за истощения мобилизационных ресурсов, а не из за военного разгрома. Ресурсный надлом может наступить, а может и нет, но останавливаться мы не должны, следовательно необходимо искать другие пути достижения победы и одним из них является договоренности с новой американской администрацией.
С избранием Трампа ситуация резко изменилась и появилась возможность мирным путем ликвидировать на наших границах прогнивший анклав, поскольку он американцам не очень-то и нужен, при выгодной для них сделке они могут и слить его нам. Российская сторона может воспользоваться психологией американцев, готовых поставить на карту все в случае явной перспективы победы, а если такой перспективы нет, они не вкладываются и отходят в сторону. Украина для них как раз и является таким токсичным активом, в борьбе за который они не могут победить Россию.
Вступить в переговоры не значит договориться и глупо было бы упустить такой шанс. Все будет зависеть от того, какие условия выдвинет российское руководство и насколько оно будет готово их отстаивать. В принципе можно получить и всю Украину, но нужно ли это нам? Во-первых, мы экономически не можем проглотить эту разоренную территорию и вкладывать громадные средства в ее восстановление (самые лакомые куски вообще-то на Юго-Востоке) и, во-вторых, мы включим в свое общество лютых врагов из Галиции, которые никогда не согласятся со своим поражением и будут долго и всячески мстить.
Вероятность договоренности с американцами довольно низкая, но не нулевая и этим надо воспользоваться. Главное условие победы и достижение стратегической безопасности России – разгром Украины на поле боя и к этому надо стремиться. Реализация цели может быть достигнута не громогласными патриотическими призывами политических клоунов, а серьезной работой по очистке российского правящего класса от балласта и реформированием структур управления российской армии под реальные условия ведения войны,IMHO.
Интересно, но после показательного американского удара бункерными бомбами по Ирану после предварительной зачистки ключевых лиц, занимающихся в Иране обогащением урана и созданием плутония для ядерного оружия, он до сих пор верит, что аналог бункерной бомбы до кремля не долетит.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:44
Banderlog написав: unicdima написав:
А чому Бандерлог та Успіх не хочуть відкрити свій статус?
А нахіба? Хочеш зі мною познакомиться? Тому що не може бути неохотномобілізований в 22р офіцер з церкви православної церкви і хотіти демобілізації кінця війни? Нонсенс? В зсу усі мотивовані добровольці рідновіри з татуйованими рунічєськими знаками і хотять воювати до кінця?
А хто непідтримує незламного черчіля і армовір як фундамент держави той агент фсб?
Тут потрібен психіатр.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:46
tumos написав:
Когда здесь обсуждают выплаты военных пенсий, мне кажется, упускают нюанс. Источником их финансирования является государственный бюджет, а не ПФУ.
как и обычных пенсий (та часть, что дотируется)
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:46
flyman написав: ЛАД написав: detroytred написав:
...........
Давайте враховувати безробіття.
Безработица это считанные проценты.
Речь была не о том.
Речь о физической возможности
прокормить растущее число иждивенцев при уменьшении числа работающих. Без существенного роста производительности труда.
Когда-то в Союзе разоблачали мальтузианство как реакционную империалистическую теорию. Но по сути теория была верна. Если бы не революция в с/х, сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
уу
Тобто $100 в місяць на особу не буде прогодувати, всі помруть, і "навіть ніжки Буша не врятують". Аффтар, жші істчьо.
В 90і якось і при бюджеті $30 на сім"ю було і щось не чутно було про голодний мор.
в 90е цены в долларах впятеро наверно на картоху и свинину были ниже
В 96-98годах, не в 93м, когда у меня стипендия была 1уе и 30уешных копеек
А поводу сельхоздостижений - перед Депрессией фунт стейка у США стоил почти грамм золота.
Зарплата была 100 и больше граммов в месяц(не у врачей и инженеров, те косили поболе)
Сейчас сколько получается в пересчёте? И не является ли сейчас стейк деликатесом? 100 лет назад с их прериями думаю дефицита мяса там не было на их 120-130млн населения(из которого 10-15 были ниггеры и если они дохли от голода - это была проблема их вуду)
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:48
flyman написав: detroytred написав:
Виробляють працівники та власники оті товари-їжу для Африки. За що отримують гроші.
Вирішують проблему зайнятості...
Да. Це банальний перерозподіл внутрі самого Заходу.
В обгортці допомоги Африці.
Не буде Африки, будуть будувати зірку Смерті або Піраміду... або медпрограма Обами.
Аби зайняті...аби перерозподіл коштів. Від одних другим.
І головне в цій виставі -- перерозподіл між своїми, внутрі.
От як не крути, але честніше було прямо давати гроші.. Від одних другим.
Отой базовий дохід.
отож, тільки хто тоді голосуватиме за лохотронщиків якщо ЦА має базовий дохід?
будут касты
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