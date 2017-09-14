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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 28 чер, 2025 21:57
Schmit написав: flyman написав: detroytred написав:
А також не в сліпу, а прицільно по очисних спорудах великих міст.
В цю гру можна грати вдвох, але тоді РФ прийдеться всю європейську частину (населення і промисловість) вивезти за Урал.
Практика останніх років показує, що грати цю гру вдвох ми не дуже здатні.
Практика показує, що "війна контрольована".
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:05
барабашов написав:
в 90е цены в долларах впятеро наверно на картоху и свинину были ниже
В 96-98годах, не в 93м, когда у меня стипендия была 1уе и 30уешных копеек
А поводу сельхоздостижений - перед Депрессией фунт стейка у США стоил почти грамм золота.
Зарплата была 100 и больше граммов в месяц(не у врачей и инженеров, те косили поболе)
Сейчас сколько получается в пересчёте? И не является ли сейчас стейк деликатесом? 100 лет назад с их прериями думаю дефицита мяса там не было на их 120-130млн населения(из которого 10-15 были ниггеры и если они дохли от голода - это была проблема их вуду)
мова не про 30 у.е. сьогодні на сім"ю, а при тотальному розвалі совка навіть на той мізер (нехай сьогодні це еквівалент мінзара 6500 грн.) можна було жити в місті, а бабця в селі роками не отримувала і пенсії (точніше отримувала із затримкою пів-року рік, частоково натурою, і то десь не більше степендії тодішнього студента в $5..$10), і з голоду не вмерла (як і студенти).
ЛАД малює тут буде тотальний Сектор Гази без води, е.е. і навіть, дров і грибів у лісі та картоплі на городі, але з демографічних причин.
Востаннє редагувалось flyman
в Суб 28 чер, 2025 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:08
tumos написав:
Когда здесь обсуждают выплаты военных пенсий, мне кажется, упускают нюанс. Источником их финансирования является государственный бюджет, а не ПФУ.
Умовно кажучи це все одно одна кишеня. Тим більше що ПФ глибоко дотаційний ЕМНІП.
Мене прикалує, коли Кендели рефлексують «не хочу платити воєнпенсам».
Всім плювати що ти там хочеш. Що ти, що будь хто інший , платить рівно стільки, скільки не може не платити . Міг би не платити вже зараз , вже б не платив.
Але зараз мені приємно, що Кендел мені платить 😅
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:11
Сибарит написав: Успіх написав:
Звісно, що викладати це не буду, так як нас навчали цьому і показували в "навчальному лагері дронщиків".
Літрова/півторалітрова баклашечка з такою сумішю - творить чудеса!
Нельзя было Вас отпускать - Вы слишком много знаете 😁
Але тут все одно знаходяться персонажі, що сумніваються, що я був на фронті.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:18
Успіх
$-чик - ты наш герой и защитник!
А Маттаб - монтенегровский дезертир и ухулянт!
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:20
Faceless написав: Успіх написав:Faceless
А що, є різниця - чи це буде палати ворожа техніка, чи нафтобаза, чи завод, чи корабель, чи літак... чи товарняк з боєприпасами?
Чи, навіть, просто - бліндажі ворога...
Звісно є різниця, тільки не в тому як буде палати, а скільки, скажімо так, БЧ (чи як назвати ту рідину ще) треба дотащщить і головне - на чому. Ви б ще фпв запропонували на НПЗ летіть.
А що, павутину 2:0, чи 3:0 хтось відміняв?
"Ефпівішка" 7-ка несе спокійно літрову баклашку...
А 9-тка - ще більше може нести
А ідея/умова задачі з самого початку була яка?
Так, було сказано про "100500 дешевих дронів з баклашками..."
>>>
Успіх написав:
А в мене є ще краща ідея про 100500 дешевих дронів з баклашками бензину
які летять на московитьські стратегічні цілі... Ну чи в баклашках буде інша суміш, яка пропалює метал..
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:23
Hotab написав: tumos написав:
Когда здесь обсуждают выплаты военных пенсий, мне кажется, упускают нюанс. Источником их финансирования является государственный бюджет, а не ПФУ.
... Міг би не платити вже зараз , вже б не платив.
Але зараз мені приємно, що Кендел мені платить 😅
А уж как мне приятно
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:26
flyman написав: Schmit написав: flyman написав:
В цю гру можна грати вдвох, але тоді РФ прийдеться всю європейську частину (населення і промисловість) вивезти за Урал.
Практика останніх років показує, що грати цю гру вдвох ми не дуже здатні.
Практика показує, що "війна контрольована".
И в росийском инете витает мнение, что война какая-то не такая. В ней много жестких противоречий, нестыковок и в объявленных причинах и целях, и в способах ведения, и в достигнутых результатах.
А по моему, война напоминает сражение криминальных коллекторов с должником вне правового поля, так как должник долг не признает, а кредитору наплевать на это и в суд он не хочет идти - поэтому нанял бандитов-коллекторов, система ценностей которых подсказывает им отобрать все что получится, уничтожить все, что не получится отобрать, чтобы другим было не повадно.
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:41
Успіх написав:
Сибарит написав: Успіх написав:
Звісно, що викладати це не буду, так як нас навчали цьому і показували в "навчальному лагері дронщиків".
Літрова/півторалітрова баклашечка з такою сумішю - творить чудеса!
Нельзя было Вас отпускать - Вы слишком много знаете 😁
Але тут все одно знаходяться персонажі, що сумніваються, що я був на фронті.
твої знання це шкільний рівень.
Ти мені нагадуєш двох наших довбойобів, які після півроку служби на ЗУшці не знали її калібр, а коли розібрали то не змогли зібрати
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Додано: Суб 28 чер, 2025 22:57
Hotab написав:
Умовно кажучи це все одно одна кишеня. Тим більше що ПФ глибоко дотаційний ЕМНІП.
tumos написав:
Когда здесь обсуждают выплаты военных пенсий, мне кажется, упускают нюанс. Источником их финансирования является государственный бюджет, а не ПФУ.
Как сказать. Средства ПФУ не включаются в состав гос. бюджета.
И надо еще посмотреть какое количество стредств поступают из госбджета в ПФУ
для финансирования обязательств госбюджета (например, для выплат военпенсам или различных льгот и субсидий). И какое количество средств поступает в
ПФУ для покрытия его дефицита по выплате "обычным".
Тексты из двух законов.
Стаття 8. Кошти на виплату пенсій
Виплата пенсій, у тому числі додаткових пенсій, доплат, надбавок та підвищень до них, компенсаційних виплат, встановлених законодавством, особам, які мають право на пенсію згідно з цим Законом, забезпечується за рахунок коштів державного бюджету.
Стаття 8. Кошти на виплату пенсій. Звільнення пенсій від податків
Виплата пенсій здійснюється з коштів Пенсійного фонду України.
{Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2631-III від 11.07.2001}
Пенсійний фонд України є самостійною фінансово-банківською системою, не входить до складу державного бюджету України, формується за рахунок коштів, що відраховуються підприємствами і організаціями (в тому числі й тими, що використовують працю громадян за угодами цивільно-правового характеру) на заходи соціального страхування за тарифами, диференційованими залежно від небезпечності, шкідливості, тяжкості робіт та стану інших умов праці, страхових внесків громадян, які займаються підприємницькою діяльністю, обов’язкових страхових внесків громадян, а також коштів державного бюджету України.
{Частина друга статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3284-12 від 17.06.93, № 5462-VI від 16.10.2012}
Фінансування витрат на виплату пенсій провадиться по всій території України щомісячно незалежно від надходжень коштів та соціально-економічного стану конкретних регіонів за рахунок перерозподілу коштів Пенсійного фонду України в межах країни. Забороняється розрив у строках фінансування витрат на виплату пенсій у різних адміністративно-територіальних одиницях.
{Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2631-III від 11.07.2001}
Пенсії не підлягають оподаткуванню.
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