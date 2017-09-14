|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 28 чер, 2025 23:30
Faceless написав:
.......
Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена
Зависит от условий.
Більш пізні випадки застосування хімічної зброї, наприклад, в Сирії, показують досить невелике число жертв, ефективність виглядає меншою за фугасні боєприпаси.
В Сирии толком не понятно, что было.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Суб 28 чер, 2025 23:49, всього редагувалось 1 раз.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34975
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Суб 28 чер, 2025 23:34
Hotab написав:
Але зараз мені приємно, що Кендел мені платить 😅
Тут надо посмотреть. Может и платил, но не через через поступление его ЕСВ в ПФУ. Я думаю, что в солидарной системе ПФУ направит его ЕСВ на выплату "обычным". Военпенсам выплата через гобюджет. ИМХО.
-
tumos
-
-
- Повідомлень: 2034
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 28 чер, 2025 23:49
_hunter
А уж как мне приятно
І це ще Кендел не доїхав до Німеччини!!
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15552
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Суб 28 чер, 2025 23:59
flyman написав: detroytred написав: ЛАД написав:
Ну, если депозит вместе с банком накроется или государство объявит дефолт,... что ж, не повезло, бывает.
А воно рано чи пізно накриється.
Без Матриці...віртуалізації.
Бо криза перевиробництва в самій природі ринкової економіки.
І вирішується тільки розширенням ринків.
Або віртуалом.
беремо приклад, напр. Японії, "40 втрачених років", мала би перестати існувати, якщо мислити як ЛАД, але ні, навіть, якщо ВВП не росте, просто залишається рівень споживання досить високий.
Припистимо, крах бах, ВВП падає в 10 раз
, і, навіть тоді та ж Японія (чи США
який по словам деяких форумчан "балансує на межі") матиме рівень життя пересіченого вищим, чим в неньці
, але ж "ми всі помремо" пише ЛАД. В Україні, якщо ВВП впаде в 10 раз, то вернемось десь в часи Хрущова по рівню споживання на душу
, багато вмирало з голода при Микиті?
Иногда у вас бывают трезвые посты.
Но редко.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34975
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:02
flyman написав: ЛАД написав: detroytred написав:
...........
Давайте враховувати безробіття.
Безработица это считанные проценты.
Речь была не о том.
Речь о физической возможности
прокормить растущее число иждивенцев при уменьшении числа работающих. Без существенного роста производительности труда.
Когда-то в Союзе разоблачали мальтузианство как реакционную империалистическую теорию. Но по сути теория была верна. Если бы не революция в с/х, сегодня были бы миллиарды голодающих и проблема перенаселения решалась бы просто - смертями от голода.
Тобто $100 в місяць на особу не буде прогодувати, всі помруть, і "навіть ніжки Буша не врятують". Аффтар, жші істчьо.
В 90і якось і при бюджеті $30 на сім"ю було і щось не чутно було про голодний мор.
Выше уже написал.
Вы бы не считали в номинальных долларах.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34975
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:07
Hotab написав:flyman
В 90і якось і при бюджеті $30 на сім"ю було і щось не чутно було про голодний мор.
У мухи доларової інфляції нема
Есть ещё изменение ППС гривни к доллару, что, вероятно, ещё существеннее.
Но муха сегодня, похоже, перебрал. На водку вряд ли потратился, видимо, где-то буряковка подвернулась.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34975
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:09
барабашов написав:Успіх
$-чик - ты наш герой и защитник!
А Маттаб - монтенегровский дезертир и ухулянт!
Ура!!
Хочу щастя і радості в цей вітряний день на адріатиці.
Розкажи мені, як ти мене годував податками. Якщо не важко. Хочу відчувати себе надважливим, якого навіть лейтенант барабан, який вищав на Озерці «пачіму я должен із шуб столько платіть??» , особисто відкормлював від 70 кг в 11 класі, до 90 кг на момент виходу на пенсію. 😅😅😅
буряковка подвернулась.
Він на ШРТ давно причарував шпалоукладчіцу Дуню «красний нос». Вона інколи зі своїм заглядає в підвал. .
А тут субота.
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 29 чер, 2025 00:13, всього редагувалось 2 разів.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15552
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:09
flyman написав: Hotab написав:flyman
доларової інфляції нема
сапогам по уставу не положено знати, що ВВП рахується з поправкою на індекс цін
Обитателям подвалов не положено знать, что ВВП считается по-разному.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 34975
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5340 раз.
- Подякували: 4854 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:14
Hotab написав:_hunter
А уж как мне приятно
І це ще Кендел не доїхав до Німеччини!!
украинские налоги можно только из Німеччини не платить? 😳
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 9882
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 487 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Нед 29 чер, 2025 00:17
_hunter
украинские налоги можно только из Німеччини не платить?
Не знаю за податки, а способи, якими тобі Кендел також робить приємно, існує не один 😅
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 15552
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 397 раз.
- Подякували: 2420 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
3
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|31
|103324
|
|
|1493
|282010
|
|
|6076
|940883
|
|