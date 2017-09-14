ЛАД написав:Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн - https://zolotodb.ru/article/12193).
Мне трудно судить кто, почему и когда выбрали США в качестве центральной площадки для реализации глобального финансового проекта. Может быть старт был дан созданием ФРС с участием частных акционеров.
Вы знаете, очень не люблю конспирологию. По-моему, никто ничего не "выбирал". Так сложилось по вполне объективным причинам, которые я указал.
ЛАД написав:И до сих пор сохраняет свой статус.
Нужны какие-то альтернативы вовлеченным в процесс государствам. Резко все сломать дорого будет стоить.
Соласен. Такие изменения резко не происходят. Кроме случаев "чёрных лебедей".
ЛАД написав: Да и ЗВР США тоже велики.
Обсуждаемо после проведения полного аудита.
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ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".
Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты. Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.
Речь не о существовании доллара как национальной валюты, а о его роли мировой валюты.
Faceless написав:....... Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад. Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена
Зависит от условий.
Більш пізні випадки застосування хімічної зброї, наприклад, в Сирії, показують досить невелике число жертв, ефективність виглядає меншою за фугасні боєприпаси.
В Сирии толком не понятно, что было.
Та все там ясно було, просто росія тоді проводила масштабну компанію по розповсюдженню фейків, щоб відвести звинувачення від асадитів. Коли використовувалась справжня хімічна зброя як в Гуті то жертв було більше тисячі, коли використовувались ерзац суміші то жертв було десятки.