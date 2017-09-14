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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14274142751427614277
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:17

  tumos написав:
  Hotab написав:Але зараз мені приємно, що Кендел мені платить 😅


Тут надо посмотреть. Может и платил, но не через через поступление его ЕСВ в ПФУ. Я думаю, что в солидарной системе ПФУ направит его ЕСВ на выплату "обычным". Военпенсам выплата через гобюджет. ИМХО.

Ну так платит не через ЕСВ, а через НДС, ПДФО и т.п.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:36

  tumos написав:..........
Попытаюсь об остальном.
  ЛАД написав:Доллар приобрёл статус мировой валюты именно благодаря тому, что доля реального производственного сектора США в мировой экономике была порядка 50% + огромные золотые запасы США после войны (в начале 1950-х Соединенным Штатам принадлежала большая часть золота в мире — 70% или около 22000 тонн - https://zolotodb.ru/article/12193).

Мне трудно судить кто, почему и когда выбрали США в качестве центральной площадки для реализации глобального финансового проекта. Может быть старт был дан созданием ФРС с участием частных акционеров.
Вы знаете, очень не люблю конспирологию.
По-моему, никто ничего не "выбирал".
Так сложилось по вполне объективным причинам, которые я указал.

  ЛАД написав:И до сих пор сохраняет свой статус.

Нужны какие-то альтернативы вовлеченным в процесс государствам. Резко все сломать дорого будет стоить.
Соласен.
Такие изменения резко не происходят. Кроме случаев "чёрных лебедей".

  ЛАД написав: Да и ЗВР США тоже велики.

Обсуждаемо после проведения полного аудита.
No comments.

  ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".

Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты.
Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.
Речь не о существовании доллара как национальной валюты, а о его роли мировой валюты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 00:41

  ЛАД написав:
  Faceless написав:.......
Я брав з врахуванням необхідності евакуації при пожежі, від влучення того ж шахєду наприклад.
Ефективність бойових газів насправді сильно перебільшена
Зависит от условий.
Більш пізні випадки застосування хімічної зброї, наприклад, в Сирії, показують досить невелике число жертв, ефективність виглядає меншою за фугасні боєприпаси.
В Сирии толком не понятно, что было.

Та все там ясно було, просто росія тоді проводила масштабну компанію по розповсюдженню фейків, щоб відвести звинувачення від асадитів.
Коли використовувалась справжня хімічна зброя як в Гуті то жертв було більше тисячі, коли використовувались ерзац суміші то жертв було десятки.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 02:19

  ЛАД написав:А вообще видел оценки от 20 до 200 тыс. и выше. Но везде говорится о сильной зависимости от комплектации, степени локализации производства и пр. На какую цену стоит сегодня ориентироваться, не знаю.
Пишут, что старых ракет для Вампира очень много, так что пока можно ориентироваться на 22 тыс. Но если будет сильно дороже, то тем более. При не слишком дешёвом самом комплексе.


Цена существует там где продукт продается кому-то еще, и она определяется ТОЛЬКО рынком. Если страна делает продукт для собственной армии - цены этого продукта не существует, поэтому все эти оценки - скорее всего оценки себестоимсти да еще с непонятной точностью. Там же все расчеты манипуляции - хочешь маленькую цифру считаешь только материалы на единицу и зарплату рабочих на час, хочешь большую - считаешь все затраты отрасли вплоть до продувок профилей в трубах во времена Королева и Гагарина
katso
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