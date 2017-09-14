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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 08:41
Hotab написав:_hunter
украинские налоги можно только из Німеччини не платить?
Не знаю за податки, а способи, якими тобі Кендел також робить приємно, існує не один 😅
а, теперь понял - "кто о чем, а вшивый - о бане". Ну, мои сожаления
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Додано: Нед 29 чер, 2025 08:54
pesikot написав: Banderlog написав:
Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.
Якою такою країна не була ?
До Зе тобі Порох був не такий
"
да Порох був не такий, але до такого не доходило. Все таки Порох барига а не шоумен. В нього є трохи совісті.
Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )
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Додано: Нед 29 чер, 2025 08:59
Banderlog написав:....Все таки Порох барига.... В нього є трохи совісті.
якісь взаємовиключення
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