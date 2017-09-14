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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14275142761427714278
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 08:41

  Hotab написав:_hunter

украинские налоги можно только из Німеччини не платить?

Не знаю за податки, а способи, якими тобі Кендел також робить приємно, існує не один 😅

а, теперь понял - "кто о чем, а вшивый - о бане". Ну, мои сожаления :D
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 08:54

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.


Якою такою країна не була ?
До Зе тобі Порох був не такий

"
да Порох був не такий, але до такого не доходило. Все таки Порох барига а не шоумен. В нього є трохи совісті.
Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 08:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:....Все таки Порох барига.... В нього є трохи совісті.
якісь взаємовиключення
GALeon
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