But the dollar was not meant to become the world currency at Bretton Woods. Earlier documents explored ideas of international currencies but never mentioned the dollar. They prominently included the ideas of U.K. delegation chairman at Bretton Woods, John Maynard Keynes, on bancor and of U.S. treasury official and main architect of Bretton Woods Harry, Dexter White, on unitas. The Joint Statement (J.S.) between the U.S. and the U.K., a compromise between their respective proposals, was released on April 21, 1944. This statement laid the groundwork for an agreement on the IMF and introduced the concept of "gold convertible exchange," later modified to "gold convertible currency" in the working documents at Bretton Woods
It would appear the dollar became the central currency at Bretton Woods by accident. In a meeting of Commission 1 [dealing with the International Monetary Fund] on 13 July 1944, Ardeshir Darabshaw Shroff with the Indian delegation raised the following question to White, Commission Chairman:* “I think it is high time that the USA delegation give us a definition of gold and gold convertible exchange.” Edward Bernstein of the U.S. delegation replied: “Mr Chairman, it might be possible to give a definition of gold convertible exchange which would be satisfactory to everyone here, but it would involve a long discussion. […] There are a number of other currencies, which can be used to purchase dollars without restriction, and these dollars in turn can be used to purchase gold. The definition of gold convertible currency might include such currencies, but the practical importance of holdings of the countries represented here is so small that it has been felt it would be easier for this purpose to regard the United States dollar as what was intended when we speak of gold convertible exchange.” A special committee was then tasked with rewriting the definition in the draft documents. It was a clarification question that led to enshrine the role of the dollar at Bretton Woods.
Как по мне, так это не случай. Просто сначала написали завуалировано, чтобы не выпячивать роль США, а в итоге "по просьбам трудящихся" откровенно признали доллар. А какая ещё валюта тогда могла претендовать на эту роль? Придумывать "валюту ООН"? И кто решал бы вопросы эмиссии и пр.? СССР вряд ли согласился бы. Чем и кем эта придуманная валюта обеспечивалась бы? Других вариантов кроме доллара просто не было.
ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".
tumos написав:Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты. Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.
ЛАД написав:Речь не о существовании доллара как национальной валюты, а о его роли мировой валюты.
Хорошо, отвечу так. Я понятия не имею, что означают росс. крики о "скорой кончине доллара". Пусть кричащие дадут пояснения.
Ну, не надо так уж. "Кричащие", совершенно очевидно, говорят о крахе доллара как мировой валюты. Но, в конце концов, чёрт с ними, с российскими криками, но мы-то, надеюсь, нормальные люди и, говоря о "крахе доллара", подразумеваем его роль мировой валюты. А как национальная валюта он существовать будет. Максимум, могут переименовать (что вряд ли).
Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів... Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
Ти з Бандерлогом два пиздоболи.
Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?
Banderlog написав:Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.
Якою такою країна не була ? До Зе тобі Порох був не такий
"
да Порох був не такий, але до такого не доходило. Все таки Порох барига а не шоумен. В нього є трохи совісті. Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )
Вы ошибаетесь. Не буду обсуждать сомнительную совместимость барыги и совести, но политика и совесть точно не пересекающиеся понятия. А Порошенко политик с о-о-очень большим стажем. Уверен, в сегодняшних условиях после 24.02.22 было бы примерно то же, а, может, и хуже. А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів... Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
Ти з Бандерлогом два пиздоболи.
Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?
Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп!
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе.
Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів... Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!
То що, є бажаючі?
.... Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?
Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп!
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе.