RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14276142771427814279
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 11:54

  tumos написав:..............
Интересно к объективным причинам относится случай ?

Bretton Woods—Why the dollar?
https://www.brettonwoods.org/article/br ... the-dollar
Agreement of the International Monetary Fund (22 July 1944)
https://www.cvce.eu/content/publication ... ble_en.pdf
Joint Statement by Experts on the Establishment of an International Monetary Fund 1 (April 1944)
https://www.elibrary.imf.org/display/bo ... /ch006.xml

But the dollar was not meant to become the world currency at Bretton Woods. Earlier documents explored ideas of international currencies but never mentioned the dollar. They prominently included the ideas of U.K. delegation chairman at Bretton Woods, John Maynard Keynes, on bancor and of U.S. treasury official and main architect of Bretton Woods Harry, Dexter White, on unitas. The Joint Statement (J.S.) between the U.S. and the U.K., a compromise between their respective proposals, was released on April 21, 1944. This statement laid the groundwork for an agreement on the IMF and introduced the concept of "gold convertible exchange," later modified to "gold convertible currency" in the working documents at Bretton Woods

It would appear the dollar became the central currency at Bretton Woods by accident. In a meeting of Commission 1 [dealing with the International Monetary Fund] on 13 July 1944, Ardeshir Darabshaw Shroff with the Indian delegation raised the following question to White, Commission Chairman:* “I think it is high time that the USA delegation give us a definition of gold and gold convertible exchange.” Edward Bernstein of the U.S. delegation replied: “Mr Chairman, it might be possible to give a definition of gold convertible exchange which would be satisfactory to everyone here, but it would involve a long discussion. […] There are a number of other currencies, which can be used to purchase dollars without restriction, and these dollars in turn can be used to purchase gold. The definition of gold convertible currency might include such currencies, but the practical importance of holdings of the countries represented here is so small that it has been felt it would be easier for this purpose to regard the United States dollar as what was intended when we speak of gold convertible exchange.” A special committee was then tasked with rewriting the definition in the draft documents. It was a clarification question that led to enshrine the role of the dollar at Bretton Woods.

Как по мне, так это не случай.
Просто сначала написали завуалировано, чтобы не выпячивать роль США, а в итоге "по просьбам трудящихся" откровенно признали доллар.
А какая ещё валюта тогда могла претендовать на эту роль?
Придумывать "валюту ООН"? И кто решал бы вопросы эмиссии и пр.? СССР вряд ли согласился бы. Чем и кем эта придуманная валюта обеспечивалась бы?
Других вариантов кроме доллара просто не было.

  ЛАД написав:Я не поддерживаю росс. крики и предсказания о "скорой кончине доллара".

  tumos написав:Может быть у кричащих это примитивное изложение мысли о прекращении функции доллара как мировой резервной валюты. Пока существует государство США у него будет своя денежная единица.

  ЛАД написав:Речь не о существовании доллара как национальной валюты, а о его роли мировой валюты.

Хорошо, отвечу так. Я понятия не имею, что означают росс. крики о "скорой кончине доллара". Пусть кричащие дадут пояснения.
Ну, не надо так уж.
"Кричащие", совершенно очевидно, говорят о крахе доллара как мировой валюты.
Но, в конце концов, чёрт с ними, с российскими криками, но мы-то, надеюсь, нормальные люди и, говоря о "крахе доллара", подразумеваем его роль мировой валюты. А как национальная валюта он существовать будет. Максимум, могут переименовать (что вряд ли).
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34980
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 11:57

Злив зараховано!©

  unicdima написав:
  Успіх написав:Для тих, хто на диванному танку!))

Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!

То що, є бажаючі?

Ти з Бандерлогом два пиздоболи.
Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?

Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп! :mrgreen:
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8306
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
4
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.


Якою такою країна не була ?
До Зе тобі Порох був не такий

"
да Порох був не такий, але до такого не доходило. Все таки Порох барига а не шоумен. В нього є трохи совісті.
Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )

Вы ошибаетесь.
Не буду обсуждать сомнительную совместимость барыги и совести, но политика и совесть точно не пересекающиеся понятия. А Порошенко политик с о-о-очень большим стажем.
Уверен, в сегодняшних условиях после 24.02.22 было бы примерно то же, а, может, и хуже.
А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34980
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:04

  Успіх написав:
  unicdima написав:
  Успіх написав:Для тих, хто на диванному танку!))

Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!

То що, є бажаючі?

Ти з Бандерлогом два пиздоболи.
Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?

Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп! :mrgreen:

жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3026
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:08

  Banderlog написав:
  Успіх написав:.........
  Успіх написав:Для тих, хто на диванному танку!))

Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!

То що, є бажаючі?

.... Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?

Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп! :mrgreen:

жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:
Так это примерно то же самое. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 34980
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5340 раз.
Подякували: 4854 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 14276142771427814279
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛАД і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
31 103371
Переглянути останнє повідомлення
Нед 01 чер, 2025 13:25
buratinyo
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 282063
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 940968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (4221)
29.06.2025 09:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.