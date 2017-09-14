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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14277142781427914280>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.


Якою такою країна не була ?
До Зе тобі Порох був не такий

"
да Порох був не такий, але до такого не доходило. Все таки Порох барига а не шоумен. В нього є трохи совісті.
Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )

Вы ошибаетесь.
Не буду обсуждать сомнительную совместимость барыги и совести, но политика и совесть точно не пересекающиеся понятия. А Порошенко политик с о-о-очень большим стажем.
Уверен, в сегодняшних условиях после 24.02.22 было бы примерно то же, а, может, и хуже.
А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:04

  Успіх написав:
  unicdima написав:
  Успіх написав:Для тих, хто на диванному танку!))

Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!

То що, є бажаючі?

Ти з Бандерлогом два пиздоболи.
Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?

Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп! :mrgreen:

жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:08

  Banderlog написав:
  Успіх написав:.........
  Успіх написав:Для тих, хто на диванному танку!))

Хто хоче побачити моє убд - 50 000грн кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!

То що, є бажаючі?

.... Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?

Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп! :mrgreen:

жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:
Так это примерно то же самое. :)
Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 чер, 2025 12:12, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:27

  ЛАД написав:
А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
ну мінські угоди шоколадний якось підписав? І ато притихло? Якби там не було він мав трохи суверенітету щоб приймати такі рішення. А зєля вдів мілітарі і біга як підстреляний по європі :lol: головне залізний в костюмі... а не зламний з бородою і в футболці :lol:
Щоб там не казали но деолігархізація це зло. Як і відміна депутатської недоторканості при зеленському.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:32

  Banderlog написав:жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:

Це той проти якого підозри у неналежному забезпеченні перебування неповнолітніх. Соц.служби 24.06.25р. прибули до зачинених дверей :) після втечі декількох вихованців.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:33

На прохання ЛАДа і хотаба проблема вирішена буде

flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:40

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
А "країна була" примерно такой же, просто не так ярко проявлялось.
ну мінські угоди шоколадний якось підписав? І ато притихло? Якби там не було він мав трохи суверенітету щоб приймати такі рішення. А зєля вдів мілітарі і біга як підстреляний по європі :lol: головне залізний в костюмі... а не зламний з бородою і в футболці :lol:
Щоб там не казали но деолігархізація це зло. Як і відміна депутатської недоторканості при зеленському.
Деолігархізацію і відміну депутатської недоторканості обсуждать не буду.
Спорные вопросы. Тем более, не уверен в деолигархизации.
А мінські угоди шоколадний підписав тоже не сам, а с активным участием Франции и Германии. И их подписать было значительно легче, чем перемирие/мир сегодня. Требования у РФ были значительно скромнее.
Вина Зеленского, что он не пошёл на выполнение этих угод до начала войны (как и Порошенко).
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 29 чер, 2025 12:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:41

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  ЛАД написав:Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал
1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання.
А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!"
А хто він такий? Кому показувати?
Може він кремлівський хробак замаскований?😁
2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє.
Може десь в архівах форуму воно і є збережене.
БЕЗКОШТОВНО!
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:49

  ЛАД написав:г
  Banderlog написав:
  Успіх написав:.........
кидає на Повернись живим, або на дитячий будинок сиріт, викладає тут квитанцію про переказ коштів...
Я тоді викладаю фото свого убд, поклавши папірчик з написом "Успіх" на свою фотографію в ньому!

То що, є бажаючі?

.... Тобі шкода дітям-сиротам переказати 50Кгрн і отримати докази/побачити моє убд?

Якщо так, до далі жуй свої шмарклі, длпйоп! :mrgreen:
жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:
Так это примерно то же самое. :)
Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал.
а якже звання братчика цьому матюкливому патріоту? По моєму воно дорого вартує :lol: анонімність діло корисне, но шила в мішку не сховаєш. Якщо ти є, тебе знають.
Он мене в рідному селі на дошку в сільраді почепили "герої односельчани захисники України"... хоть я там з 14 р по стіки по скільки.
А ще штатку нашої бригади півтори року тому злили росіянам, і вони виставили в телеграм каналі з номерами телефонів і посадами лиш адрес бракує...
Потом гроші. Хочеш не хочеш, но воно після певного рівня теж замітно, при всій скромності.
Мож інакше можно, но смислу не має. Корочє в 44р людей без прошлого не сущєствує, ти вже як стара курва в селі) хочь вдівайся в мініюбку хочь не вдівайси всі і так все знають. :lol:
P/s для пана Дмитра, фотку дошки пошани для нежадних патріотів добавлю за 500 євриків.
Якщо сам фінансово підтримку дітей не потянеш, можеш скоперуватись з шаманом і песікотом.
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 29 чер, 2025 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:55

  stm написав:
  Banderlog написав:жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:

Це той проти якого підозри у неналежному забезпеченні перебування неповнолітніх. Соц.служби 24.06.25р. прибули до зачинених дверей :) після втечі декількох вихованців.

Да він :lol: герой України.
Він коли я там останній раз був 450 усиновлених дітей мав. Діти в основному з вадами фізичного і розумового розвитку
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  #<1 ... 14277142781427914280>
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