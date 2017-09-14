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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14277142781427914280
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:11

  Banderlog написав:
  stm написав:
  Banderlog написав:жістко ти, я так дорого не беру. Евівалент 1 т євро в гривнях на дітей при Банченському монастирі в Чернівецькій області. І тоді я назву цього унікального Дмитра братом во Христе. :lol:

Це той проти якого підозри у неналежному забезпеченні перебування неповнолітніх. Соц.служби 24.06.25р. прибули до зачинених дверей :) після втечі декількох вихованців.

Да він :lol: герой України.
Він коли я там останній раз був 450 усиновлених дітей мав. Діти в основному з вадами фізичного і розумового розвитку

главное, что не тому, по которому уже два уголовных производства пошли...
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:18

  flyman написав:[youtube]nqsCaMfKaSI[/youtube...

Это не на "прохання ЛАДа и хотаба.
Это то, о чём я писал - количество работающих падает быстрее, чем количество пенсионеров. Правда, не понятно, откуда она взяла цифру всего 6 млн. работающих. И вопрос, кто возьмёт на работу 60-летнего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:20

А гуляти, так гуляти!)))

  Banderlog написав:P/s для пана Дмитра, фотку дошки пошани для нежадних патріотів добавлю за 500 євриків.
Якщо сам фінансово підтримку дітей не потянеш, можеш скоперуватись з шаманом і песікотом.
Раз пішла така п'янка)) - то і я за 500євро добавлю фото довідки, що я був на навчанні дронщиків! :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:[youtube]nqsCaMfKaSI[/youtube...

И вопрос, кто возьмёт на работу 60-летнего.

Если "на рынке" будут только 70ти-летние - ещё и спасибо скажут. -- тут я таких много вижу...
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:34

  _hunter написав:
  Banderlog написав:
Да він :lol: герой України.
Він коли я там останній раз був 450 усиновлених дітей мав. Діти в основному з вадами фізичного і розумового розвитку

главное, что не тому, по которому уже два уголовных производства пошли...
та може і зараз є кримінальні справи. Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів. Тут правда питання двояке, най мобілізують, а ще добавлять решту священників з інших конфесій тоді буде чесно. Но і так теж нічо, пристосуванців вишибуть, православна церква надто толерантно ставиться останні 2 століття до своїх священників і прихожан.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:41

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довідки, що я був на навчанні дронщиків! :)
це десь як «прослухав курс 8 класів середньої школи», замість атестату про освіту ? 😅😅
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  #<1 ... 14277142781427914280
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