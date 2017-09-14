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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14277142781427914280>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:41

Не так страшні москальські воші, як... © ;)

  ЛАД написав:Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал
1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання.
А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!"
А хто він такий? Кому показувати?
Може він кремлівський хробак замаскований?😁
2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє.
Може десь в архівах форуму воно і є збережене.
БЕЗКОШТОВНО!
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 12:49

Он мене в рідному селі на дошку в сільраді почепили "герої односельчани захисники України"... хоть я там з 14 р по стіки по скільки.
А ще штатку нашої бригади півтори року тому злили росіянам, і вони виставили в телеграм каналі з номерами телефонів і посадами лиш адрес бракує...
Потом гроші. Хочеш не хочеш, но воно після певного рівня теж замітно, при всій скромності.
Мож інакше можно, но смислу не має. Корочє в 44р людей без прошлого не сущєствує, ти вже як стара курва в селі) хочь вдівайся в мініюбку хочь не вдівайси всі і так все знають. :lol:
P/s для пана Дмитра, фотку дошки пошани для нежадних патріотів добавлю за 500 євриків.
Якщо сам фінансово підтримку дітей не потянеш, можеш скоперуватись з шаманом і песікотом.
Востаннє редагувалось Banderlog в Нед 29 чер, 2025 12:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:18

  flyman написав:[youtube]nqsCaMfKaSI[/youtube...

Это не на "прохання ЛАДа и хотаба.
Это то, о чём я писал - количество работающих падает быстрее, чем количество пенсионеров. Правда, не понятно, откуда она взяла цифру всего 6 млн. работающих. И вопрос, кто возьмёт на работу 60-летнего.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:20

А гуляти, так гуляти!)))

  Banderlog написав:P/s для пана Дмитра, фотку дошки пошани для нежадних патріотів добавлю за 500 євриків.
Якщо сам фінансово підтримку дітей не потянеш, можеш скоперуватись з шаманом і песікотом.
Раз пішла така п'янка)) - то і я за 500євро добавлю фото довідки, що я був на навчанні дронщиків! :)
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:28

  ЛАД написав:
  flyman написав:[youtube]nqsCaMfKaSI[/youtube...

И вопрос, кто возьмёт на работу 60-летнего.

Если "на рынке" будут только 70ти-летние - ещё и спасибо скажут. -- тут я таких много вижу...
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:34

Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів. Тут правда питання двояке, най мобілізують, а ще добавлять решту священників з інших конфесій тоді буде чесно. Но і так теж нічо, пристосуванців вишибуть, православна церква надто толерантно ставиться останні 2 століття до своїх священників і прихожан.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 13:41

  ЛАД написав:Как по мне, так это не случай.
Просто сначала написали завуалировано, чтобы не выпячивать роль США, а в итоге "по просьбам трудящихся" откровенно признали доллар.

Если бы я написал подобное, то вы бы вспомнили конспирологию и отсуствие любви к ней. )

  ЛАД написав:А какая ещё валюта тогда могла претендовать на эту роль? Придумывать "валюту ООН"? И кто решал бы вопросы эмиссии и пр.? СССР вряд ли согласился бы. Чем и кем эта придуманная валюта обеспечивалась бы? Других вариантов кроме доллара просто не было.


В Бреттон-Вудсе имело место противостояние между британским и американским вариантами соглашения. Доллар не рассматривался в качестве главного элемента системы. План американца Уайта предусматривал создание всемирного банка и международного стабилизационного фонда. Активы фонда и банка формировались за счет взносов стран в валюте и золоте. Стоимость национальных валют пересчитывалась в соответствии с универсальной для всех системой конвертации. План великобританца Кейнса предусматривал мировой центробанк (Международный клиринговый союз), который выпускал единую международную валюту (банкор). Курс банкора был привязан к золоту.
По итогу было разработано совместное заявление США и Великобритании, которое вводило понятие "конвертируемой в золото валюты". Предполагалось, что в международных платежах будут использоваться все валюты. При обсуждении концепции представитель Индии попросил разъяснить это понятие. Представитель США сказал, что попытка дать определение термина даст старт продолжительной дискуссии. Поэтому в качестве таковой проще рассматривать доллар США. В итоговом документе появился пункт с указанием, что «номинал валюты каждого участника будет выражаться в золоте или в долларах США.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 14:15

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Шо значить живу? До приходу до влади черчіля ця країна такою не була.


Якою такою країна не була ?
До Зе тобі Порох був не такий

"
да Порох був не такий, але до такого не доходило. Все таки Порох барига а не шоумен. В нього є трохи совісті.

То що тобі не так ? )

Напиши, а головне напиши, чому так сталось )

  Banderlog написав:Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )

Дійсно, Махно не ходив, Бандера не ходив, Шухевич не ходив ... тому що, виборів не було

Юмор у тебе рівня Петросяна )
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 14:29

  flyman написав:
  Schmit написав:
  flyman написав:В цю гру можна грати вдвох, але тоді РФ прийдеться всю європейську частину (населення і промисловість) вивезти за Урал.

Практика останніх років показує, що грати цю гру вдвох ми не дуже здатні.

Практика показує, що "війна контрольована".

И в росийском инете витает мнение, что война какая-то не такая. В ней много жестких противоречий, нестыковок и в объявленных причинах и целях, и в способах ведения, и в достигнутых результатах.

А по моему, война напоминает сражение криминальных коллекторов с должником вне правового поля, так как должник долг не признает, а кредитору наплевать на это и в суд он не хочет идти - поэтому нанял бандитов-коллекторов, система ценностей которых подсказывает им отобрать все что получится, уничтожить все, что не получится отобрать, чтобы другим было не повадно.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 14:36

Schmit
Нет таких глубин, которых не может достигнуть хом"як-зрадунець ...

Уже и до Соскина докатился ...
pesikot
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  #<1 ... 14277142781427914280>
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