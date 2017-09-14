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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14277142781427914280
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:03

  Banderlog написав:В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?

Півкраїни ? 15-16 мілійонів ?

Давай ще емоцій, бо малувато )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:12

  Banderlog написав:Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів.

Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )

Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.
Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви

Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі

Чи "Это совершенно другое" ? )

PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".
Що тобі не так ? )
Напиши.
І головне, напиши причину, чого так сталось
pesikot
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  #<1 ... 14277142781427914280
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