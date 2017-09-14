Півкраїни ? 15-16 мілійонів ?
Давай ще емоцій, бо малувато )
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Додано: Нед 29 чер, 2025 15:03
Додано: Нед 29 чер, 2025 15:12
Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )
Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.
Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви
Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі
Чи "Это совершенно другое" ? )
PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".
Що тобі не так ? )
Напиши.
І головне, напиши причину, чого так сталось
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