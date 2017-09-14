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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14278142791428014281>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:12

  Banderlog написав:Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів.

Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )

Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.
Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви

Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі

Чи "Это совершенно другое" ? )

PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".
Що тобі не так ? )
Напиши.
І головне, напиши причину, чого так сталось
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Зеленський підписав указ про вихід з конвенції про заборону протипіхотних мін
Раніше цього самого дня народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про вихід з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.

"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї конвенції й масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", – прокоментував депутат.
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:28

  pesikot написав:

  Banderlog написав:Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )

Дійсно, Махно не ходив, Бандера не ходив, Шухевич не ходив ... тому що, виборів не було

Юмор у тебе рівня Петросяна )
вибори були вибору не було. Совіцька влада це влада совєтів, виборних.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:35

  pesikot написав:
  Banderlog написав:В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?

Півкраїни ? 15-16 мілійонів ?

Давай ще емоцій, бо малувато )
якщо ти з жінками рахуєш країну то всі 75 процентів ухилянтів.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:45

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

  Banderlog написав:Я ні одного з них не обирав, я на вибори неходжу.Махно на вибори не ходив, Бандера на вибори не ходив, Щухевич не ходив і я не ходжу. )

Дійсно, Махно не ходив, Бандера не ходив, Шухевич не ходив ... тому що, виборів не було

Юмор у тебе рівня Петросяна )
вибори були вибору не було. Совіцька влада це влада совєтів, виборних.

Беру свої слова назад, до рівня Петросяна тобі дуже-дуже далеко )

Ти ще й повний невіглас ... на які савецькі вибори міг ходити Бандера при твоїй савецькій владі ?

З тобою все значно гірше ... )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:47

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:В нас півкраїни ухилянтів а мені шо більше всіх треба?

Півкраїни ? 15-16 мілійонів ?

Давай ще емоцій, бо малувато )
якщо ти з жінками рахуєш країну то всі 75 процентів ухилянтів.

Ти вже і жіночок в "ухилянти" записав

Коли дійдемо до московитських 146% ? ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:49

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів.

Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )

Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.
Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви

Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі

Чи "Это совершенно другое" ? )

PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".
Що тобі не так ? )
Напиши.
І головне, напиши причину, чого так сталось
причини шо мені не так?
Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану
-заборона комуністичної партії,
- затикання рота виборцям регіоналів...
- одтирання олігархату од корита і засобів інформації,
-програма по скороченню населення України,
- знищення промисловості,
- невиконання мінських угод,
- монополізація інформ каналів
- зняття депутатської недоторканості
- гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)
- закриття кордонів

Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...
Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:52

  pesikot написав:Ти вже і жіночок в "ухилянти" записав

Коли дійдемо до московитських 146% ? ))

добре, давай свої цифри. Скільки процентів в Україні добровільно готові воювати?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:58

  Banderlog написав:
.......
причини шо мені не так?
Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану
-заборона комуністичної партії,
- затикання рота виборцям регіоналів...
- одтирання олігархату од корита і засобів інформації,
-програма по скороченню населення України,
- знищення промисловості,
- невиконання мінських угод,
- монополізація інформ каналів
- зняття депутатської недоторканості
- гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)
- закриття кордонів

Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...
Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?

Почалося все раніше.
Просто не все відразу. Розвивалося поступово. І чим далі, тим скоріше.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 15:58

  tumos написав:
  ЛАД написав:Как по мне, так это не случай.
Просто сначала написали завуалировано, чтобы не выпячивать роль США, а в итоге "по просьбам трудящихся" откровенно признали доллар.

Если бы я написал подобное, то вы бы вспомнили конспирологию и отсуствие любви к ней. )
Это вряд ли. :)

  ЛАД написав:А какая ещё валюта тогда могла претендовать на эту роль? Придумывать "валюту ООН"? И кто решал бы вопросы эмиссии и пр.? СССР вряд ли согласился бы. Чем и кем эта придуманная валюта обеспечивалась бы? Других вариантов кроме доллара просто не было.

В Бреттон-Вудсе имело место противостояние между британским и американским вариантами соглашения. Доллар не рассматривался в качестве главного элемента системы. План американца Уайта предусматривал создание всемирного банка и международного стабилизационного фонда. Активы фонда и банка формировались за счет взносов стран в валюте и золоте. Стоимость национальных валют пересчитывалась в соответствии с универсальной для всех системой конвертации. План великобританца Кейнса предусматривал мировой центробанк (Международный клиринговый союз), который выпускал единую международную валюту (банкор). Курс банкора был привязан к золоту.
По итогу было разработано совместное заявление США и Великобритании, которое вводило понятие "конвертируемой в золото валюты". Предполагалось, что в международных платежах будут использоваться все валюты. При обсуждении концепции представитель Индии попросил разъяснить это понятие. Представитель США сказал, что попытка дать определение термина даст старт продолжительной дискуссии. Поэтому в качестве таковой проще рассматривать доллар США. В итоговом документе появился пункт с указанием, что «номинал валюты каждого участника будет выражаться в золоте или в долларах США.
Всё верно.
Англия, естественно, не хотела отказываться от фунта как от мировой валюты и старалась его хоть как-то сохранить в таком качестве хоть тушкой, хоть чучелом.
Все эти "Международные клиринговые союзы" и "банкоры" закончили бы в тех условиях так же, как ВБ и МВФ - подавляющим влиянием США и доллара, и свелось бы к тому же самому.
ЛАД
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