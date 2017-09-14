Раніше цього самого дня народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко заявив, що Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони України про вихід з Оттавської конвенції – міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін.
"Це крок, якого давно вимагала реальність війни. Росія не є стороною цієї конвенції й масово застосовує міни проти наших військових і цивільних. Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень", – прокоментував депутат.
Banderlog написав:Зелені патріоти явно кинули проти церкви держапарат. І мобілізують наших попів.
Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )
Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру. Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви
Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі
Чи "Это совершенно другое" ? )
PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля". Що тобі не так ? ) Напиши. І головне, напиши причину, чого так сталось
причини шо мені не так? Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану -заборона комуністичної партії, - затикання рота виборцям регіоналів... - одтирання олігархату од корита і засобів інформації, -програма по скороченню населення України, - знищення промисловості, - невиконання мінських угод, - монополізація інформ каналів - зняття депутатської недоторканості - гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду) - закриття кордонів
Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії... Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?
Banderlog написав: ....... причини шо мені не так? Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану -заборона комуністичної партії, - затикання рота виборцям регіоналів... - одтирання олігархату од корита і засобів інформації, -програма по скороченню населення України, - знищення промисловості, - невиконання мінських угод, - монополізація інформ каналів - зняття депутатської недоторканості - гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду) - закриття кордонів
Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії... Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?
Почалося все раніше. Просто не все відразу. Розвивалося поступово. І чим далі, тим скоріше.
ЛАД написав:Как по мне, так это не случай. Просто сначала написали завуалировано, чтобы не выпячивать роль США, а в итоге "по просьбам трудящихся" откровенно признали доллар.
Если бы я написал подобное, то вы бы вспомнили конспирологию и отсуствие любви к ней. )
Это вряд ли.
ЛАД написав:А какая ещё валюта тогда могла претендовать на эту роль? Придумывать "валюту ООН"? И кто решал бы вопросы эмиссии и пр.? СССР вряд ли согласился бы. Чем и кем эта придуманная валюта обеспечивалась бы? Других вариантов кроме доллара просто не было.
В Бреттон-Вудсе имело место противостояние между британским и американским вариантами соглашения. Доллар не рассматривался в качестве главного элемента системы. План американца Уайта предусматривал создание всемирного банка и международного стабилизационного фонда. Активы фонда и банка формировались за счет взносов стран в валюте и золоте. Стоимость национальных валют пересчитывалась в соответствии с универсальной для всех системой конвертации. План великобританца Кейнса предусматривал мировой центробанк (Международный клиринговый союз), который выпускал единую международную валюту (банкор). Курс банкора был привязан к золоту. По итогу было разработано совместное заявление США и Великобритании, которое вводило понятие "конвертируемой в золото валюты". Предполагалось, что в международных платежах будут использоваться все валюты. При обсуждении концепции представитель Индии попросил разъяснить это понятие. Представитель США сказал, что попытка дать определение термина даст старт продолжительной дискуссии. Поэтому в качестве таковой проще рассматривать доллар США. В итоговом документе появился пункт с указанием, что «номинал валюты каждого участника будет выражаться в золоте или в долларах США.
Всё верно. Англия, естественно, не хотела отказываться от фунта как от мировой валюты и старалась его хоть как-то сохранить в таком качестве хоть тушкой, хоть чучелом. Все эти "Международные клиринговые союзы" и "банкоры" закончили бы в тех условиях так же, как ВБ и МВФ - подавляющим влиянием США и доллара, и свелось бы к тому же самому.