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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14278142791428014281
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 16:14

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )

Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.
Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви

Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі

Чи "Это совершенно другое" ? )

PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".
Що тобі не так ? )
Напиши.
І головне, напиши причину, чого так сталось
причини шо мені не так?
Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану
-заборона комуністичної партії,

Так ти ж наче проти комуняк на словах ... а ось воно що )
на словах проти, а по факту - за
  Banderlog написав: - затикання рота виборцям регіоналів...

Ти ж ніколи не ходив на вибори, яка тобі різниця ? ...
То ти з регіоналів, оце так "явка з повинной" )
  Banderlog написав:- одтирання олігархату од корита і засобів інформації,

Ти впевненний в цьому ? Чи це промосковських викинули
  Banderlog написав:-програма по скороченню населення України,

Це до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишь
  Banderlog написав:- знищення промисловості,

Це також до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишь
Бо до них промисловість працювала
  Banderlog написав:- невиконання мінських угод,

Промосковитська пропаганда.
Їх не виконувала саме Росія, прочитай угоди
  Banderlog написав:- монополізація інформ каналів

Тільки ТВ.
Інші інформ.канали доступні
  Banderlog написав:- зняття депутатської недоторканості

А що в цьому поганого ?
  Banderlog написав:- гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)

ой не тринди. немає ніякого гоніння на віру
  Banderlog написав:- закриття кордонів

А що такого трапилось, га ?
Може вже напишешь про те, від чого тікаєшь, як чорт від ладана
  Banderlog написав:Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...
Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?

Так їдь ... ти ж сам писав - на Пасху стопудово в СЗЧ піду

І що ?
Ти натриндів і нікуди не пішов

PS. Оце у тебе сповідь вийшла.
Ти промосковитське-комуняцьке-регіональне )

Про труси-хрестик навіть писати не буду, бо піп-комуняка - це вже щось нереальне )
Востаннє редагувалось pesikot в Нед 29 чер, 2025 16:43, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 16:16

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
.......
причини шо мені не так?
Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану
-заборона комуністичної партії,
- затикання рота виборцям регіоналів...
- одтирання олігархату од корита і засобів інформації,
-програма по скороченню населення України,
- знищення промисловості,
- невиконання мінських угод,
- монополізація інформ каналів
- зняття депутатської недоторканості
- гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)
- закриття кордонів

Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...
Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?

Почалося все раніше.
Просто не все відразу. Розвивалося поступово. І чим далі, тим скоріше.

ЛАД, ты сейчас тоже спалился, не разобравшись )
pesikot
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  #<1 ... 14278142791428014281
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