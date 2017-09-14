Banderlog написав:причини шо мені не так?pesikot написав:Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )
Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.
Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви
Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі
Чи "Это совершенно другое" ? )
PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".
Що тобі не так ? )
Напиши.
І головне, напиши причину, чого так сталось
Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану
-заборона комуністичної партії,
Так ти ж наче проти комуняк на словах ... а ось воно що )
на словах проти, а по факту - за
Ти ж ніколи не ходив на вибори, яка тобі різниця ? ...
То ти з регіоналів, оце так "явка з повинной" )
Ти впевненний в цьому ? Чи це промосковських викинули
Це до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишь
Це також до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишь
Бо до них промисловість працювала
Промосковитська пропаганда.
Їх не виконувала саме Росія, прочитай угоди
Тільки ТВ.
Інші інформ.канали доступні
А що в цьому поганого ?
ой не тринди. немає ніякого гоніння на віру
А що такого трапилось, га ?
Може вже напишешь про те, від чого тікаєшь, як чорт від ладана
Так їдь ... ти ж сам писав - на Пасху стопудово в СЗЧ піду
І що ?
Ти натриндів і нікуди не пішов
PS. Оце у тебе сповідь вийшла.
Ти промосковитське-комуняцьке-регіональне )
Про труси-хрестик навіть писати не буду, бо піп-комуняка - це вже щось нереальне )