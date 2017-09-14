Додано: Нед 29 чер, 2025 16:14

Banderlog написав: pesikot написав: Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )



Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.

Мають всі ознаки мирської людини поза межами церкви



Якщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксі



Чи "Это совершенно другое" ? )



PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".

Що тобі не так ? )

Напиши.

І головне, напиши причину, чого так сталось Ти в двадцятці "нашої церкви" і сам не поп ? Цікава двадцятка )Взагалі-то, "ваші попи" мають Призвище, Ім"я, Побатькові в миру.Мають всі ознаки мирської людини поза межами церквиЯкщо "ваші попи" такі всі "святі", то нехай відмовляються від всього мирського - від своїх авто, від свого житла, не їздять на таксіЧи "Это совершенно другое" ? )PS. Повторюю, ти казав "країна змінилась з приходом черчіля".Що тобі не так ? )Напиши.І головне, напиши причину, чого так сталось причини шо мені не так?

Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану

-заборона комуністичної партії,

причини шо мені не так?Ну почалось все зливу мороза після ющенківського майдану

Banderlog написав: - затикання рота виборцям регіоналів...

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Banderlog написав: - одтирання олігархату од корита і засобів інформації,



Banderlog написав: -програма по скороченню населення України,



Banderlog написав: - знищення промисловості,



Banderlog написав: - невиконання мінських угод,



Banderlog написав: - монополізація інформ каналів



Banderlog написав: - зняття депутатської недоторканості



Banderlog написав: - гоніння на віру.(явно зелена команда це почала з ковіду)

.(явно зелена команда це почала з ковіду)

Banderlog написав: - закриття кордонів



Banderlog написав: Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...

Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну? Окрім цього мої лічні обмеження прав і свобод в армії...Як гадаєш цього достатньо щоб хотіти виїхати в більш вільну країну?

Так ти ж наче проти комуняк на словах ... а ось воно що )на словах проти, а по факту - заТи ж ніколи не ходив на вибори, яка тобі різниця ? ...То ти з регіоналів, оце так "явка з повинной" )Ти впевненний в цьому ? Чи це промосковських викинулиЦе до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишьЦе також до Путіна та Гундяя, про яких ти мовчишьБо до них промисловість працювалаПромосковитська пропаганда.Їх не виконувала саме Росія, прочитай угодиТільки ТВ.Інші інформ.канали доступніА що в цьому поганого ?ой не тринди. немає ніякого гоніння на віруА що такого трапилось, га ?Може вже напишешь про те, від чого тікаєшь, як чорт від ладанаТак їдь ... ти ж сам писав - на Пасху стопудово в СЗЧ підуІ що ?Ти натриндів і нікуди не пішовPS. Оце у тебе сповідь вийшла.Ти промосковитське-комуняцьке-регіональне )Про труси-хрестик навіть писати не буду, бо піп-комуняка - це вже щось нереальне )