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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14279142801428114282
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 17:59

  pesikot написав:Долярчик, тебе зробили ... безкоштовно, без СМС та регістрацій

Твій хід ... )
В мене зображення в дописі унікдіми - НЕ відкривається!

То що там, щоб я розумів про що йдеться?
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:00

В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения.

Об этом сообщили Воздушные силы. В частности, 477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов были запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и оккупированного Крыма. Из этого количества "шахедов" было 250 единиц.

Кроме того, враг запустил 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области. 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ и оккупированного Крыма.

Из Саратовской, Курской, Брянской областей враг запустил 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К.
https://www.unian.net/war/udar-po-ukraine-rf-udarila-rekordnym-kolichestvom-raket-i-dronov-13052145.html
ЗНЕШКОДЖЕНО 475 ЦІЛЕЙ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
У ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) противник атакував 537 засобами повітряного нападу:

- 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово – рф., Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – "шахеди";
- 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;
- 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф і ТОТ Криму;
- 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. – рф;
- 5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;
- 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

💥 За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:

- 211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;
- 1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;
- 33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - лок. втр.;
- 4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.
Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!
https://t.me/s/kpszsu Остался 4-летний сын.

Как по мне, использование F-16 против шахедов...
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:02

  Успіх написав:
  unicdima написав:Брехло ти кончене
Для долпойопа ще раз кажу:
1. Фото мого убд має бути в архівах форуму!
2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!)
В крайньому випадку - форумчан попроси...

Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!

Злив зараховано.
Ти кончений брехун, більше питань нема.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:03

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, тебе зробили ... безкоштовно, без СМС та регістрацій

Твій хід ... )
В мене зображення в дописі унікдіми - НЕ відкривається!

То що там, щоб я розумів про що йдеться?

Долярчик, там про те, що ти злився ... вже двічі )

Сракою не верти, а своє УБД в студію ...

Сьогодні день сповідання ... то ж не тримай в собі ... )

PS. Мені Banderlog вже сповідався.
Долярчик, твоя черга )
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:10

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, тебе зробили ... безкоштовно, без СМС та регістрацій

Твій хід ... )
В мене зображення в дописі унікдіми - НЕ відкривається!

То що там, щоб я розумів про що йдеться?

У меня тоже.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:11

Можливо все - було б лише бажання!;)

  pesikot написав:Долярчик, там про те, що ти злився ..
Що зображено там на зображені?
Чи в тебе теж не відкривається?))
  pesikot написав:своє УБД в студію ..
Невже ти теж його не бачив?
Ти ж тут днюєш і ночуєш на форумі?))

Тож маєш нагоду скинутись разом з унікдімою і зробити подарунок дітям-сиротам!

Заодно і убд-шку побачите :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:14

Финский общественный вещатель Yle проанализировал спутниковые снимки Planet Labs и пришел к выводу, что Казанский авиационный завод расширяется. Это единственное предприятие в России, производящее тяжелые бомбардировщики, используемые для нападений на Украину, а также способные нести ядерное оружие
https://www.bbc.com/russian/live/crenq5np3zgt
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:16

Твій мозок жиром від тушонки заплив?))

  unicdima написав:Ти кончений брехун
Хавало завали! :mrgreen:

Я тобі запропонува ДВА варіанти - безкоштовний і за гроші!

А ти не хочеш ні так, ні так!
То хто злився в унітаз, як не ти? :mrgreen:
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  #<1 ... 14279142801428114282
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