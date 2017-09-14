В ночь на 29 июня российские оккупанты атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщили Воздушные силы. В частности, 477 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов были запущены из Курска, Шаталово, Орла, Брянска, Миллерово и оккупированного Крыма. Из этого количества "шахедов" было 250 единиц.
Кроме того, враг запустил 4 аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области. 7 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Воронежской области РФ и оккупированного Крыма.
Из Саратовской, Курской, Брянской областей враг запустил 41 крылатую ракету Х-101/Искандер-К.
ЗНЕШКОДЖЕНО 475 ЦІЛЕЙ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ У ніч на 29 червня (із 19.00 28 червня) противник атакував 537 засобами повітряного нападу:
- 477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Брянськ, Міллерово – рф., Чауда – ТОТ Криму, понад 250 із них – "шахеди"; - 4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф; - 7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф і ТОТ Криму; - 41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. – рф; - 5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря; - 3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. - рф.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
💥 За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені:
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.
Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!
Для долпойопа ще раз кажу: 1. Фото мого убд має бути в архівах форуму! 2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!) В крайньому випадку - форумчан попроси...
Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!
Злив зараховано. Ти кончений брехун, більше питань нема.
Финский общественный вещатель Yle проанализировал спутниковые снимки Planet Labs и пришел к выводу, что Казанский авиационный завод расширяется. Это единственное предприятие в России, производящее тяжелые бомбардировщики, используемые для нападений на Украину, а также способные нести ядерное оружие