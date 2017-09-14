Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:29
Успіх написав: unicdima написав:
Брехло ти кончене
Для долпойопа ще раз кажу:
1. Фото мого убд має бути в архівах форуму!
2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!)
В крайньому випадку - форумчан попроси...
Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!
viewtopic.php?p=5699390#p5699390
Water
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:30
Успіх написав: pesikot написав:
Долярчик, там про те, що ти злився ..
Що зображено там на зображені?
Чи в тебе теж не відкривається?))
pesikot написав:
своє УБД в студію ..
Невже ти теж його не бачив?
Ти ж тут днюєш і ночуєш на форумі?))
Тож маєш нагоду скинутись разом з унікдімою і зробити подарунок дітям-сиротам!
Заодно і убд-шку побачите
Убоге, не прикривайся дітьми ...
УБД в студію, не буде - ти не служив ...
pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:30
Banderlog написав: unicdima написав:
придумай ще якусь відмазку.
https://ibb.co/d0F19QkH
і шо ти цим хочеш доказати? )
С вопросом абсолютно согласен
https://svetlovodsk.com.ua/uploads/post ... 75_ubd.jpg
_hunter
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:32
Banderlog написав: unicdima написав:
придумай ще якусь відмазку.
https://ibb.co/d0F19QkH
і шо ти цим хочеш доказати? )
Ти казав, що УБД отримав в 2022 році, а тут 2023 рік ...
Чи "а какая разница" (с) ? )
pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:37
Banderlog написав: unicdima написав:
придумай ще якусь відмазку.
https://ibb.co/d0F19QkH
і шо ти цим хочеш доказати? )
Бандерлог Михайлович, Код: 26638830
Компанії з таким кодом не існує.
Water
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:37
Water написав: Успіх написав: unicdima написав:
Брехло ти кончене
Для долпойопа ще раз кажу:
1. Фото мого убд має бути в архівах форуму!
2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!)
В крайньому випадку - форумчан попроси...
Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!
viewtopic.php?p=5699390#p5699390
Ну от!
Дякую!
А то долбодятли невіруючі налетіли і довблять своїми головами кам'яну стіну!
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:41
pesikot написав: Успіх написав: pesikot написав:
Долярчик, там про те, що ти злився ..
Що зображено там на зображені?
Чи в тебе теж не відкривається?))
pesikot написав:
своє УБД в студію ..
Невже ти теж його не бачив?
Ти ж тут днюєш і ночуєш на форумі?))
Тож маєш нагоду скинутись разом з унікдімою і зробити подарунок дітям-сиротам!
Заодно і убд-шку побачите
Убоге, не прикривайся дітьми ...
УБД в студію, не буде - ти не служив ...
Ну що - обісрався?
Тепер сиди і обтікай!
viewtopic.php?p=5699390#p5699390
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:42
Успіх написав:
А то долбодятли невіруючі налетіли і довблять своїми головами кам'яну стіну!
Давай розкрите ...
Бо обкладинки і я можу сфоткати ...
Якщо не даєшь, то чого ти боїшься, га ?
Ти ж такій сміливий ...
pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:44
Успіх написав: pesikot написав:
Убоге, не прикривайся дітьми ...
УБД в студію, не буде - ти не служив ...
Ну що - обісрався?
Обкладинка - це не доказ
А ось твій допис - це доказ, що саме ти обісрався )
Давай, як unicdima, розгорнуте ...
pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:45
flyman написав:
та погані для них новини
хай цей черговий пиздобол розкаже як наша влада може зупинити війну?
unicdima
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