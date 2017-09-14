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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1428114282142831428414285>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:29

  Успіх написав:
  unicdima написав:Брехло ти кончене
Для долпойопа ще раз кажу:
1. Фото мого убд має бути в архівах форуму!
2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!)
В крайньому випадку - форумчан попроси...

Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!

viewtopic.php?p=5699390#p5699390
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:30

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, там про те, що ти злився ..
Що зображено там на зображені?
Чи в тебе теж не відкривається?))
  pesikot написав:своє УБД в студію ..
Невже ти теж його не бачив?
Ти ж тут днюєш і ночуєш на форумі?))

Тож маєш нагоду скинутись разом з унікдімою і зробити подарунок дітям-сиротам!

Заодно і убд-шку побачите :lol:

Убоге, не прикривайся дітьми ...

УБД в студію, не буде - ти не служив ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:30

  Banderlog написав:
  unicdima написав:

придумай ще якусь відмазку.

https://ibb.co/d0F19QkH
і шо ти цим хочеш доказати? )

С вопросом абсолютно согласен
https://svetlovodsk.com.ua/uploads/post ... 75_ubd.jpg
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:32

  Banderlog написав:
  unicdima написав:

придумай ще якусь відмазку.

https://ibb.co/d0F19QkH
і шо ти цим хочеш доказати? )

Ти казав, що УБД отримав в 2022 році, а тут 2023 рік ...

Чи "а какая разница" (с) ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:37

  Banderlog написав:
  unicdima написав:придумай ще якусь відмазку.

https://ibb.co/d0F19QkH
і шо ти цим хочеш доказати? )

Бандерлог Михайлович, Код: 26638830
Компанії з таким кодом не існує. :lol:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:37

Шах і мат!©

  Water написав:
  Успіх написав:
  unicdima написав:Брехло ти кончене
Для долпойопа ще раз кажу:
1. Фото мого убд має бути в архівах форуму!
2. Запитай/попроси модераторів, чи вони бачили, як я викладав фото свого убд?!(а вони то точно мають пам'ятати!)
В крайньому випадку - форумчан попроси...

Бо для невихованого ушльопка - тепер принципово можу викласти фото убд лише за гроші для дітей-сиріт!

viewtopic.php?p=5699390#p5699390

Ну от!
Дякую!

А то долбодятли невіруючі налетіли і довблять своїми головами кам'яну стіну! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:41

  pesikot написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик, там про те, що ти злився ..
Що зображено там на зображені?
Чи в тебе теж не відкривається?))
  pesikot написав:своє УБД в студію ..
Невже ти теж його не бачив?
Ти ж тут днюєш і ночуєш на форумі?))

Тож маєш нагоду скинутись разом з унікдімою і зробити подарунок дітям-сиротам!

Заодно і убд-шку побачите :lol:

Убоге, не прикривайся дітьми ...

УБД в студію, не буде - ти не служив ...

Ну що - обісрався? :mrgreen:
Тепер сиди і обтікай! :lol:
viewtopic.php?p=5699390#p5699390
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:42

  Успіх написав:
А то долбодятли невіруючі налетіли і довблять своїми головами кам'яну стіну! :mrgreen:

Давай розкрите ...

Бо обкладинки і я можу сфоткати ...

Якщо не даєшь, то чого ти боїшься, га ?

Ти ж такій сміливий ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:44

  Успіх написав:
  pesikot написав:Убоге, не прикривайся дітьми ...

УБД в студію, не буде - ти не служив ...

Ну що - обісрався? :mrgreen:


Обкладинка - це не доказ

А ось твій допис - це доказ, що саме ти обісрався )

Давай, як unicdima, розгорнуте ...
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 18:45

  flyman написав:та погані для них новини

хай цей черговий пиздобол розкаже як наша влада може зупинити війну?
unicdima
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