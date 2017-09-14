Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:50
Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?
unicdima
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Додано: Нед 29 чер, 2025 18:58
Water
уважніше мій любознатєльний друже, ви ідете правильним путьом тільки одна з цифр чутка замазалась. Одна.
Banderlog
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:04
unicdima написав:
Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?
ну я виклав і далі шо? Таких як я треба відпускати з армії?
На іще таке ж)
https://ibb.co/cKs5QDkV
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Banderlog
в Нед 29 чер, 2025 19:08, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:07
Banderlog То як там з роками ? чи то 2022, чи то 2023 ... Чи то промосковський ... чи то прорегіоналів ... чи то прокомуняк ... Чи то з буковини ...
pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:09
pesikot написав: Banderlog
То як там з роками ? чи то 2022, чи то 2023 ...
Чи то промосковський ... чи то прорегіоналів ... чи то прокомуняк ...
Чи то з буковини ...
хєряк з роками. Думаєш убд видавали одразу в воєнкоматі? В мене є такі в кого до цих пір не оформлено
Banderlog
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:14
Успіх написав: pesikot написав:
Долярчик, тебе зробили ... безкоштовно, без СМС та регістрацій
Твій хід ... )
В мене зображення в дописі унікдіми - НЕ відкривається!
То що там, щоб я розумів про що йдеться?
Там справді УБД, причому навіть ЗСУ (номер в/ч починається з А).
Щоправда видане аж в кінці 2023 року.
Враховуючи що подібні персонажі роблять собі УБД за 3 місяці - досі незрозуміло, звідки саме - з домашнього дивану чи вже із штабного крісла - писалися 2 роки назад повідомлення із закликами прострілювати коліна.
candle645
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:18
pesikot написав:
Давай розкрите ...
Там "Захисник Вітчизни" у відкритому вигляді, мало?
Хочеш більше - 50Кгрн переказуй дітям-сиротам і буде тобі убд у розгорнутому вигляді!
А ні - то сиди і обтікай, обісранцю!
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:21
unicdima написав:
Пиздобол, якби то було твоє то в тебе не було б проблем зараз його викласти.
Де ховаєшся?
Да-лба-йоп ти!
Відзнаки/медалі тобі мало?
Тож треба бути таким конченим ушльопком🤦🏻
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:22
Обісранець у нас один ти
Який не показав УБД в розкритому вигляді
Який в СЗЧ, від того і обісрався )
pesikot
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:25
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog
То як там з роками ? чи то 2022, чи то 2023 ...
Чи то промосковський ... чи то прорегіоналів ... чи то прокомуняк ...
Чи то з буковини ...
хєряк з роками. Думаєш убд видавали одразу в воєнкоматі? В мене є такі в кого до цих пір не оформлено
До речі!
Мені(як і більшості моїм побратимам) убд видали із запізненням в один РІК!!!
Мали видати восени 2022, а видали в жовтні 2023!(на руки воно до мене потрапило взагалі в січні 2024!)
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