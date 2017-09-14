Напиздюнкав ?
Вмій визнати
Але ж, московит з "нашої церкви" ніколи не визнає, що набрехав
Бо ти - промосковитське-брехливе-прокомуняцьке-прорегіоналівське )
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:26
Напиздюнкав ?
Вмій визнати
Але ж, московит з "нашої церкви" ніколи не визнає, що набрехав
Бо ти - промосковитське-брехливе-прокомуняцьке-прорегіоналівське )
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:28
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:28
pesikot
Обісрана ухилянтська піська кота, сиди і обтікай тихенько!
Тож треба таке - щоб гамно не воювало, а свою смердючу ротяку відкривало?
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:33
Все просто!©
А як не замажу ім'я - Ви готові переказати 50Кгрн для дітей сиріт?
А медалі?
Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?
Всього лиш 50Кгрн - і Ваші бажання здійсняться!
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:41
pesikot
дурне якесь. Нічого я не брехав. Смисл мені брехати тобі?
Убд не так скоро оформляється як ти думаєш. Особливо для тих хто ділом занятий. В мене першими отримали мпз, а потом офіцери з ткп. Повторюю іще раз, є такі яким з травня 23 не оформили до цих пір.
А є такі хто за пару днів командіровки мають посвідчення. Но оформляється воно теж не день.
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:45
Шах і мат!©
Banderlog
Та що ти пояснюєш тим обісранцям?))
Вони обісрались і сидять - обтікають
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:46
Долярчик ... до цього я був впевнений, що ти був в ЗСУ три роки
А зараз, я впевнений, що ти там був, але дуже недовго
Бо ти, дурник, палишься на хамстві і дрібницях
Якби ти не хамив, ще б зійшов за вояка в ЗСУ
Але ти нахамив
То як тобі в СЗЧ, гімно хамливе ? )
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:47
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:47
та не прикривай ти його, хай смердить)
Тут люди тож не дурні.
Зараз мене Дмитро цікавить. Він правда думає що православні не воюють? Странно... чи може росіян в армії не зустрічав? В мене за цей час 2 начштаба бригади були російськомовними.
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:50
Є три варіанти зупинки війни:
1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна...
2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР.
3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість.
Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.
Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась.
То ж залишились перших два.
Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?
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