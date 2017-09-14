Там "Захисник Вітчизни" у відкритому вигляді, мало?
Хочеш більше - 50Кгрн переказуй дітям-сиротам і буде тобі убд у розгорнутому вигляді!
А ні - то сиди і обтікай, обісранцю!
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Додано: Нед 29 чер, 2025 19:18
Зробив я вас всіх разом!©)))
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:25
Навіть тут зекономили на марсіанських військових!
До речі!
Мені(як і більшості моїм побратимам) убд видали із запізненням в один РІК!!!
Мали видати восени 2022, а видали в жовтні 2023!(на руки воно до мене потрапило взагалі в січні 2024!)
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:28
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:33
Все просто!©
А як не замажу ім'я - Ви готові переказати 50Кгрн для дітей сиріт?
А медалі?
Яку цифру хочете, щоб я написав на папірці і поклав на них?
Всього лиш 50Кгрн - і Ваші бажання здійсняться!
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:41
pesikot
дурне якесь. Нічого я не брехав. Смисл мені брехати тобі?
Убд не так скоро оформляється як ти думаєш. Особливо для тих хто ділом занятий. В мене першими отримали мпз, а потом офіцери з ткп. Повторюю іще раз, є такі яким з травня 23 не оформили до цих пір.
А є такі хто за пару днів командіровки мають посвідчення. Но оформляється воно теж не день.
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:47
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:47
та не прикривай ти його, хай смердить)
Тут люди тож не дурні.
Зараз мене Дмитро цікавить. Він правда думає що православні не воюють? Странно... чи може росіян в армії не зустрічав? В мене за цей час 2 начштаба бригади були російськомовними.
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:50
Є три варіанти зупинки війни:
1. Перемога - облога Москви, штурм бункера путіна...
2. Поразка і капітуляція - як було це вже в історії з УНР.
3. Не дуже вигідна, з територіальними втратами, але домовленість.
Замасковані під незламників агенти кремля (і не тільки вони) називають саме цей, третій варіант капітуляцією, бо їм потрібно довоювати країну до варіанту два.
Від варіанту 3 - хорошої пропозиції Трампа зевлада відмовилась.
То ж залишились перших два.
Враховуючи наші проблеми з союзниками, з потужною дипломатією, з корупцією, зі зброєю, з мобресурсом... як думаєш, перший варіант реальний?
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:50
Ще раз, ти написав, що УБД у тебе було в 2022 році
А виклав фотку 2023 року
Все інше - твоя брехня
Тобі нагадати, що брехати - то гріх ...
Так каже Святе писання, яке ти не читав
Бо у тебе "наша церква" і "святе писання" - то різні речі
"ваша церква" до релігії не має жодного відношення
Як і ти до релігії не маєшь жодного відношення
Додано: Нед 29 чер, 2025 19:56
Зачем это мне?
Во-первых, Я Вам верю.
во-вторых, если бы не верил, эти фотки ничего бы не доказали, даже при всех открытых данных. Все равно не было бы известно, что это все Ваше, а не дали подержаться.
ЗЫ Я плохо понимаю, кто кому и зачем что-то доказывает?
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