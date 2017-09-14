Наземні роботизовані комплекси "ЛЕГІТ" були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support. Вони виконують завдання з розвідки, доставляють вантажі та боєприпаси, евакуюють поранених, здійснюють вогневу підтримку https://unn.ua/news/ukraina-rozpochala- ... ykh-potreb
Це не конкретно до Бандерлога , а до усіх наступних які будуть викладати ряд правил: 1) перше і найголовніше треба поряд прикладати лінійку! 2) ще є таке поняття як Сигна , тобто на задньому фоні має бути листочок з нікнеймом того хто запитував ( для такого то) і датою, P.S. взагалі вчіться у дівчат , ви думаєте легко одночасно сфотографувати в один кадр , так ото ж бо й воно P.P.S. Бо без вищевказаного на просторах інтернету можна знайти багато різних фото
Water написав:Наземні роботизовані комплекси "ЛЕГІТ" були розроблені спільно операторами та інженерами UAV CYCLONE group у співпраці з інженерами DIU Legion Support. Вони виконують завдання з розвідки, доставляють вантажі та боєприпаси, евакуюють поранених, здійснюють вогневу підтримку https://unn.ua/news/ukraina-rozpochala- ... ykh-potreb
Посмотрим, как они покажут себя в жизни. Но там дальше не менее (скорее, более) интересная информация:
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, шо Україна розробила план системних далекобійних операцій та законтрактувала кілька десятків тисяч далекобійних дронів. Це дає змогу здійснювати високоточні удари по важливих цілях на російській території.
Це не конкретно до Бандерлога , а до усіх наступних які будуть викладати ряд правил: 1) перше і найголовніше треба поряд прикладати лінійку! 2) ще є таке поняття як Сигна , тобто на задньому фоні має бути листочок з нікнеймом того хто запитував ( для такого то) і датою, P.S. взагалі вчіться у дівчат , ви думаєте легко одночасно сфотографувати в один кадр , так ото ж бо й воно P.P.S. Бо без вищевказаного на просторах інтернету можна знайти багато різних фото
candle645 написав:........... Теж сподіваюсь що і в нього і в його дружини все добре, і найбільшою проблемою є легка форма Стокгольмського синдрому.
Это у кого " Стокгольмский синдром" У Фриза? Вы у него усмотрели симпатию и/или сочувствие агрессору?
Намагання виправдати дії тих, хто відмовляв йому в можливості бути поруч із хворою дружиною та надати відпустку коли він був їй вкрай необхіден. І подальші відгуки вже після демобілізації про спілкування із ТЦК в тоні "пристойно виконали мінімум своєї роботи, яку зобов"язані виконати для мене-ветерана - тому супер-молодці".