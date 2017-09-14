ЛАД написав:

flyman написав: див. графік.

https://youtu.be/EcrA3Y3L0Ok?t=411

і загалом про скам щодо роботи і всі помрем бо демографія

див. графік.і загалом про скам щодо роботи і всі помрем бо демографія

Вы решили перехватить моё звание парторга?Взялись пропагандировать борьбу с капитализмом и угнетением трудящихся?Никто и никогда не говорил, что 40-часовая неделя установлена из каких-то "высоких" соображений. Это, действительно, компромисс, достигнутый в результате борьбы.Но подробно комментировать не буду - слишком много придётся писать. Девушка говорит много правильных вещей, но и много наивного. По графику - не знаю, как считался рост почасовой оплаты, что получилось всего 8,9% за 77 лет. Но, вообще, такой график подтверждает вывод Маркса о том, что зарплата в условиях капитализма не оплата труда, а цена рабочей силы работника, которая при капитализме является таким же товаром, как и любой другой.И о "все помрём" я не писал. А то, что я писал, это не скам. Если вы не поняли, то я не виноват. Доказывать не буду.