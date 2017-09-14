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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14286142871428814289>
Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:46

  ЛАД написав:
  Water написав:......
UPD: Модери, поремонтуйте цей пошук, чи грошей нема?
viewtopic.php?p=5831856#p5831856

Не поделитесь, как вы находите посты при неработающем поиске?

Пишете у гуглі наступне:
site:forum.finance.ua "freeze" "персональные"

Це для прикладу, воно й шукає.
Звісно й форум повинен шукать, те шо я бачу, відключили пошук примусово, тобто до нього нема доступу. Це зроблено спеціально, а з якою метою... Можливо дійсно шось не працює, але потрібно зробить, чи нуйогонафіг?
Останнє питання Модераторам.
Water
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:47

  unicdima написав:
  Успіх написав:
  ЛАД написав:Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал
1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання.
А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!"
А хто він такий? Кому показувати?
Може він кремлівський хробак замаскований?😁
2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє.
Може десь в архівах форуму воно і є збережене.
БЕЗКОШТОВНО!

я десь рік тому викладав і для мене немає ніяких проблем викласти знову
Зображення
придумай ще якусь відмазку.

На фото точно твоё лицо без выпученных маланских глаз и текущей от ненависти слюны?
Седины нема
Ты 84го примерно года или фото в 35ть сделал и только сейчас вклеил???
барабашов
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:50

candle645

Враховуючи що подібні персонажі роблять собі УБД за 3 місяці -


А якщо він як і всі робив його майже рік, то все сходиться. А Кендел знов своїм гнилим ротом наговорює.
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 22:55

Цікаве інтерв'ю:
V2
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 23:04

  V2 написав:Цікаве інтерв'ю:

що може бути цікавого від цього чмошника?
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 23:05

  unicdima написав:
  flyman написав:Варіант від Трампа був по ЛБЗ, ЗАЕС під управлінням США, і Трамп визнавав Крим. Ось і вся "капітуляція".

це він тобі сам сказав? :D

Взагалі то всьому світу сказав.
Марахфонозалежні невігласи досі не в курсі.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 23:08

  ЛАД написав:
  flyman написав:див. графік.
https://youtu.be/EcrA3Y3L0Ok?t=411
і загалом про скам щодо роботи і всі помрем бо демографія

Вы решили перехватить моё звание парторга?
Взялись пропагандировать борьбу с капитализмом и угнетением трудящихся? :)
Никто и никогда не говорил, что 40-часовая неделя установлена из каких-то "высоких" соображений. Это, действительно, компромисс, достигнутый в результате борьбы.
Но подробно комментировать не буду - слишком много придётся писать. Девушка говорит много правильных вещей, но и много наивного. По графику - не знаю, как считался рост почасовой оплаты, что получилось всего 8,9% за 77 лет. Но, вообще, такой график подтверждает вывод Маркса о том, что зарплата в условиях капитализма не оплата труда, а цена рабочей силы работника, которая при капитализме является таким же товаром, как и любой другой.
И о "все помрём" я не писал. А то, что я писал, это не скам. Если вы не поняли, то я не виноват. Доказывать не буду.

ЛАД переживає за демографію, бо йому сказали, що через погану демографію в ЛАДа не буде пенсії, але причина інша, про що натякають графіки росту продуктивності праці і росту реальних зепе.
На додачу, ще може подумати, якщо мінзар 8К, ПДФО 18%, ВЗ 5%, ЄСВ 22%, ПДВ 20% то куди ідуть ті всі податки
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 23:14

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  flyman написав:Варіант від Трампа був по ЛБЗ, ЗАЕС під управлінням США, і Трамп визнавав Крим. Ось і вся "капітуляція".

це він тобі сам сказав? :D

Взагалі то всьому світу сказав.
Марахфонозалежні невігласи досі не в курсі.

Та вони ще досі в парадигмі танкових клинів та м"ясних штурмів з вологими мріями про баб які нарожають
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 23:17

  барабашов написав:Седины нема
Ты 84го примерно года или фото в 35ть сделал и только сейчас вклеил???

помиляєшся.
unicdima
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Повідомлення Додано: Нед 29 чер, 2025 23:28

  Schmit написав:
  unicdima написав:
  flyman написав:Варіант від Трампа був по ЛБЗ, ЗАЕС під управлінням США, і Трамп визнавав Крим. Ось і вся "капітуляція".

це він тобі сам сказав? :D

Взагалі то всьому світу сказав.
Марахфонозалежні невігласи досі не в курсі.

фантазії долбойобів.
росія ні на що подібне не була згодна.
unicdima
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