Не поделитесь, как вы находите посты при неработающем поиске?
Пишете у гуглі наступне:
site:forum.finance.ua "freeze" "персональные"
Це для прикладу, воно й шукає. Звісно й форум повинен шукать, те шо я бачу, відключили пошук примусово, тобто до нього нема доступу. Це зроблено спеціально, а з якою метою... Можливо дійсно шось не працює, але потрібно зробить, чи нуйогонафіг? Останнє питання Модераторам.
ЛАД написав:Но постановка вопроса у вас с Успіхом верная. unicdima свои личные данные (в т.ч. УБД) не выкладывал
1. Так в тому то і справа - якщо б Унікдіма виклав своє убд і тоді вимагав би від мене і Бандерлога зробити аналогічно - це інше питання. А отак просто - "бо я хочу! Покажіть мені!" А хто він такий? Кому показувати? Може він кремлівський хробак замаскований?😁 2. Та і я вже тут викладав своє убд разом з медалями! І Денік - теж після мене виклав своє. Може десь в архівах форуму воно і є збережене. БЕЗКОШТОВНО!
я десь рік тому викладав і для мене немає ніяких проблем викласти знову придумай ще якусь відмазку.
На фото точно твоё лицо без выпученных маланских глаз и текущей от ненависти слюны? Седины нема Ты 84го примерно года или фото в 35ть сделал и только сейчас вклеил???
Вы решили перехватить моё звание парторга? Взялись пропагандировать борьбу с капитализмом и угнетением трудящихся? Никто и никогда не говорил, что 40-часовая неделя установлена из каких-то "высоких" соображений. Это, действительно, компромисс, достигнутый в результате борьбы. Но подробно комментировать не буду - слишком много придётся писать. Девушка говорит много правильных вещей, но и много наивного. По графику - не знаю, как считался рост почасовой оплаты, что получилось всего 8,9% за 77 лет. Но, вообще, такой график подтверждает вывод Маркса о том, что зарплата в условиях капитализма не оплата труда, а цена рабочей силы работника, которая при капитализме является таким же товаром, как и любой другой. И о "все помрём" я не писал. А то, что я писал, это не скам. Если вы не поняли, то я не виноват. Доказывать не буду.
ЛАД переживає за демографію, бо йому сказали, що через погану демографію в ЛАДа не буде пенсії, але причина інша, про що натякають графіки росту продуктивності праці і росту реальних зепе. На додачу, ще може подумати, якщо мінзар 8К, ПДФО 18%, ВЗ 5%, ЄСВ 22%, ПДВ 20% то куди ідуть ті всі податки